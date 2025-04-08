John Wick'e benzetilen Netflix filmi Havoc'un yeni fragmanı yayınlandı

Gareth Evans ve Tom Hardy gibi iki dikkat çekici ismi bir araya getirmesiyle merak uyandıran Havoc, konusu ve aksiyon sahnelerinin çekiliş şekli itibarıyla John Wick serisine benzetiliyor.
Havoc, 25 Nisan'da Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Havoc, polis teşkilatında dedektifi olan Walker'a (Tom Hardy) odaklanıyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine düşüyor. İşin içine yozlaşmış bir politikacı da karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán gibi isimler eşlik ediyor.
Çekimlerine yıllar önce başlandığı hâlde bir türlü tamamlanamayan ve bu yüzden çıkış tarihi birkaç kez ertelenen Havoc, nihayet 25 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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