Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor

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Ticari ya da kişisel maksatlı olsun, dronlar genellikle dış ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanıyor. Görece hassas olan bu cihazların dar alanlarda zarar görme ihtimali de haliyle yüksek. Kansas merkezli Digital Aerolus’un Aertos 130IR isimli dronu bu anlamda dayanıklılık göz önünde bulundurularak geliştirilmiş.

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Karbon fiber kompozit iskeletten üretilen dronun sap kısımları daha kolay taşınması için kaymaz bantla sarılmış. Pervanelerin etrafı özel kaplamalarla güçlendirilen 130IR’a LİDAR ve derinlik algılama özelliği bulunan 9 sensör eşlik ediyor. Dronda kullanılan bu sensörlerin tek amacı bulunduğu ortamın haritasını çıkarmak değil. Üç boyutlu uzayda dronun konumunu korumasını sağlayan sensörler, özellikle GPS’in işe yaramadığı iç mekân senaryolarında önemli hale geliyor.

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LED Işıldak, askı aparatına takılı Sony RX011 4K/30fps optik kamera, FLIR Boson 320 kızılötesi kamera ve kullanıcıya gerçek zamanlı birinci sahış görüş açısı sunan bir değer kamera Aertos 130IR’nin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Dron, kullanıcı vasıtasıyla uçabildiği gibi otonom olarak da çalışabiliyor.

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4,500-mAh/22.2V lityum iyon pille tek şarjda 10 dakikalık uçuş süresi sunan dron, 2.7 kg ağırlığa sahip. Aertos 130IR’nin olası kullanım alanları olarak enerji santralleri, madenler, fabrika bacaları veya boru hattı gibi iç mekanlar ön görülmüş.

Henüz fiyatı belli olmayan Aertos 130IR’nin tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://newatlas.com/drones/aertos-130ir-drone/

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