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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor

    Kansas merkezli Digital Aerolus’un Aertos 130IR isimli dron, iç ortamlarda kullanılmak üzere dayanıklılık ön planda tutularak geliştiriliyor.
    4 gün
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    havacılık
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor
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    Ticari ya da kişisel maksatlı olsun, dronlar genellikle dış ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanıyor. Görece hassas olan bu cihazların dar alanlarda zarar görme ihtimali de haliyle yüksek. Kansas merkezli Digital Aerolus’un Aertos 130IR isimli dronu bu anlamda dayanıklılık göz önünde bulundurularak geliştirilmiş.

    Karbon fiber kompozit iskeletten üretilen dronun sap kısımları daha kolay taşınması için kaymaz bantla sarılmış. Pervanelerin etrafı özel kaplamalarla güçlendirilen 130IR’a LİDAR ve derinlik algılama özelliği bulunan 9 sensör eşlik ediyor. Dronda kullanılan bu sensörlerin tek amacı bulunduğu ortamın haritasını çıkarmak değil. Üç boyutlu uzayda dronun konumunu korumasını sağlayan sensörler, özellikle GPS’in işe yaramadığı iç mekân senaryolarında önemli hale geliyor.

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    LED Işıldak, askı aparatına takılı Sony RX011 4K/30fps optik kamera, FLIR Boson 320 kızılötesi kamera ve kullanıcıya gerçek zamanlı birinci sahış görüş açısı sunan bir değer kamera Aertos 130IR’nin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Dron, kullanıcı vasıtasıyla uçabildiği gibi otonom olarak da çalışabiliyor.

    Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor
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    4,500-mAh/22.2V lityum iyon pille tek şarjda 10 dakikalık uçuş süresi sunan dron, 2.7 kg ağırlığa sahip. Aertos 130IR’nin olası kullanım alanları olarak enerji santralleri, madenler, fabrika bacaları veya boru hattı gibi iç mekanlar ön görülmüş.

    Henüz fiyatı belli olmayan Aertos 130IR’nin tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://newatlas.com/drones/aertos-130ir-drone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Hemen sipariş verelim amerikan yapımıymış.
    Yanıtla
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    WB 4 gün
    American made yazmislar bir de :) ezikligin bu kadari bir devrin sonu geliyor ne yapsaniz da bunu durduramayacaksiniz..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 4 gün WB
    amerika iktisadi olarak belki de tarihinin en parlak zamanlarını yaşıyor, internet bir bu adamlara bir de kedilere yaradı. kastettiğin "son" muhtemelen yakın zamanda gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.
    Yanıtla
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    cand. 4 gün
    Yakında her ortama uygun çıkarırlar su altından çıkıp mağaralara girer ordan da çöle
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