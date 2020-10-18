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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek

    Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'in soğutma çözümüne özel önem veriyor. Termal macun olarak sıvı metal çözümğne yönelen şirket, konsolun sıcaklık değerlerini de çevrimiçi kontrol edecek.
    5 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Oyun Konsolları
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek
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    Geçtiğimiz hafta parçalarına ayrılan PlayStation 5’ın soğutma çözümünü gözler önüne seren Sony’nin devasa bakır soğutucu ve fana ilaveten termal macun çözümünde de sıvı metalden yana tercih kullandığı ortaya çıkmıştı. PlayStation 4’ün gürültülü fanı yüzünden dili yanan şirketin yeni nesil konsoluna yönelik soğutma çözümüne özel mesai harcadığı görülmüştü.

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    Henüz piyasaya sürülmeyen PlayStation 5’te kullanılan soğutma çözümünün konsolu ne derece sessiz ve serin kılacağını bilemesek de ortaya çıkan yeni bir detay, Sony’nin işini şansa bırakmak istemediğini ortaya koydu. Konsolun CPU ve GPU’su için değişken saat hızı çözümüne başvuracağı bilinen şirket, buna ilaveten çevrimiçi olarak konsolun sıcaklık değerleriyle ilgili bilgi toplayacak.

    Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek
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    Konsol sahiplerinin oynadığı oyunların oluşturduğu yük ve bunun sonucunda ortaya çıkan ısıl değerleri inceleyecek şirket, oyunlara özel fan hız değerleri güncellemesi yayınlayabilecek. Örneğin sistemi zorlaması muhtemel Cyberpunk 2077 gibi bir oyunda ortaya çıkan sıcaklık değerlerini izleyecek Sony, bunun için özelleştirilmiş fan hız ayarı güncellemesi yayınlayacak.

    Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek
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    PS5 mühendislerinden Yasuhiro Ootori’nin verdiği bilgiler neticesinde ortay çıkan gelişme kapsamında Ootori,” Gelecekte yayınlanacak her bir oyun için APU’nun sergileyeceği davranış incelenecek ve veriler toplanacak. Ortaya çıkan bu veri havuzuna göre konsol fanını optimize etmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.



    https://www.tweaktown.com/news/75737/sony-can-dynamically-control-playstation-5-fan-speeds-via-game-updates/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 5 gün en beğenilen Rachsuchtig
    Microsoft daha neyi göstersin youtuber lara konsolu bile gönderdi millet kullanıyor. Ayrıca series s/x de kullanılacak olan arayüz güncellemesi bile xbox one için çıkarttılar şuan kullanıyoruz.
    Microsoft daha neyi göstersin youtuber lara konsolu bile gönderdi millet kullanıyor. Ayrıca series s/x de kullanılacak olan arayüz güncellemesi bile xbox one iç...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 3 gün
    Fan sesi, para sesi ve su sesi ??
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Makinanın içinin tozlanmasını falan nasıl kontrol edecekler? Misal tozlandı fan temizlemeyi de bilmiyor çoğu innsan.Tabi doğal olarak daha fazla dönmesi gerekiyor. Sen oyuna göre dtandart hıza göre döndür dedin ne olacak o zaman?
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    joven 5 gün
    Devasa fan devasa soğutucu blok ve devasa kasa artık bu donanımla ısı sorunu kesinlikle sorun olmaktan çıkar Sony işini sağlam almak istiyor lakin endişeler yersiz.
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    ibo-wan 5 gün
    İnşallah yine ilk alanlar test grubu olmaz da düzgün bi makine geçer elimize
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    fhrstw 5 gün
    Kim ne derse desin sıvı metal gerçekten iyi düşünülmüş bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntı şu acaba yıllara meydan okuyacak mı? Tabi sony düşünmüş olmalı ama kaç yıl değiştirmeden gidecek bu sıvı metal tek aklıma takılan mesele bu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün fhrstw
    Alırsın bir arctic mx-4 vs en kalitelisinden termal macun kendin yaparsın sıkıntı değil
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün
    Saçma, fan hızı oyuna uygulamaya özel olmaz, atılması gereken ısı miktarına göre veya işlemci sıcaklığına göre çalışır. Bazen oyunun ana menüsünde çok işlem gerekmezken bazen oyunun çok aksiyonlu ve bol efektli sahnelerinde işlemci ve gpu çok ısı üretebilir. Keşke bana sorsaydı Sony, ben başka çözümler bulurdum onlara :D
    Yanıtla +3
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    Rachsuchtig 5 gün
    Sony ilk başlarda pek sessizdi. Şimdi çatır çatır anlatıyor. Işin garibi şimdi de Microsoft çok sessiz
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    th9 5 gün Rachsuchtig
    konsollar satışa sunulsun herşey gözükür zaten bizde izleriz :)
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 5 gün Rachsuchtig
    Microsoft daha neyi göstersin youtuber lara konsolu bile gönderdi millet kullanıyor. Ayrıca series s/x de kullanılacak olan arayüz güncellemesi bile xbox one için çıkarttılar şuan kullanıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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