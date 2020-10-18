Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek

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Geçtiğimiz hafta parçalarına ayrılan PlayStation 5’ın soğutma çözümünü gözler önüne seren Sony’nin devasa bakır soğutucu ve fana ilaveten termal macun çözümünde de sıvı metalden yana tercih kullandığı ortaya çıkmıştı. PlayStation 4’ün gürültülü fanı yüzünden dili yanan şirketin yeni nesil konsoluna yönelik soğutma çözümüne özel mesai harcadığı görülmüştü.

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Henüz piyasaya sürülmeyen PlayStation 5’te kullanılan soğutma çözümünün konsolu ne derece sessiz ve serin kılacağını bilemesek de ortaya çıkan yeni bir detay, Sony’nin işini şansa bırakmak istemediğini ortaya koydu. Konsolun CPU ve GPU’su için değişken saat hızı çözümüne başvuracağı bilinen şirket, buna ilaveten çevrimiçi olarak konsolun sıcaklık değerleriyle ilgili bilgi toplayacak.

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Konsol sahiplerinin oynadığı oyunların oluşturduğu yük ve bunun sonucunda ortaya çıkan ısıl değerleri inceleyecek şirket, oyunlara özel fan hız değerleri güncellemesi yayınlayabilecek. Örneğin sistemi zorlaması muhtemel Cyberpunk 2077 gibi bir oyunda ortaya çıkan sıcaklık değerlerini izleyecek Sony, bunun için özelleştirilmiş fan hız ayarı güncellemesi yayınlayacak.

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PS5 mühendislerinden Yasuhiro Ootori’nin verdiği bilgiler neticesinde ortay çıkan gelişme kapsamında Ootori,” Gelecekte yayınlanacak her bir oyun için APU’nun sergileyeceği davranış incelenecek ve veriler toplanacak. Ortaya çıkan bu veri havuzuna göre konsol fanını optimize etmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

https://www.tweaktown.com/news/75737/sony-can-dynamically-control-playstation-5-fan-speeds-via-game-updates/index.html

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