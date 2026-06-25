DC yeni animasyon dizilerini duyurdu: Aralarında Joker animesi de var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Harley Quinn ve Batman: The Animated Serisi gibi animasyon dizileriyle başarı yakalayan DC Studios, animasyon tarafındaki projelerine yenilerini ekliyor. Stüdyo bugün üç dikkat çekici proje daha duyurdu.

Bu dizilerin belki de en dikkat çekici olanı, Joker: Laugh Riot adını taşıyan Joker animesi. "DC'nin ilk anime dizisi" olan bu projeye resmi olarak yeşil ışık yakılmış durumda. Diğer ikisi ise şimdilik hazırlık aşamasında.

Joker: Laugh Riot, Batman'in öldürülmesiyle başlıyor. En büyük düşmanını kaybeden Joker, bu "zevki" elinden alan katili bulmak için Gotham'ın yeraltı dünyasını alt üst ediyor. Ancak bu arayışı onu kötü adamlıktan, kötü adam avcılığına doğru itince, Batman'in olmadığını bir dünyada kim olduğunu sorgulamaya başlıyor.

Absolute Batman Dizisi de Duyuruldu

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Bugün duyurulan ikinci proje ise Absolute Batman animasyon dizisi oldu. DC Comics'in sevilen serilerinden olan Absolute Batman, çizgi-romanın da yaratıcısı olan Scott Snyder öncülüğünde ekrana uyarlanacak.

Absolute Batman, bildiğimiz Batman hikâyesine yeni bir soluk getiriyor. Bruce Wayne bu kez ailesini çocuk yaşta kaybetmiş yetim bir milyarder olarak değil, işçi sınıfından bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Bu seri, tek bir kişinin tüm imkânsızlıklara rağmen nasıl bir kahramana dönüşebileceğini ve dünyayı değiştirebileceğini anlatıyor.

Gelmiş geçmiş en iyi anime dizileri 3 yıl önce eklendi

DC Studios'un duyurduğu üçüncü ve son dizi ise daha küçük yaş grubuna hitap eden Krypto oldu. Krypto, adından da anlaşılacağı üzere Superman'in süper güçlere sahip köpeği Krypto'nun maceralarını anlatacak.

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DC yeni animasyon dizilerini duyurdu: Joker animesi geliyor

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