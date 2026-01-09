İddia: Marvel, Blade filmini iptal etti; Onun yerine Midnight Sons'a odaklanacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Marvel, Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nin yeni bir Blade filminde rol alacağını duyurduğunda takvimler 2019'u gösteriyordu. Aradan neredeyse yedi yıl geçti ama bu film daha sete bile çıkamadı. Marvel her seferinde bu projenin iptal olmadığını, geç de olsa çekileceğini söylese de projenin gerçeğe dönüşme ihtimali giderek düşüyor. Nitekim gelen son haberler, Marvel'ın solo Blade filminden umudu kestiğini gösteriyor.

Marvel, Blade Filmi Yerine Midnight Sons'a Odaklanacak

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Marvel'ın Blade fiminin fişini çektiğini söylüyor. Ancak bu karakterden tam olarak vazgeçilmiş değil. Sneider'ın aldığı duyumlara göre Marvel, solo bir Blade filmi çekmeyecek ama bu karakteri Midnight Sons filminde kullanacak.

Oyun tarafındaki Midnight Suns ile karıştırılmaması gereken Midnight Sons, çizgi-romanlarda Marvel'ın ezoterik karakterlerini bir araya getiren bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı Avengers ya da X-Men gibi bir grup olarak düşünebileceğimiz Midnight Sons'ta Blade, Morbius, Ghost Rider gibi karakterler yer alıyor.

Marvel'ın Ghost Rider'ı sinematik evrenine dâhil etmek istediği bir süredir konuşuluyor. Bu yüzden stüdyonun bir Midnight Sons filmi çekmesi çok da sürpriz olmaz. Bu yüzden Jeff Sneider'ın Blade'in Midnight Sons'a dönüşeceği yönündeki iddiası da gayet inandırıcı görünüyor.

