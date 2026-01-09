İddia: Marvel, Blade filmini iptal etti; Onun yerine Midnight Sons'a odaklanacak

Marvel, Blade Filmi Yerine Midnight Sons'a Odaklanacak
Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Marvel'ın Blade fiminin fişini çektiğini söylüyor. Ancak bu karakterden tam olarak vazgeçilmiş değil. Sneider'ın aldığı duyumlara göre Marvel, solo bir Blade filmi çekmeyecek ama bu karakteri Midnight Sons filminde kullanacak.
Oyun tarafındaki Midnight Suns ile karıştırılmaması gereken Midnight Sons, çizgi-romanlarda Marvel'ın ezoterik karakterlerini bir araya getiren bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı Avengers ya da X-Men gibi bir grup olarak düşünebileceğimiz Midnight Sons'ta Blade, Morbius, Ghost Rider gibi karakterler yer alıyor.
Marvel'ın Ghost Rider'ı sinematik evrenine dâhil etmek istediği bir süredir konuşuluyor. Bu yüzden stüdyonun bir Midnight Sons filmi çekmesi çok da sürpriz olmaz. Bu yüzden Jeff Sneider'ın Blade'in Midnight Sons'a dönüşeceği yönündeki iddiası da gayet inandırıcı görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: