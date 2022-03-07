Onda, hem DDR4 hem de DDR5 bellek desteği sunacak yeni anakartını duyurdu

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12.nesil Alder Lake işlemciler ile DDR5 bellek desteğini getiren Intel, yeni teknolojiye geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için DDR4 desteğini sürdürmeye devam ediyor. Momomo_us tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli anakart üreticisi Onda, kullanıcıların iki teknolojiyi de kullanmasını sağlayacak yeni bir anakart piyasaya sürecek.

Yalnızca bir bellek türünü destekleyecek

Şirketin hem DDR4 hem de DDR5 bellekler ile çalışacak yeni H610M+ anakartı, maksimum 32GB kapasiteye kadar DDR4-3200 ve DDR5-4800 bellek modüllerini destekleyecek. Bununla birlikte toplam 2 adet bellek girişine sahip olması beklenen yeni anakart, çift kanal belleğe kıyasla tek kanal bellek yapısı ile kullanıcılara sunulacak ve muhtemelen aynı anda yalnızca bir bellek türünü destekleyecek.

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Paylaşılan diğer teknik özellikler arasında tek bir PCIe 5.0 x16 ve PCIe x1 slot yuvalarına sahip olan yeni anakart, SSD’ler ve WiFi adaptörleri için bir adet M.2 yuvası ile geliyor. Onda, modelin farklı bellek slotları ile nasıl çalıştığı ya da fiyatı gibi bilgiler hakkında sessizliğini koruyor olsa da, günümüzde DDR5 ve DDR4 bellekler arasında oldukça düşük bir performans farkı olduğunu söyleyebiliriz.

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DDR4 ve DDR5 desteği sunacak Alder Lake anakart geliyor