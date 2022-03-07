Onda, hem DDR4 hem de DDR5 bellek desteği sunacak yeni anakartını duyurdu

12.nesil Alder Lake işlemciler ile DDR5 bellek desteğini getiren Intel, yeni teknolojiye geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için DDR4 desteğini sürdürmeye devam ediyor. Momomo_us tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli anakart üreticisi Onda, kullanıcıların iki teknolojiyi de kullanmasını sağlayacak yeni bir anakart piyasaya sürecek.
Yalnızca bir bellek türünü destekleyecek
Şirketin hem DDR4 hem de DDR5 bellekler ile çalışacak yeni H610M+ anakartı, maksimum 32GB kapasiteye kadar DDR4-3200 ve DDR5-4800 bellek modüllerini destekleyecek. Bununla birlikte toplam 2 adet bellek girişine sahip olması beklenen yeni anakart, çift kanal belleğe kıyasla tek kanal bellek yapısı ile kullanıcılara sunulacak ve muhtemelen aynı anda yalnızca bir bellek türünü destekleyecek.
Paylaşılan diğer teknik özellikler arasında tek bir PCIe 5.0 x16 ve PCIe x1 slot yuvalarına sahip olan yeni anakart, SSD’ler ve WiFi adaptörleri için bir adet M.2 yuvası ile geliyor. Onda, modelin farklı bellek slotları ile nasıl çalıştığı ya da fiyatı gibi bilgiler hakkında sessizliğini koruyor olsa da, günümüzde DDR5 ve DDR4 bellekler arasında oldukça düşük bir performans farkı olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..