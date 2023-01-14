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    Dead Space filmi geliyor: Yönetmen, John Carpenter olmayacak

    Efsanevi film yönetmeni John Carpenter, Dead Space film projesinin yapım aşamasında olduğunu söyledi.  Ancak yönetmen koltuğunda kendisi olmayacak.              
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    dead space filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Dead Space serisi, bu ayın sonlarına doğru remake sürümü ile dönüş yapacak. Hayatta kalma-korku serisinin yeni oyunu Dead Space remake’in çıkışını beklerken ünlü film yönetmeni John Carpenter, oyundan uyarlanacak filmin yapım aşamasında olduğunun sinyallerini verdi.

    Başka bir yönetmen olacak

    Genellikle korku ve bilim kurgu filmleri ile karşımıza çıkan efsanevi yönetmen John Carpenter, Variety’e verdiği röportajda Dead Space filmini kendisinin yönetmeyeceğini, şu anda başka bir yönetmen tarafından hazırlık aşamasında olduğunu açıkça belirtti. Carpenter, “Büyük bir oyun hastasıyım ve tüm oyunları oynuyorum. Yeni dijital kameralara, RED’e bakarken bunlarla Dead Space filmi yapmayı çok istediğimi söyledim. Bu, hızla yayıldı ve insanlar, ne zaman yapacaksın? sorusunu sormaya başladı. Ben yapmayacağım. Sanırım zaten bu projeye dahil olan bir yönetmen var. Benden yapmamı istemediler; biri sorana kadar da yapmam. Dead Space oyunun yeni versiyonu Ocak’ta çıkıyor, oynayacağım.” dedi.

    Remake sürümü geliyor

    Electronic Arts, Dead Space filminin gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. EA Motive tarafından geliştirilen Dead Space remake, 27 Ocak’ta PC, PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S platformu için çıkış yapacak.

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