Legend of Zelda filminden ilk görseller paylaşıldı

The Legend of Zelda, 7 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek
The Legend of Zelda serisi, Hyrule krallığını kötü Ganon'dan kurtarmaya çalışan genç Link ve Prenses Zelda'yı konu alıyor. Filmde Prenses Zelda'yı Bo Bragason, Link'i ise Benjamin Evan Ainsworth canlandırıyor.
The Legend of Zelda filmini, geçtiğimiz yıl çıkan yeni Maymunlar Cehennemi filmini de yöneten Wes Ball yönetiyor. Ball, Kingdom of the Planet of the Apes'in yanı sıra The Maze Runner serisinin de yönetmeni olarak tanınıyor.
The Legend of Zelda'nın merakla beklenen film uyarlaması 7 Mayıs 2027'de vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: