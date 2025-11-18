Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Legend of Zelda filminden ilk görseller paylaşıldı

    Çekimlerine kısa süre önce başlanan Legend of Zelda filminden ilk görseller paylaşıldı. Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği film, 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

    Legend of Zelda filminden ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen oyun serilerinden biri olan The Legend of Zelda, sinemaya uyarlanıyor. Sony ve Nintendo ortaklığında hazırlanan film uyarlamasının çekimlerine başlanmasıyla birlikte, filmden ilk görseller de gelmeye başladı. Nintendo Today uygulaması üzerinden paylaşılan ilk görseller, filmde Prenses Zelda ve Link'e hayat veren genç oyuncuları ilk kez kostüm içinde görmemizi sağladı.

    The Legend of Zelda, 7 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek

    The Legend of Zelda serisi, Hyrule krallığını kötü Ganon'dan kurtarmaya çalışan genç Link ve Prenses Zelda'yı konu alıyor. Filmde Prenses Zelda'yı Bo Bragason, Link'i ise Benjamin Evan Ainsworth canlandırıyor.

    The Legend of Zelda filmini, geçtiğimiz yıl çıkan yeni Maymunlar Cehennemi filmini de yöneten Wes Ball yönetiyor. Ball, Kingdom of the Planet of the Apes'in yanı sıra The Maze Runner serisinin de yönetmeni olarak tanınıyor.

    The Legend of Zelda'nın merakla beklenen film uyarlaması 7 Mayıs 2027'de vizyona girecek.

    Legend of Zelda filminden ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör

    Legend of Zelda filminden ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    concerta sicile işler mi dgs ile özel üniversiteye geçiş var mı palme yayınları pdf katalizör iptali nedir roborock mu dreame mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum