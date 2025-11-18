Legend of Zelda filminden ilk görseller paylaşıldı

Film ve Dizi Editörü

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen oyun serilerinden biri olan The Legend of Zelda, sinemaya uyarlanıyor. Sony ve Nintendo ortaklığında hazırlanan film uyarlamasının çekimlerine başlanmasıyla birlikte, filmden ilk görseller de gelmeye başladı. Nintendo Today uygulaması üzerinden paylaşılan ilk görseller, filmde Prenses Zelda ve Link'e hayat veren genç oyuncuları ilk kez kostüm içinde görmemizi sağladı.

The Legend of Zelda, 7 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek

The Legend of Zelda serisi, Hyrule krallığını kötü Ganon'dan kurtarmaya çalışan genç Link ve Prenses Zelda'yı konu alıyor. Filmde Prenses Zelda'yı Bo Bragason, Link'i ise Benjamin Evan Ainsworth canlandırıyor.

The Legend of Zelda filmini, geçtiğimiz yıl çıkan yeni Maymunlar Cehennemi filmini de yöneten Wes Ball yönetiyor. Ball, Kingdom of the Planet of the Apes'in yanı sıra The Maze Runner serisinin de yönetmeni olarak tanınıyor.

The Legend of Zelda'nın merakla beklenen film uyarlaması 7 Mayıs 2027'de vizyona girecek.

