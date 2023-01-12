Dead Space remake sürümünün ürkütücü çıkış videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bundan 15 yıl önce 2008 yılında çıkış yapan bilim kurgu tabanlı korku oyunu Dead Space, çok yakında remake olarak tekrardan karşımıza çıkacak. Şimdi ise Motive Studio tarafından geliştirilen Dead Space remake sürümünün çıkış videosu da yayınlanmış durumda.

Dead Space remaketen çıkış videosu geldi

Çıkış videosu ile birlikte Inside Dead Space adında EA bir blog gönderisi de paylaştı. Bu blog gönderisinde ana oyun unsurlarının remake sürüme nasıl aktarıldığı ve nelerin, ne amaçla getirildiğinden bahsediliyor. Kreatif Direktör Roman Campos-Oriola, “Dead Space evreninde anlatılan pek çok hikaye var. Sonraki oyunlar, kitaplar, çizgi romanlar, film…. Dolayısıyla bu oyunda yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş evrenle daha iyi bir sürekliliğe sahip olmak için biraz daha bilgi eklemek veya bilgide bazı ayarlamalar yapmak."

Tam Boyutta Gör Bu söylenenlerin dışında oyunda çok az görünen veya hiç görünmeyen kilit karakterlere ekran süresi verilecek. Bazı karakterlerin derinliği artırılacak örneğin Nicole ve Mercer bunlardan birkaçı. Direktör Joel MacMillan yapılan değişikliklerin genel motivasyonu artırdığını ifade ediyor. Ayrıca yeni yan görevlerde ilgi çekici hikayelerin olduğunun da altını çiziyor.

Dead Space remake çıkış tarihi ne zaman?

Dead Space remake’in çıkış tarihi 27 Ocak 2023. Oyun PlayStation5, Xbox Series X|S ve PC'de aynı tarihte çıkışını gerçekleştirecek. Dead Space remake fiyatı ise 999.99 TL. Bu fiyat Steam, Epic ve Origin’de geçerli. Ayrıca Dead Space Digital Deluxe Edition sürümünün fiyatı ise 1.199,99 TL. Bu sürümde üç benzersiz süit bulunacak. Oyunun konsollardaki fiyatı ise 1400 TL.

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Dead Space Remake minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Window 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600x veya Intel Core i5 8600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD RX 5700 veya GTX 1070

DirectX: DX12

Depolama Alanı: 50 GB

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Dead Space remake sürümünün ürkütücü çıkış videosu yayınlandı