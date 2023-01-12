Dead Space remake sürümünün ürkütücü çıkış videosu yayınlandı

- Dead Space remaketen çıkış videosu geldi
- Dead Space remake çıkış tarihi ne zaman?
- Dead Space Remake minimum sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Dead Space remaketen çıkış videosu geldi
Çıkış videosu ile birlikte Inside Dead Space adında EA bir blog gönderisi de paylaştı. Bu blog gönderisinde ana oyun unsurlarının remake sürüme nasıl aktarıldığı ve nelerin, ne amaçla getirildiğinden bahsediliyor. Kreatif Direktör Roman Campos-Oriola, “Dead Space evreninde anlatılan pek çok hikaye var. Sonraki oyunlar, kitaplar, çizgi romanlar, film…. Dolayısıyla bu oyunda yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş evrenle daha iyi bir sürekliliğe sahip olmak için biraz daha bilgi eklemek veya bilgide bazı ayarlamalar yapmak."
Dead Space remake çıkış tarihi ne zaman?
Dead Space remake’in çıkış tarihi 27 Ocak 2023. Oyun PlayStation5, Xbox Series X|S ve PC'de aynı tarihte çıkışını gerçekleştirecek. Dead Space remake fiyatı ise 999.99 TL. Bu fiyat Steam, Epic ve Origin’de geçerli. Ayrıca Dead Space Digital Deluxe Edition sürümünün fiyatı ise 1.199,99 TL. Bu sürümde üç benzersiz süit bulunacak. Oyunun konsollardaki fiyatı ise 1400 TL.
Dead Space Remake minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Window 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600x veya Intel Core i5 8600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 5700 veya GTX 1070
- DirectX: DX12
- Depolama Alanı: 50 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: