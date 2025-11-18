Giriş
    Leonardo DiCaprio ve Christian Bale, Heat 2 için bir araya gelebilir

    Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer gibi isimleri bir araya getiren Heat'in devam filmi de etkileyici bir ekip topluyor. Heat 2'nin başrollerini Leonardo DiCaprio ile Christian Bale paylaşabilir.

    Tam Boyutta Gör
    1995 yapımı aksiyon klasiği Heat (Büyük Hesaplaşma), dönemin iki büyük yıldızını, Al Pacino ve Robert De Niro'yu karşı karşıya getirerek ortaya etkielyici bir iş çıkarmıştı. Görünen o ki Heat'in yıllar sonra gelen devam filmi de benzer bir formül uygulayacak. Çünkü Heat 2 için de iki önemli yıldızın adı geçiyor.

    170 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilecek olan Heat 2 için Leonardo DiCaprio ile görüşüldüğü bir süre önce ortaya çıkmıştı. Dün paylaşılan yeni bilgiler, diğer başrol için de Christian Bale ile görüşüldüğünü ortaya çıkardı.

    Heat 2 İçin Etkileyici Bir Ekip Toplanıyor

    Üstelik Heat 2 için adı geçen isimler bu ikisiyle de sınırlı değil. Filmdeki yan roller için de Austin Butler, Adam Driver, Bradley Cooper, Ana de Armas, Jeremy Allen White gibi ünlü oyuncuların isimleri geçiyor.

    Michael Mann'in ilk başta roman olarak hayata geçirdiği Heat 2, ilk filmin öncesinde ve sonrasında yaşananları konu alıyor. İlk fimde Robert De Niro ve Val Kilmer'ın canlandırdığı karakterler, bu yeni hikâyenin de merkezinde yer alıyor. Hikâyenin ilk filmin öncesinde geçen kısımlarında gençleştirme teknolojisi kullanılacağı konuşuluyor. Böylece DiCaprio ya da Bale gibi bir oyuncunun, ilk filmde Val Kilmer'ın hayat verdiği karakterin genç hâlini canlandırması mümkün olacak.

    Film için henüz bir tarih belirlenmiş değil. Ancak çekimlere 2026'nın ilk yarısında başlanması bekleniyor. Bu da Heat 2'yi muhtemelen 2027 yazında izleyeceğimiz anlamına geliyor.

