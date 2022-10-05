Dead Space’den oynanış fragmanı yayınlandı: Türkiye fiyatı belli oldu

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Gelmiş geçmiş en başarılı ve en popüler korku oyunlarından olan Dead Space, remake versiyonu ile yeni nesil oyuncuların dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve Motive Studios tarafından geliştirilen oyundan ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

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Dead Space, Frostbite motoru ile dehşet saçacak

Geliştirilme sürecinde ufak oynanış demoları ve hikâye fragmanları yayınlanan Dead Space’den ilk oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmanda görüldüğü üzere Dead Space, muhteşem grafikleri ve korkunç atmosferi ile dikkat çekecek. EA’nin Frostbite oyun motoru ile geliştirilen Dead Space, yeni nesil grafikleri ve yenilenmiş oynanış mekanikleri ile orijinal oyunun hayranları seriye tekrar çekecek.

27 Ocak 2023’te çıkış yapacak oyunun Türkiye fiyatları da belli olmaya başladı. Xbox Series X | S sistemlerinde 1399 TL olarak ön siparişe açılan oyun, Steam üzerinden de 999 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Oyunun Playstation 5 fiyatı ise henüz belli değil.

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Dead Space Türkiye fiyatı ile de dehşet saçacak