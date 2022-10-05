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    Anlık Bildirim

    Dead Space’den oynanış fragmanı yayınlandı: Türkiye fiyatı belli oldu

    Gelmiş geçmiş en başarılı korku oyunlarından Dead Space, gelecek yıl yenilenmiş versiyonuna kavuşuyor. Yeni nesil ve PC’ye özel çıkış yapacak oyundan yeni bir fragman yayınlandı.
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    Dead Space Türkiye fiyatı ile de dehşet saçacak Tam Boyutta Gör

    Gelmiş geçmiş en başarılı ve en popüler korku oyunlarından olan Dead Space, remake versiyonu ile yeni nesil oyuncuların dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve Motive Studios tarafından geliştirilen oyundan ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

    Dead Space, Frostbite motoru ile dehşet saçacak

    Geliştirilme sürecinde ufak oynanış demoları ve hikâye fragmanları yayınlanan Dead Space’den ilk oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmanda görüldüğü üzere Dead Space, muhteşem grafikleri ve korkunç atmosferi ile dikkat çekecek. EA’nin Frostbite oyun motoru ile geliştirilen Dead Space, yeni nesil grafikleri ve yenilenmiş oynanış mekanikleri ile orijinal oyunun hayranları seriye tekrar çekecek.

    27 Ocak 2023’te çıkış yapacak oyunun Türkiye fiyatları da belli olmaya başladı. Xbox Series X | S sistemlerinde 1399 TL olarak ön siparişe açılan oyun, Steam üzerinden de 999 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Oyunun Playstation 5 fiyatı ise henüz belli değil.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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