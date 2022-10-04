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    CD Projekt 5 yeni oyun duyurdu: 3 yeni Witcher, Cyberpunk 2077'nin devamı ve yeni IP

    CD Projekt Red geçtiğimiz saatlerde şirketin üzerinde çalıştığı 5 yeni oyun projeini duyurdu. Projeler arasında 3 yeni Witcher oyunu, Cyberpunk 2077'nin devam oyunu ve bir yeni IP bulunuyor.
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    CD Projekt 5 yeni oyun duyurdu Tam Boyutta Gör

    Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 oyunlarıyla birlikte oyun dünyasının en popüler şirketlerinden biri haline gelen CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde yeni projelerini duyurdu.

    The Witcher'ın Yeni Oyunları

    Project Sirius

    The Molasses Flood'un geliştirdiği ve CD Projekt Red ekibinin de desteğinin bulunduğu bu Witcher oyunu biraz daha yan proje konumunda. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Yeni Witcher Üçlemesi

    Polaris kod ismi ile geliştirilen yeni oyun aslında yeni bir Witcher üçlemesinin ilk oyunu olacak ve Polaris kod adlı oyun çıktıktan sonra 6 yıl içinde diğer oyunlar da çıkışını yapacak.Teknolojik açıdan ikinci ve üçüncü oyun ilk oyundan faydalanıcak, yani devam oyunlarında büyük bir teknolojik gelişme göremeyebiliriz. Bu oyunların her biri açık dünya ve hikaye odaklı olacak.

    Project Canis Majoris

    Bu oyun ise daha öncesinde duyurusunu gördüğümüz Unreal Engine 5 ile geliştirilen Witcher oyunu. Diğer projelerin yanı sıra bu proje CDPR'ın ana Witcher oyunu konumunda olacak.

    Cyberpunk 2077 Devam Oyunu

    Orion

    Orion isimli bu yeni Cyberpunk 2077 oyunu, ilk oyunun devamı niteliğinde olacak. Şirket bu oyun için ekstra stüdyolar kuruyor. Şu an için projeye dair detay bulunmuyor. Ancak bu yıl içerisinde ilk oyunun genişleme paketi Phantom Liberty çıkışını yapacak. 

    Yeni IP

    Hadar

    CD Projekt Red'in son duyurusu ise tamamen yeni bir proje hakkında. Hadar kod isimli bu oyun tamamen yeni bir oyun olacak. Oyunun erken geliştirme süreci 2021'de başlamış. CDPR'ın iki büyük markası varken böyle bir yükün altına girmesi de heyecanlandırıcı diyebiliriz.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 9 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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