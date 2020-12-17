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    Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor

    Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Death Stranding'e bu yıl hem iyi hem kötü anlamda en çok ses getiren oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 temalı içerikler geliyor.
    4 gün
    1,9b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor
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    Yayıncılığını 505 Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Kojima Productions'ın yaptığı geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Death Stranding'in PC sürümü için yeni bir eklenti paketi duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Minecraft, Doom ve Death Stranding'in müzikleri 2020'de Spotify'da en çok dinlenen oyun müzikleri oldu"

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    Bu yeni güncelleme ile birlikte oyuna, Cyberpunk 2077 temalı içerikler ekleniyor. Bu içeriklerin oyunun yalnızca PC sürümü için yayınlandığını hatırlatalım. Güncelleme ile birlikte oyuna Cyberpunk 2077 temalı Reverse Trike aracı, Johnny Silverhand'in metal kolu, gözlüğü, hack mekaniği ve 6 yeni görev ekleniyor. Güncellemenin boyutu 34 GB. Şu andan itibaren oyuncular ücretsiz bir şekilde güncelleştirmeyi yapabilir. 

    Ayrıca bir içerik güncellemesi gibi olmasa da Cyberpunk 2077'nin içerisinde de Kojima ve Death Stranding ile ilgili bulabileceğiniz bazı sürprizler bulunuyor. Ancak ne olduğunu söylemeyelim, siz bulunca size süpriz olsun.

    Death Stranding şu anda Steam, Epic Games ve PlayStation Mağazası'nda erişilebilir durumda. Bu yeni güncelleme için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Anlaşılan hem kargolar gecikecek hem de hasarlı gelecek.
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Anlaşılan hem kargolar gecikecek hem de hasarlı gelecek.
    Yanıtla +9
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