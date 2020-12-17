Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını 505 Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Kojima Productions'ın yaptığı geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Death Stranding'in PC sürümü için yeni bir eklenti paketi duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Minecraft, Doom ve Death Stranding'in müzikleri 2020'de Spotify'da en çok dinlenen oyun müzikleri oldu"

İlginizi Çekebilir

Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor

Bu yeni güncelleme ile birlikte oyuna, Cyberpunk 2077 temalı içerikler ekleniyor. Bu içeriklerin oyunun yalnızca PC sürümü için yayınlandığını hatırlatalım. Güncelleme ile birlikte oyuna Cyberpunk 2077 temalı Reverse Trike aracı, Johnny Silverhand'in metal kolu, gözlüğü, hack mekaniği ve 6 yeni görev ekleniyor. Güncellemenin boyutu 34 GB. Şu andan itibaren oyuncular ücretsiz bir şekilde güncelleştirmeyi yapabilir.

Ayrıca bir içerik güncellemesi gibi olmasa da Cyberpunk 2077'nin içerisinde de Kojima ve Death Stranding ile ilgili bulabileceğiniz bazı sürprizler bulunuyor. Ancak ne olduğunu söylemeyelim, siz bulunca size süpriz olsun.

Death Stranding şu anda Steam, Epic Games ve PlayStation Mağazası'nda erişilebilir durumda. Bu yeni güncelleme için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.