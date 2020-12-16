Minecraft, Doom ve Death Stranding'in müzikleri 2020'de Spotify'da en çok dinlenen oyun müzikleri oldu

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İyisiyle, daha çok kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Çoğunluğun neredeyse tüm yılı evde geçirmek zorunda kaldığı 2020 yılı neredeyse bitmek üzere ve 2020 yılına dair detaylar paylaşılmaya devam ediyor.

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CNN'in yayınladığı yeni haber ile birlikte de 2020 yılına dair yeni bir istatistik öğrendik: 2020 yılında Spotify'dan oyun müziği dinleyen oyuncuların en çok dinlediği oyun müzikleri. CNN'in yayınladığı rapora göre 2020 yılında oyuncuların en çok dinlediği oyun müziği Minecraft'ın müzikleri. İkinci ve üçüncü sırada sırayla Doom Eternal ve Death Stranding bulunuyor.

Minecraft'ın popülerliği ile birinci sırada olduğunu düşünebiliriz. Doom Eternal ve Death Stranding'in de muazzam müzikleri ile listede yer aldığını düşünebiliriz. Özellikle Mick Gordon'ın Doom için hazırladığı ve genel olarak Death Stranding'te kullanılan müzikleri fazlasıyla başarılı.

Listenin geri kalanına baktığımızda ise League of Legends için müzik hazırlayan sanal müzik grubu K/DA'yi görüyoruz. K/DA'in istatistikleri 2019'a göre %109 artmış durumda. Ayrıca Fortnite ile adı bu yıl sıkça geçen ve oyun içinde konser veren Travis'in de bu yıl %207 yükselişte olduğunu görebiliyoruz.

https://www.gamesradar.com/minecraft-and-doom-are-spotifys-most-popular-game-soundtracks-for-2020/

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