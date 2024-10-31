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    GTA Vice City hileleri & şifreleri: GTA VC para, silah, araba kodları

    Grand Theft Auto Vice City hile kodlarını arayanlar buraya! PC, PS4 ve Xbox için GTA VC para hilesinden araba hilesine tüm GTA Vice City şifrelerini öğrenmek için tıklayın!

    GTA Vice City hileleri ve kodları, nadir araçları sürmenizi, yeni silahlar edinmenizi, en önemlisi sonsuz paraya sahip olarak her türlü çılgın şeyi yapmanıza olanak tanır. GTA Vicecity hileleri, serinin en popüler oyununu daha fazla keyifle oynamanızı sağlar. GTA VS hile kodları hakkında önemli bir uyarıda bulunalım: Bu şifreleri girmeden önce kesinlikle oyununuzu kaydedin. PC, PS4 ve Xbox için tüm Grand Theft Auto Vice City hileleri burada.

    GTA Vice City hileleri (PC) 🖥️

    Grand Theft Auto Vice City hile kodları & şifreleri Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto Vice City hileleri, silah, para, sonsuz cephane, araba, ölümsüzlük ve fazlasını getirir. GTA Vice City hile kodlarını girmek ve etkinleştirmek için öncelikle hile kodu seçilir. Oyun sırasında PC’de hile kodlarından biri yazılır, konsolda tuş kombinasyonlarına basılarak GTA VC şifreleri aktif edilir. İşte bilgisayarda GTA Vicecity oynarken kullanabileceğiniz tüm GTA Vice City PC hileleri:
    • NUTTERTOOLS: Tüm ağır silahlar
    • PRECIOUSPROTECTION: Vücut zırhı
    • ASPIRINE: Anında sağlık yenileme
    • BIGBANG: Araba patlaması
    • LEAVEMEALONE: Polisleri atlatma
    • LIFEISPASSINGMEBY: Oyunu hızlandırma
    • AMERICAHELICOPTER: Helikopter yapma

    GTA Vice City para hilesi 💰

    gta vc para kazanma hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA Vice City para hileleri sıkça aranır. Oyunda para hilesi yoktur ancak hızlı bir şekilde para kazanmanın belirli yolları vardır. FULLCITYPEOPLEMINES hile kodunu kullanarak oyundaki tüm mülkleri ücretsiz olarak satın alıp bu mülkleri satarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte GTA Vice City hikayesinin son görevini (Keep Your Friends Close) tamamlayarak 30.000 dolar kazanabilirsiniz. GTA Vice City’de para kazanmak için yapabileceğiniz diğer şeyler arasında; polis helikopterlerini yok etmek, otobüs durağındaki yayaları almak, araç görevlerini yapmak, bir polisin suçluyu yakalamasına yardım etmek gelir. Bunları yaparak 50 dolar ek kazanç sağlayabilirsiniz.

    GTA Vice City silah hilesi 💥

    gta vc silah hileleri Tam Boyutta Gör
    GTA Vice City silah hilesi, polislerle ve çetelerle çatışmanız için gerekli silahları daha çabuk almanızı sağlar. Grand Theft Auto Vice City’de sınırsız cephane hilesi yoktur. Yeni silah almak için TOOLUP kodunu kullanabilirsiniz.
    • NUTTERTOOLS: Tüm ağır silahlar
    • THUGSTOOLS: Tüm hafif silahlar
    • PROFESSIONALTOOLS: Profesyonel silahlar
    • OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: Yayalar silahlanır
    • CHICKSWITHGUNS: Silah taşıyan kadın yayalar

    GTA Vice City araba hilesi 🚗

    gta vc araba hileleri Tam Boyutta Gör
    GTA Vice City araba hilesi ile ana ve yan görevleri tamamlamadan tüm arabaları bedava alabilirsiniz. Yeri gelmişken, oyunu %100 bitirdiğinizde bütün arabaların dayanıklılığı iki kat artar. GTA Vice City’de en çok aranan arabalardan da bahsedelim. Virgo arabası Vice Point, Caddy arabası Golf parkurunda, Cheetah arabası Ocean Drive veya Starfish Island’daki Marina’da bulunur. Araba galerisi de Little Havana’nın güneyinde bulunmaktadır.
    • SEAWAYS: Araba suda gider
    • COMEFLYWITHME: Uçan arabalar
    • BIGBANG: Araba patlaması
    • WHEELSAREALLINEED: Görünmez arabalar
    • LOADSOFLITTLETHINGS: Büyük tekerlekli arabalar
    • IWANTITPAINTEDBLACK: Tüm arabalar siyah olur
    • AHAIRDRESSERSCAR: Tüm arabalar pembe olur

    GTA Vice City helikopter hilesi 🚁

    gta vc helikopter hile kodu Tam Boyutta Gör
    GTA Vice City’de 12 helikopter çeşidi bulunuyor. Helikopterlerin kilidini açarak haritada görünmelerini sağlamak için Ocean Beach, Vice Point ve Prawn Island'daki daha önce boş olan helikopter pistleri dahil önce hikayede ilerlemeli ve 13. hikaye görevi 'Phnom Penh '86'yı tamamlayarak tüm Vice City köprülerini açmanız gerekiyor. Ya da GTA Vice City helikopter hilesi ile hemen bir helikopter alabilirsiniz.
    • AMERICAHELICOPTER: Helikopter verir

    GTA Vice City ölümsüzlük hilesi 💉

    gta vc sınırsız can hile kodu Tam Boyutta Gör
    GTA 5’te PAIN-KILLLER hile kodunu kullanarak 5 dakikalığına yenilmez olabiliyorsunuz. Ancak, GTA Vice City'de ölümsüzlük hile kodu bulunmuyor. GTA VC'de sağlık yenileme komutunu kullanarak ölümsüzlüğün kilidini açabilirsiniz.
    • ASPIRINE: Sağlığı yenileme

    GTA Vice City polisten kurtulma hilesi 🚔

    gta vc polisten kurtulma hile kodu Tam Boyutta Gör
    GTA Vice City’de görevleri tamamlarken polislere takılmamak imkansız. Bir suça illa ki karışıyorsunuz ve polisler anında peşinize düşüyor. Aranma seviyeniz yükseldikçe onlardan kaçmak zorlaşıyor. Aynasızlardan bıktıysanız, GTA Vice City polisten kurtulma hilesi ile atlatabilirsiniz.
    • LEAVEMEALONE: Aranma seviyesini düşürür

    GTA Vice City hileleri (PS2, PS3, PS4, PS5) 🎮

    gta vice city playstation hileleri Tam Boyutta Gör
    GTA Vice City hileleri PS3, PS4 ve PS5 oyun konsolları için de mevcut. GTA Vice City PlayStation hile kodları için belirli tuş kombinasyonları kullanılır ve oyun sırasında girilebilir. Aşağıdaki listede hem GTA Vice City PS2 hileleri hem de PS5 GTA Vice City hileleri yer almaktadır:
    Hile türü Tuş kombinasyonu
    Tüm Silahlar #1 R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
    Tüm Silahlar #2 R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol
    Tüm Silahlar #3 R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı
    Zırh R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
    Giysi değiştirme Sağ, Sağ, Sol, Yukarı, L1, L2, Sol, Yukarı, Aşağı, Sağ
    Hızlı hareket etme Üçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, L2, L1, Kare
    Uçan arabalar Sağ, R2, Daire, R1, L2, Aşağı, L1, R1
    Sağlık R1, R2, L1, Daire, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
    Polisten kurtulma R1, R1, Daire, R2, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
    İsyan Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, X, R2, R1, L2, L1
    Hilary King olarak oynama R1, Daire, R2, L1, Sağ, R1, L1, X, R2
    Ken Rosenberg olarak oynama Sağ, L1, Yukarı, L2, L1, Sağ, R1, L1, X, R1
    Lance Vance olarak oynama Daire, L2, Sol, X, R1, L1, X, L1
    Bloodring Banger arabası Yukarı, Sağ, Sağ, L1, Sağ, Yukarı, Kare, L2
    Hotring yarış arabası R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1
    Limuzin R2, Yukarı, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ
    Hızlanma Süresi Daire, Daire, L1, Kare, L1, Kare, Kare, Kare, L1, Üçgen, Daire, Üçgen
    Fırtınalı hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Daire
    Güneşli hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Üçgen
    Bulutlu hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare

    GTA Vice City hileleri (Xbox) 🎮

    gta vice city xbox hile kodları Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto Vice City hileleri Xbox konsollarında da kullanılabilir. Xbox GTA Vice City şifreleri oyun esnasında girilebilir. İşte en çok kullanılan GTA Vice City Xbox hile kodları:
    Hile türü Tuş kombinasyonu
    Silah seti 1 RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
    Silah seti 2 RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
    Silah seti 3 RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
    Sağlık yenileme RB, RB, B, RT, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
    Vücut zırhı RB, RT, LB, A, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Yukarı
    Arabaları denizde sürme Sağ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
    Uçan arabalar Sağ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
    Polisten kurtulma RB, RB, B, RT, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
    Araba patlaması RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
    Bloodring Banger (Araba) Yukarı, Sağ, Sağ, LB, Sağ, Yukarı, X, LT
    Golf Caddy B, LB, Yukarı, RB, LT, A, RB, LB, B, A
    Hotring Racer (Yarış arabası) RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB
    Love Fist Limo (Limuzin) RT, Yukarı, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ
    Rhino (Tank) B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
    Kıyafet değiştirme Sağ, Sağ, Sol, Yukarı, LB, LT, Sol, Yukarı, Aşağı, Sağ
    Güneşli hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
    Fırtınalı hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
    Sisli hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
    Bulutlu hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
    Hızlı hareket Y, Yukarı, Sağ, AŞAĞI, LT, LB, X
    Trafik RT, B, RB, LT, Sol, RB, LB, RT, LT
    Tüm trafik ışıkları yeşil SAĞ, RB, Yukarı, LT, LT, SOL, RB, LB, RB, RB
    Görünmez arabalar Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

    Grand Theft Auto Vice City hileleri rehberi, PC, PlayStation ve Xbox için GTA Vice City şifrelerini içerir. GTA Vice City para, silah, araba, helikopter hilesi ve diğer hile kodlarını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 12 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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