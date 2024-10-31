GTA Vice City hileleri & şifreleri: GTA VC para, silah, araba kodları

- GTA Vice City hileleri (PC) 🖥️
- GTA Vice City para hilesi 💰
- GTA Vice City silah hilesi 💥
- GTA Vice City araba hilesi 🚗
- GTA Vice City helikopter hilesi 🚁
- GTA Vice City ölümsüzlük hilesi 💉
- GTA Vice City polisten kurtulma hilesi 🚔
- GTA Vice City hileleri (PS2, PS3, PS4, PS5) 🎮
- GTA Vice City hileleri (Xbox) 🎮
- Yorumlar
GTA Vice City hileleri ve kodları, nadir araçları sürmenizi, yeni silahlar edinmenizi, en önemlisi sonsuz paraya sahip olarak her türlü çılgın şeyi yapmanıza olanak tanır. GTA Vicecity hileleri, serinin en popüler oyununu daha fazla keyifle oynamanızı sağlar. GTA VS hile kodları hakkında önemli bir uyarıda bulunalım: Bu şifreleri girmeden önce kesinlikle oyununuzu kaydedin. PC, PS4 ve Xbox için tüm Grand Theft Auto Vice City hileleri burada.
GTA Vice City hileleri (PC) 🖥️
- NUTTERTOOLS: Tüm ağır silahlar
- PRECIOUSPROTECTION: Vücut zırhı
- ASPIRINE: Anında sağlık yenileme
- BIGBANG: Araba patlaması
- LEAVEMEALONE: Polisleri atlatma
- LIFEISPASSINGMEBY: Oyunu hızlandırma
- AMERICAHELICOPTER: Helikopter yapma
GTA Vice City para hilesi 💰
GTA Vice City silah hilesi 💥
- NUTTERTOOLS: Tüm ağır silahlar
- THUGSTOOLS: Tüm hafif silahlar
- PROFESSIONALTOOLS: Profesyonel silahlar
- OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: Yayalar silahlanır
- CHICKSWITHGUNS: Silah taşıyan kadın yayalar
GTA Vice City araba hilesi 🚗
- SEAWAYS: Araba suda gider
- COMEFLYWITHME: Uçan arabalar
- BIGBANG: Araba patlaması
- WHEELSAREALLINEED: Görünmez arabalar
- LOADSOFLITTLETHINGS: Büyük tekerlekli arabalar
- IWANTITPAINTEDBLACK: Tüm arabalar siyah olur
- AHAIRDRESSERSCAR: Tüm arabalar pembe olur
GTA Vice City helikopter hilesi 🚁
- AMERICAHELICOPTER: Helikopter verir
GTA Vice City ölümsüzlük hilesi 💉
- ASPIRINE: Sağlığı yenileme
GTA Vice City polisten kurtulma hilesi 🚔
- LEAVEMEALONE: Aranma seviyesini düşürür
GTA Vice City hileleri (PS2, PS3, PS4, PS5) 🎮
|Hile türü
|Tuş kombinasyonu
|Tüm Silahlar #1
|R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
|Tüm Silahlar #2
|R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol
|Tüm Silahlar #3
|R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı
|Zırh
|R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
|Giysi değiştirme
|Sağ, Sağ, Sol, Yukarı, L1, L2, Sol, Yukarı, Aşağı, Sağ
|Hızlı hareket etme
|Üçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, L2, L1, Kare
|Uçan arabalar
|Sağ, R2, Daire, R1, L2, Aşağı, L1, R1
|Sağlık
|R1, R2, L1, Daire, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
|Polisten kurtulma
|R1, R1, Daire, R2, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
|İsyan
|Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, X, R2, R1, L2, L1
|Hilary King olarak oynama
|R1, Daire, R2, L1, Sağ, R1, L1, X, R2
|Ken Rosenberg olarak oynama
|Sağ, L1, Yukarı, L2, L1, Sağ, R1, L1, X, R1
|Lance Vance olarak oynama
|Daire, L2, Sol, X, R1, L1, X, L1
|Bloodring Banger arabası
|Yukarı, Sağ, Sağ, L1, Sağ, Yukarı, Kare, L2
|Hotring yarış arabası
|R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1
|Limuzin
|R2, Yukarı, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ
|Hızlanma Süresi
|Daire, Daire, L1, Kare, L1, Kare, Kare, Kare, L1, Üçgen, Daire, Üçgen
|Fırtınalı hava
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Daire
|Güneşli hava
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Üçgen
|Bulutlu hava
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare
GTA Vice City hileleri (Xbox) 🎮
|Hile türü
|Tuş kombinasyonu
|Silah seti 1
|RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı
|Silah seti 2
|RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
|Silah seti 3
|RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
|Sağlık yenileme
|RB, RB, B, RT, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
|Vücut zırhı
|RB, RT, LB, A, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Yukarı
|Arabaları denizde sürme
|Sağ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|Uçan arabalar
|Sağ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|Polisten kurtulma
|RB, RB, B, RT, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
|Araba patlaması
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|Bloodring Banger (Araba)
|Yukarı, Sağ, Sağ, LB, Sağ, Yukarı, X, LT
|Golf Caddy
|B, LB, Yukarı, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|Hotring Racer (Yarış arabası)
|RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB
|Love Fist Limo (Limuzin)
|RT, Yukarı, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ
|Rhino (Tank)
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|Kıyafet değiştirme
|Sağ, Sağ, Sol, Yukarı, LB, LT, Sol, Yukarı, Aşağı, Sağ
|Güneşli hava
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|Fırtınalı hava
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|Sisli hava
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|Bulutlu hava
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|Hızlı hareket
|Y, Yukarı, Sağ, AŞAĞI, LT, LB, X
|Trafik
|RT, B, RB, LT, Sol, RB, LB, RT, LT
|Tüm trafik ışıkları yeşil
|SAĞ, RB, Yukarı, LT, LT, SOL, RB, LB, RB, RB
|Görünmez arabalar
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
Grand Theft Auto Vice City hileleri rehberi, PC, PlayStation ve Xbox için GTA Vice City şifrelerini içerir. GTA Vice City para, silah, araba, helikopter hilesi ve diğer hile kodlarını burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D