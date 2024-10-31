GTA Vice City hileleri & şifreleri: GTA VC para, silah, araba kodları

GTA Vice City hileleri ve kodları, nadir araçları sürmenizi, yeni silahlar edinmenizi, en önemlisi sonsuz paraya sahip olarak her türlü çılgın şeyi yapmanıza olanak tanır. GTA Vicecity hileleri, serinin en popüler oyununu daha fazla keyifle oynamanızı sağlar. GTA VS hile kodları hakkında önemli bir uyarıda bulunalım: Bu şifreleri girmeden önce kesinlikle oyununuzu kaydedin. PC, PS4 ve Xbox için tüm Grand Theft Auto Vice City hileleri burada.

GTA Vice City hileleri (PC) 🖥️ Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto Vice City hileleri, silah, para, sonsuz cephane, araba, ölümsüzlük ve fazlasını getirir. GTA Vice City hile kodlarını girmek ve etkinleştirmek için öncelikle hile kodu seçilir. Oyun sırasında PC’de hile kodlarından biri yazılır, konsolda tuş kombinasyonlarına basılarak GTA VC şifreleri aktif edilir. İşte bilgisayarda GTA Vicecity oynarken kullanabileceğiniz tüm GTA Vice City PC hileleri: NUTTERTOOLS : Tüm ağır silahlar

: Tüm ağır silahlar PRECIOUSPROTECTION : Vücut zırhı

: Vücut zırhı ASPIRINE : Anında sağlık yenileme

: Anında sağlık yenileme BIGBANG : Araba patlaması

: Araba patlaması LEAVEMEALONE : Polisleri atlatma

: Polisleri atlatma LIFEISPASSINGMEBY : Oyunu hızlandırma

: Oyunu hızlandırma AMERICAHELICOPTER: Helikopter yapma GTA Vice City para hilesi 💰 Tam Boyutta Gör GTA Vice City para hileleri sıkça aranır. Oyunda para hilesi yoktur ancak hızlı bir şekilde para kazanmanın belirli yolları vardır. FULLCITYPEOPLEMINES hile kodunu kullanarak oyundaki tüm mülkleri ücretsiz olarak satın alıp bu mülkleri satarak kazanç sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte GTA Vice City hikayesinin son görevini (Keep Your Friends Close) tamamlayarak 30.000 dolar kazanabilirsiniz. GTA Vice City’de para kazanmak için yapabileceğiniz diğer şeyler arasında; polis helikopterlerini yok etmek, otobüs durağındaki yayaları almak, araç görevlerini yapmak, bir polisin suçluyu yakalamasına yardım etmek gelir. Bunları yaparak 50 dolar ek kazanç sağlayabilirsiniz. GTA Vice City silah hilesi 💥 Tam Boyutta Gör GTA Vice City silah hilesi, polislerle ve çetelerle çatışmanız için gerekli silahları daha çabuk almanızı sağlar. Grand Theft Auto Vice City’de sınırsız cephane hilesi yoktur. Yeni silah almak için TOOLUP kodunu kullanabilirsiniz. NUTTERTOOLS : Tüm ağır silahlar

: Tüm ağır silahlar THUGSTOOLS : Tüm hafif silahlar

: Tüm hafif silahlar PROFESSIONALTOOLS : Profesyonel silahlar

: Profesyonel silahlar OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS : Yayalar silahlanır

: Yayalar silahlanır CHICKSWITHGUNS: Silah taşıyan kadın yayalar GTA Vice City araba hilesi 🚗 Tam Boyutta Gör GTA Vice City araba hilesi ile ana ve yan görevleri tamamlamadan tüm arabaları bedava alabilirsiniz. Yeri gelmişken, oyunu %100 bitirdiğinizde bütün arabaların dayanıklılığı iki kat artar. GTA Vice City’de en çok aranan arabalardan da bahsedelim. Virgo arabası Vice Point, Caddy arabası Golf parkurunda, Cheetah arabası Ocean Drive veya Starfish Island’daki Marina’da bulunur. Araba galerisi de Little Havana’nın güneyinde bulunmaktadır. SEAWAYS : Araba suda gider

: Araba suda gider COMEFLYWITHME : Uçan arabalar

: Uçan arabalar BIGBANG : Araba patlaması

: Araba patlaması WHEELSAREALLINEED : Görünmez arabalar

: Görünmez arabalar LOADSOFLITTLETHINGS : Büyük tekerlekli arabalar

: Büyük tekerlekli arabalar IWANTITPAINTEDBLACK : Tüm arabalar siyah olur

: Tüm arabalar siyah olur AHAIRDRESSERSCAR: Tüm arabalar pembe olur GTA Vice City helikopter hilesi 🚁 Tam Boyutta Gör GTA Vice City’de 12 helikopter çeşidi bulunuyor. Helikopterlerin kilidini açarak haritada görünmelerini sağlamak için Ocean Beach, Vice Point ve Prawn Island'daki daha önce boş olan helikopter pistleri dahil önce hikayede ilerlemeli ve 13. hikaye görevi 'Phnom Penh '86'yı tamamlayarak tüm Vice City köprülerini açmanız gerekiyor. Ya da GTA Vice City helikopter hilesi ile hemen bir helikopter alabilirsiniz. AMERICAHELICOPTER: Helikopter verir GTA Vice City ölümsüzlük hilesi 💉 Tam Boyutta Gör GTA 5’te PAIN-KILLLER hile kodunu kullanarak 5 dakikalığına yenilmez olabiliyorsunuz. Ancak, GTA Vice City'de ölümsüzlük hile kodu bulunmuyor. GTA VC'de sağlık yenileme komutunu kullanarak ölümsüzlüğün kilidini açabilirsiniz. ASPIRINE: Sağlığı yenileme GTA Vice City polisten kurtulma hilesi 🚔 Tam Boyutta Gör GTA Vice City’de görevleri tamamlarken polislere takılmamak imkansız. Bir suça illa ki karışıyorsunuz ve polisler anında peşinize düşüyor. Aranma seviyeniz yükseldikçe onlardan kaçmak zorlaşıyor. Aynasızlardan bıktıysanız, GTA Vice City polisten kurtulma hilesi ile atlatabilirsiniz. LEAVEMEALONE: Aranma seviyesini düşürür

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GTA Vice City hileleri (PS2, PS3, PS4, PS5) 🎮

Tam Boyutta Gör GTA Vice City hileleri PS3, PS4 ve PS5 oyun konsolları için de mevcut. GTA Vice City PlayStation hile kodları için belirli tuş kombinasyonları kullanılır ve oyun sırasında girilebilir. Aşağıdaki listede hem GTA Vice City PS2 hileleri hem de PS5 GTA Vice City hileleri yer almaktadır:

Hile türü Tuş kombinasyonu Tüm Silahlar #1 R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı Tüm Silahlar #2 R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol Tüm Silahlar #3 R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı Zırh R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı Giysi değiştirme Sağ, Sağ, Sol, Yukarı, L1, L2, Sol, Yukarı, Aşağı, Sağ Hızlı hareket etme Üçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, L2, L1, Kare Uçan arabalar Sağ, R2, Daire, R1, L2, Aşağı, L1, R1 Sağlık R1, R2, L1, Daire, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı Polisten kurtulma R1, R1, Daire, R2, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı İsyan Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, X, R2, R1, L2, L1 Hilary King olarak oynama R1, Daire, R2, L1, Sağ, R1, L1, X, R2 Ken Rosenberg olarak oynama Sağ, L1, Yukarı, L2, L1, Sağ, R1, L1, X, R1 Lance Vance olarak oynama Daire, L2, Sol, X, R1, L1, X, L1 Bloodring Banger arabası Yukarı, Sağ, Sağ, L1, Sağ, Yukarı, Kare, L2 Hotring yarış arabası R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1 Limuzin R2, Yukarı, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ Hızlanma Süresi Daire, Daire, L1, Kare, L1, Kare, Kare, Kare, L1, Üçgen, Daire, Üçgen Fırtınalı hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Daire Güneşli hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Üçgen Bulutlu hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare

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GTA Vice City hileleri (Xbox) 🎮

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto Vice City hileleri Xbox konsollarında da kullanılabilir. Xbox GTA Vice City şifreleri oyun esnasında girilebilir. İşte en çok kullanılan GTA Vice City Xbox hile kodları:

Hile türü Tuş kombinasyonu Silah seti 1 RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı Silah seti 2 RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL Silah seti 3 RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI Sağlık yenileme RB, RB, B, RT, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı Vücut zırhı RB, RT, LB, A, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Yukarı Arabaları denizde sürme Sağ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Uçan arabalar Sağ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Polisten kurtulma RB, RB, B, RT, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı Araba patlaması RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Bloodring Banger (Araba) Yukarı, Sağ, Sağ, LB, Sağ, Yukarı, X, LT Golf Caddy B, LB, Yukarı, RB, LT, A, RB, LB, B, A Hotring Racer (Yarış arabası) RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB Love Fist Limo (Limuzin) RT, Yukarı, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ Rhino (Tank) B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Kıyafet değiştirme Sağ, Sağ, Sol, Yukarı, LB, LT, Sol, Yukarı, Aşağı, Sağ Güneşli hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Fırtınalı hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B Sisli hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A Bulutlu hava RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Hızlı hareket Y, Yukarı, Sağ, AŞAĞI, LT, LB, X Trafik RT, B, RB, LT, Sol, RB, LB, RT, LT Tüm trafik ışıkları yeşil SAĞ, RB, Yukarı, LT, LT, SOL, RB, LB, RB, RB Görünmez arabalar Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

Grand Theft Auto Vice City hileleri rehberi, PC, PlayStation ve Xbox için GTA Vice City şifrelerini içerir. GTA Vice City para, silah, araba, helikopter hilesi ve diğer hile kodlarını burada bulabilirsiniz.

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GTA Vice City hileleri (PC, PlayStation ve Xbox)