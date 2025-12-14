Giriş
    Epic Games yeni yıl öncesi vites yükseltiyor; Ücretsiz verilecek 15 oyun sızdırıldı

    Yılbaşı öncesi her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak vereceğini duyuran Epic Games'in hangi oyunları ücretsiz yapacağı belli oldu. Aralarında dikkat çekici yapımlar da var.

    Epic Games 15 oyunu ücretsiz veriyor: Liste sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Normalde her hafta bir ya da iki oyunu ücretsiz hâle getiren Epic Games, yılbaşı dönemlerinde ise her gün yeni bir oyunu ücretsiz hâle getiriyor. Son birkaç stratejisiyle oyunseverleri sevindiren Epic Games, bu yıl da geleneği bozmuyor. 2025'in son günlerinde her gün yeni bir oyun ücretsiz hâle gelecek. Üstelik gelen son sızıntıya bakılırsa bunların arasında normlade binlerce TL'ye satılan dikkat çekici yapımlar da olacak.

    Epic Games'in Ücretsiz Vereceği Oyunlar Arasında Red Dead Redemption 2 de Var

    Bu hafta Hogwarts Legacy'yi ücretsiz hâle getirerek dikkatleri üzerine çeken Epic Games, yılbaşına uzanan süreçte Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11, Total War: Warhammer gibi dikkat çekici oyunlar da ücretsiz olarak verecek. En azından gelen son sızıntı buna işaret ediyor.

    İşte sızdırılan listeye göre Epic Games'in yılbaşı öncesi ücretsiz vereceği oyunlar:

    • Hogwarts Legacy (11 Aralık)
    • Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)
    • Desperados 3 (19 Aralık)
    • Total War: Warhammer (20 Aralık)
    • Tropico 5 (21 Aralık)
    • Chicken Police – Paint it Red! (22 Aralık)
    • Loop Hero (23 Aralık)
    • Lego Batman (24 Aralık)
    • Commander Keane (25 Aralık)
    • Farming Simulator 2022 (26 Aralık)
    • Slime Rancher 2 (27 Aralık)
    • Terraria (28 Aralık)
    • Detroit: Become Human (29 Aralık)
    • Mortal Kombat 11 (30 Aralık)
    • Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)
