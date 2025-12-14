Epic Games yeni yıl öncesi vites yükseltiyor; Ücretsiz verilecek 15 oyun sızdırıldı

Epic Games'in Ücretsiz Vereceği Oyunlar Arasında Red Dead Redemption 2 de Var
Bu hafta Hogwarts Legacy'yi ücretsiz hâle getirerek dikkatleri üzerine çeken Epic Games, yılbaşına uzanan süreçte Red Dead Redemption 2, Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11, Total War: Warhammer gibi dikkat çekici oyunlar da ücretsiz olarak verecek. En azından gelen son sızıntı buna işaret ediyor.
İşte sızdırılan listeye göre Epic Games'in yılbaşı öncesi ücretsiz vereceği oyunlar:
- Hogwarts Legacy (11 Aralık)
- Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)
- Desperados 3 (19 Aralık)
- Total War: Warhammer (20 Aralık)
- Tropico 5 (21 Aralık)
- Chicken Police – Paint it Red! (22 Aralık)
- Loop Hero (23 Aralık)
- Lego Batman (24 Aralık)
- Commander Keane (25 Aralık)
- Farming Simulator 2022 (26 Aralık)
- Slime Rancher 2 (27 Aralık)
- Terraria (28 Aralık)
- Detroit: Become Human (29 Aralık)
- Mortal Kombat 11 (30 Aralık)
- Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)