Death Stranding filmi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

O günden beri hazırlık aşamasında olan Death Stranding filmi artık çok daha somut bir hâl almış durumda. Bu hafta GamesRadar'a konuşan yönetmen Michael Sarnoski, senaryonun ikinci taslağını kısa süre önce stüdyoya teslim ettiğini ve çekimlere önümüzdeki yıl başlamayı planladıklarını açıkladı.
Death Stranding Filmi, Bu Dünyada Geçen Yeni Bir Hikâye Anlatacak
Daha önce Pig ve A Quiet Place: Day One gibi filmlere imza atan Michael Sarnoski, Death Stranding filminde oyunun hikâyesini olduğu gibi beyaz perdeye aktarmak yerine bu dünyada geçen yeni bir hikâye anlatacak. Son filmi The Death of Robin Hood'da şiddet dozu yüksek bir hikâye anlatan Sarnoski, Death Stranding'in ise bu kadar şiddet dolu bir film olmayacağını söylüyor. Sarnoski "elbette filmde şiddet ve aksiyon var bu ama bu seviyede değil." diyor.
Death Stranding filminin arkasında, son yıllarda imza attığı dikkat çekici işler sayesinde Hollywood'un en gözde stüdyolarından birine dönüşen A24 bulunuyor. Bu da filme dair beklentileri daha yukarı çekiyor. Ayrıca Hideo Kojima da yapımcı olarak projede yer alıyor.
Death Stranding, gizemli bir felaketin ardından medeniyetin çöktüğü, doğaüstü olayların sıradanlaştığı bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalanların küçük ve izole yerleşimlerde hayatta kalmaya çalıştığı bu dünyada oyuncular Sam Bridges adında bir kuryeyi kontrol ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel