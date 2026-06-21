Death Stranding filmi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en dikkat çekici oyunlarından olan Death Stranding, gerek geçtiği dünya itibarıyla, gerekse hikâyesiyle sinemaya uyarlanmaya epey elverişli bir oyun olarak görülüyordu. Zaten oyunun kendisi de pek çok ünlü oyuncunun rol aldığı ara sahnelerle doluydu. Tabii ki Hollywood bu cazip paketi kaçırmadı ve Death Stranding filmi için hazırlıklara başlandığı yaklaşık iki yıl önce duyuruldu.

O günden beri hazırlık aşamasında olan Death Stranding filmi artık çok daha somut bir hâl almış durumda. Bu hafta GamesRadar'a konuşan yönetmen Michael Sarnoski, senaryonun ikinci taslağını kısa süre önce stüdyoya teslim ettiğini ve çekimlere önümüzdeki yıl başlamayı planladıklarını açıkladı.

Death Stranding Filmi, Bu Dünyada Geçen Yeni Bir Hikâye Anlatacak

Daha önce Pig ve A Quiet Place: Day One gibi filmlere imza atan Michael Sarnoski, Death Stranding filminde oyunun hikâyesini olduğu gibi beyaz perdeye aktarmak yerine bu dünyada geçen yeni bir hikâye anlatacak. Son filmi The Death of Robin Hood'da şiddet dozu yüksek bir hikâye anlatan Sarnoski, Death Stranding'in ise bu kadar şiddet dolu bir film olmayacağını söylüyor. Sarnoski "elbette filmde şiddet ve aksiyon var bu ama bu seviyede değil." diyor.

Death Stranding filminin arkasında, son yıllarda imza attığı dikkat çekici işler sayesinde Hollywood'un en gözde stüdyolarından birine dönüşen A24 bulunuyor. Bu da filme dair beklentileri daha yukarı çekiyor. Ayrıca Hideo Kojima da yapımcı olarak projede yer alıyor.

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Death Stranding, gizemli bir felaketin ardından medeniyetin çöktüğü, doğaüstü olayların sıradanlaştığı bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalanların küçük ve izole yerleşimlerde hayatta kalmaya çalıştığı bu dünyada oyuncular Sam Bridges adında bir kuryeyi kontrol ediyor.

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