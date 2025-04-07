Death Stranding filmi şekillenmeye başlıyor; Yönetmenin kim olacağı belli oldu

Death Stranding Filmini Michael Sarnoski Yönetecek
Merakla beklenen bu film uyarlaması yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Son yıllarda dikkat çekici işlere imza atan A24 stüdyosu tarafından hazırlanan filmi kimin yöneteceği belli oldu. A24 ve Hideo Kojima, Death Stranding filmini yönetmesi için Michael Sarnoski'yi görevlendirdi.
Michael Sarnoski, geçtiğimiz yıl çıkan A Quiet Place: Day One'ın yönetmeni olarak tanınıyor. Ancak yönetmenin asıl dikkat çekici işi, ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği Pig. 2021 yapımı bu bağımsız film, çıktığı dönemde epey övgü toplamıştı.
Death Stranding, gizemli bir felaketin ardından medeniyetin çöktüğü, doğaüstü olayların sıradanlaştığı bir dünyayı konu alıyor. Hayatta kalanların küçük ve izole yerleşimlerde hayatta kalmaya çalıştığı bu dünyada oyuncular Sam Bridges adında bir kuryeyi kontrol ediyor. Death Stranding filminin yaşayanlarla ölüler arasındaki perdenin aralandığı bu gizemli felaketin perde arkasını işleyeceği söyleniyor.
Death Stranding film için artık bir yönetmenle anlaşılmış olması, prodüksiyonun hız kazandığını gösteriyor. Yakında filmle ilgili yeni haberler de duyabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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