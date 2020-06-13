Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi

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Koronavirüs salgını nedeniyle çıkışı ertelenen Death Stranding PC sürümü için geri sayım devam ederken kısa süre önce sistem gereksinimleri açıklanmıştı. Geliştirici ekip oyundan yeni görüntüler paylaştı.

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Death Stranding PC neler sunuyor?

505 Games ve Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding ayrıca eski şirketinden ayrılan Kojima’nın ilk oyunu olma özelliğine sahip. Ünlü aktör Norman Reedus ana karakteri canlandırıp seslendirmişti.

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Kasım 2019 tarihinde PS4 için yayınlanan oyun dünya üzerindeki uygarlıkların tamamıyla çöktüğü, ülkelerin bölündüğü ve insanların birbirlerinden soyutlanmış bir şekilde yaşamaya alıştığı ilginç bir gelecekte geçiyor. Baş kahraman Sam Bridges bölünmüş ve bağlantıları kopmuş haldeki insanlığı BT tehditi karşısında yok olmaktan kurtarmaya çalışıyor.

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Death Stranding PC sürümü ise yüksek kare hızı, fotoğraf modu ve ultra geniş monitör desteği özellikleri ile geliyor. Oyunu ön sipariş verenler ve ilk gün satın alanları pek çok oyun içi hediye bekliyor. Oyun 348TL’den başlayan fiyatlarla ön siparişe açılmış durumda ve 14 Temmuz tarihinde piyasada olacak.

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