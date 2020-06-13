Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi

    Yılın merakla beklenen PC oyunları arasındaki Death Stranding’den yeni görseller gelmeye devam ediyor. Oyun 14 Temmuz 2020 tarihinde meraklıları ile buluşacak.
    42 dk.
    184
    34
    1
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle çıkışı ertelenen Death Stranding PC sürümü için geri sayım devam ederken kısa süre önce sistem gereksinimleri açıklanmıştı. Geliştirici ekip oyundan yeni görüntüler paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı

    Death Stranding PC neler sunuyor?

    505 Games ve Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding ayrıca eski şirketinden ayrılan Kojima’nın ilk oyunu olma özelliğine sahip. Ünlü aktör Norman Reedus ana karakteri canlandırıp seslendirmişti.

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var"

    Kasım 2019 tarihinde PS4 için yayınlanan oyun dünya üzerindeki uygarlıkların tamamıyla çöktüğü, ülkelerin bölündüğü ve insanların birbirlerinden soyutlanmış bir şekilde yaşamaya alıştığı ilginç bir gelecekte geçiyor. Baş kahraman Sam Bridges bölünmüş ve bağlantıları kopmuş haldeki insanlığı BT tehditi karşısında yok olmaktan kurtarmaya çalışıyor.

    Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Death Stranding PC sürümü ise yüksek kare hızı, fotoğraf modu ve ultra geniş monitör desteği özellikleri ile geliyor. Oyunu ön sipariş verenler ve ilk gün satın alanları pek çok oyun içi hediye bekliyor. Oyun 348TL’den başlayan fiyatlarla ön siparişe açılmış durumda ve 14 Temmuz tarihinde piyasada olacak.

    Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu
    12 dk.
    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
    1 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eylül kabus (eylül ) 29 dk.
    Oyun içindeki tuhaf yaratıklar olan BT ler neyin nesidir hep merak etmişimdir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi Sonraki Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi 1 sa. Rovio bu kez bir gizem bulma ve renk eşleştirme oyunu ile karşımızda 8 sa. Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi 13 sa. Bakan açıkladı: Elektrikli traktör bu yıl üretilecek 13 sa. Samsung Galaxy Tab S7 görselleri sızdırıldı 14 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran) 14 sa. Samsung 980 Pro yakında gelebilir 14 sa. Excalibur bilgisayar alana Xbox Game Pass hediye 15 sa. Nokia 9 PureView kamerasında imzası olan Light firması sektörden çekiliyor 15 sa. PKB 5000 klavye sektörde devrim yapma iddiasında 16 sa. MATIC ve MANA blok zincirleri oyun geliştiricilere kucak açıyor 16 sa. Bir başyapıt! The Last of Us Part II - İnceleme (Spoiler Yok) 16 sa. The Last of Us Part II incelemeleri, muazzam bir oyunun hayranları beklediğini söylüyor 17 sa. İBB'den yeni "sarı taksi" modeli: QR kodu ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek 17 sa. Apple, WWDC 2020'nin programını açıkladı 18 sa. İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti açılıyor 18 sa. Xiaomi Redmi Note 9'un Türkiye fiyatı açıklandı 18 sa. HTC Desire 20 Pro ilk görüntüsü ile karşımızda 19 sa. Computex 2020 iptal edildi, Computex 2021 için tarih verildi 19 sa. LG Velvet'in daha ucuz 4G versiyonu geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi