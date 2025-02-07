GTA 6 çıkış tarihi değişmedi: Take-Two “erteleme” iddialarını reddetti

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için belirlenen çıkış tarihi hâlâ geçerliliğini koruyor. Yayıncı firma Take-Two Interactive, yatırımcılarla yaptığı son toplantıda oyunun 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceğini bir kez daha doğruladı.

Gecikme endişelerine rağmen planlar değişmedi

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili son zamanlarda bazı gecikme söylentileri dolaşıyordu. Özellikle, oyunun ilk başta 2025 baharında çıkmasının hedeflendiği, ancak geliştirme sürecinin bu plana yetişemediği iddia edilmişti. Ancak Take-Two, son mali raporunda GTA 6'nın yanı sıra Sid Meier’s Civilization 7’yi 11 Şubat’ta, Mafia: The Old Country’yi yaz aylarında ve Borderlands 4’ü de bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladıklarını söyleyerek 2025’in şirket tarihinin en güçlü yılı olacağının altını çizdi.

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Öte yandan, Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, oyun dünyasının beklentilerinin farkında olduklarını ve Rockstar Games'in her zaman mükemmeliyetçi bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Zelnick ayrıca GTA 6'nın bu yıl içinde piyasaya sürüleceği konusunda şirketin “gerçekten iyimser” olduğuna da işaret etti: "Bakın, her zaman bir gecikme riski vardır ve bence kesinlikle gibi sözler söylediğiniz anda bir şeyleri uğursuzlaştırırsınız. Yani bu konuda kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz."

GTA 6, 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümü için herhangi bir tarih şimdilik verilmiş değil.

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GTA 6 çıkış tarihi değişmedi: Take-Two “erteleme” yok dedi