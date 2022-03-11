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    Google, Türkiye’deki oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor

    Google Türkiye geliştirdiği projeler, sağladığı ürün ve hizmetlerle Türkiye'de oyun ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.                       
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    Deconstructor of Fun, Google iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de
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    Oyun sektörü son yıllarda ciddi bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özellikle ülkemizde de mobil oyun sektörü yine ciddi bir şekilde büyüyor. Geçtiğimiz saatlerde de Google Türkiye'den bu konuda güzel bir haber geldi.

    Deconstructor of Fun Türkiye'de Etkinlik Düzenleyecek

    Girişimciliğin yükselen yıldızı mobil oyun sektöründe gerek tüketicilerin oyunlara yönelik ilgisi gerekse son birkaç yıl içerisinde oyun ekosisteminin kazandığı hızlı ivme ile Türkiye, bu alanda potansiyeli açısından dikkat çekici ülkelerden biri konumuna geldi. Google Türkiye de sektörün önemli oyuncularıyla yürüttüğü iş birlikleriyle ve oyun ekosisteminin büyümesi için sunduğu ürünleriyle katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu alanda start-up’lara destek olarak yeni projelerin gelişmesine destek olan Google, şimdi de Türkiye’de bir ilk olacak etkinlik için geri sayım yapıyor.

    Oyun ekosisteminin prestijli isimlerinden Deconstructor of Fun, ilk kez Google Türkiye iş birliğiyle Türkiye’de bir etkinlik gerçekleştiriyor. 31 Mart Perşembe günü Zorlu Skylounge’da gerçekleşecek İstanbul Mobil Oyun Etkinliği; oyun ekosistemi ekonomisinden blokzincir oyunlarına, 2022 beklentilerinden oyun lansmanlarına kadar pek çok alanı mercek altına alacak. Hem online hem de fiziksel olarak gerçekleştirilecek İstanbul Mobil Oyun Etkinliği’ne ücretsiz olarak kayıt yaptırılabiliyor. Fiziksel katılım için sınırlı sayıda koltuğa sahip olacak etkinliği YouTube üzerinden Google Türkiye ve Deconstructor of Fun kanallarından izlemek de mümkün. Etkinlikte; Deconstructor of Fun Kurucusu Michail Katkoff, Google Türkiye Oyun, Uygulama & Girişimler Sektör Yöneticisi Sencer Kutluğ ve oyun ekosisteminin önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik ve konuşmacılar ile ilgili detaylı bilgiye https://www.deconstructoroffun.com/istanbul web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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