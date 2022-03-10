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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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Cities: Skylines Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, strateji türündeki Cities: Skylines. Oyunun Epic Games'teki değeri 49 TL. Hediyeyi 17 Mart 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Cities: Skylines

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise In Sound Mind. Onu da 17 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı