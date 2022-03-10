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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te strateji türündeki Cities: Skylines ücretsiz olarak sunuluyor.                    
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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    Cities: Skylines Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, strateji türündeki Cities: Skylines. Oyunun Epic Games'teki değeri 49 TL. Hediyeyi 17 Mart 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Cities: Skylines

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise In Sound Mind. Onu da 17 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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