Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
Cities: Skylines Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, strateji türündeki Cities: Skylines. Oyunun Epic Games'teki değeri 49 TL. Hediyeyi 17 Mart 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise In Sound Mind. Onu da 17 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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