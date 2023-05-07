DeFi platformu DEUS Finance hacklendi

DeFi sektörünün hızla gelişmesi ile birlikte bu alandaki hack saldırıları da çoğalmış durumda. Daha önce DeFi uygulaması DEUS Finance, iki kez saldırıya uğramıştı. Son olarak blockchain analitik firması PeckShield tarafından elde edilen verilere göre; Deus Finance yeniden saldırıya uğradı.
DEUS ekibi, BNB Chain tarafında 1.3 milyon doların ve Arbitrum ağında 5 milyon doların çalındığını aktardı. Hack’e maruz kalan akıllı sözleşmelerini askıya alan DEUS, daha fazla zarar görmemek için beyaz şapkalı hacker’lardan yardım aldı. Bu yardım sonucunda, DEI‘lerin yakımı gerçekleştirildi.
Wu Blockchain konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“DeFi protokolü DEUS tarafından yayınlanan stablecoin DEI saldırıya uğradı ve BSC zinciri 1,3 milyon dolar kaybetti, Arbitrum’daki kayıp 5 milyon doları aştı. DEUS, ilgili sözleşmeleri askıya aldığını ve daha fazla zarar görmesini önlemek için beyaz şapkaların yardımıyla DEI’yi yaktığını belirtti”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah