WhatsApp sohbet listesinizin en üst kısmına yeni bir araç çubuğu geliyor

WhatsApp sohbet listenizin en üst bölümünde bulunduğunuz topluluklar görünecek
WhatsApp'ın Android sürümünde test ettiği yeni bir özellik WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, gelecekte sohbet listenizin en üstünde bulunacak ve katıldığınız tüm toplulukları içerecek yeni bir araç çubuğu getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah