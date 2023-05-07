WhatsApp sohbet listesinizin en üst kısmına yeni bir araç çubuğu geliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde Android sürümünün görünümünü güncelleştireceği ve iOS benzeri bir tasarıma geçeceği ortaya çıkmıştı.Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse tasarımdaki yenilikler devam edecek.

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WhatsApp sohbet listenizin en üst bölümünde bulunduğunuz topluluklar görünecek

WhatsApp'ın Android sürümünde test ettiği yeni bir özellik WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, gelecekte sohbet listenizin en üstünde bulunacak ve katıldığınız tüm toplulukları içerecek yeni bir araç çubuğu getirmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu özellik ile birlikte bir topluluğa ait olan tüm gruplar, ana topluluk sekmesi seçildiğinde sohbet listesinde filtreleneceğinden kullanıcılara gruplarının listesini daha iyi görme olanağı sağlayacak. Ayrıca bir topluluğa bağlı belirli bir gruptan mesaj aldığınızda, topluluk simgesinin üzerinde mavi bir rozet görüneceğinden ötürü topluluklardan alınan mesajlar üzerinde daha hızlı bir kontrole sahip olmanız kolaylaşacak. Son olarak şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin topluluklar için geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

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WhatsApp sohbet listesinizin en üstünde topluluk sekmeleri olacak