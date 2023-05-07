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    Anlık Bildirim

    WhatsApp sohbet listesinizin en üst kısmına yeni bir araç çubuğu geliyor

    WhatsApp, topluluk sekmelerinin görünümünü iyileştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte sohbet listenizdeki topluluk sekmelerinin yeni görünümü:     
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    WhatsApp sohbet listesinizin en üstünde topluluk sekmeleri olacak Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde Android sürümünün görünümünü güncelleştireceği ve iOS benzeri bir tasarıma geçeceği ortaya çıkmıştı.Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse tasarımdaki yenilikler devam edecek.

    WhatsApp sohbet listenizin en üst bölümünde bulunduğunuz topluluklar görünecek

    WhatsApp'ın Android sürümünde test ettiği yeni bir özellik WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, gelecekte sohbet listenizin en üstünde bulunacak ve katıldığınız tüm toplulukları içerecek yeni bir araç çubuğu getirmeyi planlıyor. 

    WhatsApp sohbet listesinizin en üstünde topluluk sekmeleri olacak Tam Boyutta Gör
    Bu özellik ile birlikte bir topluluğa ait olan tüm gruplar, ana topluluk sekmesi seçildiğinde sohbet listesinde filtreleneceğinden kullanıcılara gruplarının listesini daha iyi görme olanağı sağlayacak. Ayrıca bir topluluğa bağlı belirli bir gruptan mesaj aldığınızda, topluluk simgesinin üzerinde mavi bir rozet görüneceğinden ötürü topluluklardan alınan mesajlar üzerinde daha hızlı bir kontrole sahip olmanız kolaylaşacak. Son olarak şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin topluluklar için geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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