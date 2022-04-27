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    Dell yeni RAM bellek çözümünü duyurdu

    Dizüstü bilgisayarlarda daha ince bir profil oluşturabilmek adına Dell yeni CAMM (Compression Attached Memory Module) RAM çözümünü duyurdu. CAMM çözümü yüzde 57 daha ince.
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    Dell CAMM
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    Dizüstü bilgisayarları daha ince hale getirmek için bugüne kadar gerek üreticiler gerekse de yonga tasarımcıları farklı yöntemler geliştirdi. Mobil işlemciler, mobil ekran kartları, ince SSD sürücüler derken RAM bellekler de farklılaşıyor. 

    CAMM bellek nedir?

    Dell tarafından kullanıma sunulan CAMM (Compression Attached Memory Module) adındaki yeni RAM modül teknolojisi geleneksel SODIMM tasarımlarına göre yüzde 57 daha ince ve bu incelikte 128GB seviyesine kadar kapasite barındırabiliyor. 

    CAMM modülünde birden fazla bellek zarı tek bir devre kartı üzerinde toplanıyor ve modül tek bir yüzde yer alıyor. 16GB DDR5 seviyesinden 128GB DDR5 seviyesine kadar değişen bellek kapasiteleri kullanılıyor. 

    Her devre kartı CAMM sıkıştırma bağlantısı ile anakarta bağlanıyor. Yine her modülde kendi programlanabilir bellek devre kartı mevcut. CAMM modülleri standart bağlantıya ihtiyaç duyulması halinde SODIMM bağlantılarına da yer verebiliyor. CAMM teknolojisi çok yeni olduğu için yaygın kullanıma şimdilik uzak. Diğer PC üreticilerinin benimsemesi ile aşama kaydedecek. İlk etapta Dell Precision 7770 ve 7760 performans dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak. 

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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