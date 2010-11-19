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Dell üçüncü çeyrekte 15.4 milyar dolar gelir elde etti

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hibrit tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarıyla gündemde olan Dell, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artış ile 15.4 milyar dolar gelir elde eden Dell'in net kârı ise ikinci çeyrek ile kıyaslandığında %51, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise %144 artış gösterdi. Analist tahminlerinin %2 üzerinde bir artış ile brüt kâr payı %19.5 olarak gerçekleşen Dell cephesinde en büyük gelir kalemini %20 artışla 4.4 milyar elde eden kamu hizmetleri bölümü elde etti.

Finansal sonuçlarla ilgili açıklama yapan Dell tepe yöneticisi Micheal Dell, "Güçlü sonuçlarımız, tüketicileri dinlediğimiz ve onlara istediklerinizi verdiğimizi ortaya koymaktadır..." dedi.


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KatanaHero 8 yıl
15.4 milyar doların %20si karsa 3 milyar dolar ediyor. Hey maşallah! Casper ne kadar ciro yaptı acaba?
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style_ouf_5 8 yıl
dell in teknik servis hizmeti çok iyi. birde laptoplardaki tasarıma önem verseler (hp pavilon serisi gibi mesela ) çok süper olacak =)
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Batuist 8 yıl
Hazır sistemlerde tercih etmeyeceğim bir marka notebooklarının geneli tasarım özürlü... ama iş notebooklarla bitmiyor o başka.. ama aynı zihniyete sahip firmanın böyle gelir elde etmesi oldukça iyi... zaten kamu sektrü gibi alanlarda da hizmet veriyorsa bu tip yerlerde öncelik her zaman fiyattır..
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CrySystem 8 yıl

Batuist

Hazır sistemlerde tercih etmeyeceğim bir marka notebooklarının geneli tasarım özürlü... ama iş notebooklarla bitmiyor o başka.. ama aynı zihniyete sahip firmanın böyle gelir elde etmesi oldukça iyi... zaten kamu sektrü gibi alanlarda da hizmet veriyorsa bu tip yerlerde öncelik her zaman fiyattır..


dell.com/...
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CrySystem 8 yıl
Dell notebooklarda servis anlayışı mükemmel.
Ücretsiz telefonlarını arıyorsunuz,2 iş günü içinde evinizde yapıyorlar tamiratı
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