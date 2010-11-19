Dell üçüncü çeyrekte 15.4 milyar dolar gelir elde etti

Hibrit tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarıyla gündemde olan Dell, 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artış ile 15.4 milyar dolar gelir elde eden Dell'in net kârı ise ikinci çeyrek ile kıyaslandığında %51, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise %144 artış gösterdi. Analist tahminlerinin %2 üzerinde bir artış ile brüt kâr payı %19.5 olarak gerçekleşen Dell cephesinde en büyük gelir kalemini %20 artışla 4.4 milyar elde eden kamu hizmetleri bölümü elde etti.

Finansal sonuçlarla ilgili açıklama yapan Dell tepe yöneticisi Micheal Dell, "Güçlü sonuçlarımız, tüketicileri dinlediğimiz ve onlara istediklerinizi verdiğimizi ortaya koymaktadır..." dedi.