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    Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak

    Yarı iletken üreticisi Intel son yıllarda üretim tekniğinin artık iyice geride kalması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor. Görünüşe göre bu durum uzun bir süre daha devam edecek.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak

    Mavi takım yaşını iyiden iyiye hissettiren 14 nm nodundaki ısrarcılığı nedeniyle yıllardır teknoloji dünyası tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor. Bir konferansta söz alan mali yöneticinin açıklaması tablonun uzunca bir süre daha değişmeyeceğini gösteriyor.

     

    Morgan Stanley konferansında çeşitli soruları yanıtlayan ve ileriye dönük planlardan kendisinin deyimiyle takımın izin verdiği ölçüde bilgiler paylaşan George Davis’in açıklamalarına göre firma bu yıl içerisinde 10 nm+ sürecine adım atacak.

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    7 nm gelecek sene sonuna

    2021 yılının sonuna doğru 7 nm tekniğini kullanmaya başlanacağını açıklayan CFO'nun ifadeleri piyasaya bakacak olursak, Intel’in ancak 2021 yılının sonundan itibaren nm yarışına dahil olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Tabi 10 nm’nin yıllardır ha geldi ha gelecek derken ertelenerek bugünlere sarkması düşünüldüğünde akıllarda soru işaretleri beliriyor.

     

    Diğer taraftan Intel’in 7 nm sürecinin rakiplerin 5 nm’siyle eşleşeceği iddia ediliyor. Rakipler de bu süre zarfında boş durmayacak elbette,  TSMC yol haritasına göre 3 nm 2022 yılına konumlandırılmış. Özetlemek gerekirse TSMC’nin 3 nm’ye geçiş yaptığı 2022’de Intel henüz yeni 7 nm’ye geçiş yapmış olacak.

    Intel ve 5 nm

    Mavi ekibin 5 nm’si içinse en erken tarih olarak 2024’e işaret ediliyor. Bu da diğer oyuncuların geleneksel olarak tabir edebileceğimiz FinFET tasarımını terk edip GAAFET’e geçiş yapacağı, 3 nm ve sonrasıyla gündeme geleceği yıllara denk gelecek. Ayrıca 5 nm için resmi açıklama dahi yapılmadığını hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde"

    Nm çekişmesini bir tarafa bırakacak olursak, Intel üretim tesislerinin lokasyonu sayesinde Koronavirüs salgınından etkilenmemiş. Ek olarak 10 nm’nin mali açıdan yatırımcılar için 22 nm kadar karlı bir süreç olmayacağı bilgisi de bir diğer önemli bilgi. 14 nm süreci ise bu kıyaslamada çok daha iyi bir senaryo kalıyor.



    https://wccftech.com/intel-10nm-is-going-to-be-less-productive-than-22nm/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BoşnakAğa 2 hf. en beğenilen
    Intel 7nm EUV: milimetre karede 200 milyon transistör


    TSMC 5nm EUV: 170m/mm2



    Sorarsan birisi 5nm diğeri 7nm



    Intel 7nm kendi 10nm'lerinden tam 2 kat daha yoğun



    Ben şimdiden yazayım da intel'in öz hakiki gerçek 7nm'si TSMC'nin çakma 5 hatta 3nm'sini perişan ettiğinde kimse şaşırmasın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Aslında intel'in aptallığı bu isimlendirme olayı


    Kardeşim baksana adamlar kafalarına göre 7 diyor 5 diyor 3 diyor sende desene biz 4 nm yapıyoruz 2021'de var mı itirazı olan diye



    Alemin kerizi sen misin?



    Sonra millet bu 7-5-3 rakamlarını duyunca sanıyor ki transistör işinde yolun sonuna geldik bundan sonrası kuantum tünelleme




    Yok öyle bir şey...



    Birde bu nm tek başına her şey demek değil. Daha bu noda uygun kütüphanelerin hazırlanması var. Orada ne yaptığın da en az transistör büyüklüğü kadar önemli. Dizayn kurallarını öyle bir ayarlarsın ki aynı gerçek nm'de rakibinden 15% fazla performans çıkartırsın



    Bir ara TV'lerde vardı böyle birşey. Benimki 500hz yok benim ki 8000hz diye. Tutabilene aşk-olsun



    Intel açık ara önde olduğu yıllarda uyumasının ve 10nm nodu moore kanununa uydurabilmek için saçmasapan 2.6 çarpanı hedefleyip ağır beklentiye girmesinin ve bunu gerçekleştirebilmek için almak zorunda kaldığı bakır yerine kobalt kullanımı gibi rezil kararların bedelini ödüyor


    Daha da öder


    Oradaki açığını kapatmak için şimdi i3'lere bile tıpış tıpış HT getirmek zorunda kaldılar. Nerede HT'siz i7 (9700K) nerede 4/8 i3



    Ancak EUV farklı bir olay. Tüm makina parkuru değişiyor. Burada en kritik olay "Pellicle". Elinde bu yoksa makinanın da önemi yok. TSMC bunu üretebildiklerini söylüyor ama bir bakmak lazım. Bunu önce ve hakkıyla üretebilen kazanır ama çok zor bir olay


    Sadece 70-50nm kalınlığında maskeyi tozdan koruyan şeffaf bir zar. DUV yönteminde ışığın dalga boyu 193nm. EUV de lazer ile eritilmiş bakır damlanın yaydığı ışın 13.5 nm dolayısı ile enerji yoğunluğu çok daha yüksek. Dalga boyu düştükçe taşınan enerji çok artıyor. Yoğun enerji taşıyan EUV ışını vurduğunda 600 derecelere çıkıyor bu zarın sıcaklığı. Bu sıcaklığı 50nm kalınlığındaki bir zarda tutabilecek materyali bulmak ve üretmek zor.Zar patlayınca oluşan kontaminasyonu temizlemek haftalar alıyor. O değerli makina haftalarca yatıp zarar yazıyor falan. Bu şeffaf ekstra ince zar olmayınca da maske üzerindeki en ufak bir toz ışığı bloke edip çipi bozuyor vs


    EUV makinalar hazır sadece bu zar ve 1-2 şey daha olmadığından yığın üretim yapılamıyor. Verim çok düşük. TSMC vakum yaratarak 50% verimden bahsediyor ama 7nm DUV'un 90%'ı bulan verimi karşısında hala düşük bir oran. Bu verimle büyük çip üretmek zor ve pahallı




    Yinede hem intel hem TSMC bunu er geç yapacaklardır. Intel'in saçma sapan monopol'ü ve 4/8 gibi dayatması bitti çok iyi oldu. Tıpış tıpış yola geliyorlar: Full HT, lehim, daha fazla çekirdek vs...


    Rekabet var bundan sonra kazanan tüketici olacak her türlü






    Intel 7nm EUV: milimetre karede 200 milyon transistör TSMC 5nm EUV: 170m/mm2 Sorarsan birisi 5nm diğeri 7nm [resim] ...
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    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Guest-6EFB71C12 2 hf. BoşnakAğa
    Yanlis ve eksi! Buradan kopyalamissin:
    techcenturion.com/...

    Bari her seyi kopyalasaydin! "Transistor density comparison" tablosu dogru mu diye merak edenler icin makalenin devami soyle:

    "*Intel’s 10nm’s density is based on their estimation for Cannon Lake in 2018. The actual density for the current Ice Lake chips could be much lower. If Intel ever brings 10nm to their HPC products, the density could be very close to TSMC’s 7nm HPC Process which powers Zen 2 and Navi 10."

    Lutfen 2 dakika arastirmadan bilgi kirliligi yapmayin!
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    OnTEC (Onur Unlu) 2 hf. BoşnakAğa
    Baba iyi de 10nm bile yok daha ortada, 7 nm nin bu teknik değerleri kağıt üzerinde evet iyi ama bunun hayata geçirilebilir olup olmadığı daha muamma. Hele Bi çalışan 7nm görelim ondan sonra teknolojileri yaristirirsiniz bence.



    AMD nin bulldozer I öncesi ve sonrası durumu oluşabilir bu 7nm konusunda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 hf. BoşnakAğa
    Intel = Kalite, 1.3v altındaki oc hızlarıyla ısınmadan stabil kullanım.

    mm²'deki transistor yoğunluğu olarak 14nm Zen ve 12nm Zen 2'den öndeydi, niye uzun süre 14nm'de kalındı sorusunun cevabı basit aslında.

    AMD fancıklarına sorsan Intel hep gerideydi, Intel sadece üretim teknolojisi olarak değil, pinsiz işlemci ve anakart soket yapısı ile bile kalite.


    Yinede hem intel hem TSMC bunu er geç yapacaklardır. Intel'in saçma sapan monopol'ü ve 4/8 gibi dayatması bitti çok iyi oldu. Tıpış tıpış yola geliyorlar: Full HT, lehim, daha fazla çekirdek vs...


    Rekabet var bundan sonra kazanan tüketici olacak her türlü

    Aslında 8. Nesilden sonra 4/8 olayı bitmişti zaten, ama her modelde HT desteğini vermemesi büyük eksiklikti, Intel'in ben satayım da gerisi önemli değil zamanları bitti, AMD sayesinde güzel gelişmeler göreceğiz, euv'ye bakalım kim önce geçecek, bunlar kolay süreçler değil tesis ve ar-ge gerekiyor, AMD işlemcilerini kendi üretmediği için böyle bir sorunu yok.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Feyzuli 2 hf.
    Intel: Dead Inside.
    Yanıtla +7
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    Guest-6EFB71C12 2 hf. BoşnakAğa
    Yanlis ve eksi! Buradan kopyalamissin:
    techcenturion.com/...

    Bari her seyi kopyalasaydin! "Transistor density comparison" tablosu dogru mu diye merak edenler icin makalenin devami soyle:

    "*Intel’s 10nm’s density is based on their estimation for Cannon Lake in 2018. The actual density for the current Ice Lake chips could be much lower. If Intel ever brings 10nm to their HPC products, the density could be very close to TSMC’s 7nm HPC Process which powers Zen 2 and Navi 10."

    Lutfen 2 dakika arastirmadan bilgi kirliligi yapmayin!
    Yanlis ve eksi! Buradan kopyalamissin: techcenturion.com/... Bari her seyi kopyalasaydin! "Transistor density comparison" tablosu dogru m...
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    1 Avatar
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    haberin ingilizcesi ve kaynağı muhtemelen.göz atmak isteyen olursa.

    techradar.com/...


    burada da demiş ki 10nm, 14 ve 22nm'ye göre daha az verimli olacak.

    wccftech.com/...
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    BoşnakAğa 2 hf.
    "14nm 9900k 9 milyar transistör 7nm ryzen2 19.2 milyar transistörse 10 neme intel 7nm TSMC'den nasıl daha iyi olabilir?"






    Bunlar ne çekirdeğe gömülü SRAM bilir, ne önbellek bilir, ne farklı amaçlar için faklı şekilde kullanılan LOGIC transistörü çeşitlerini ve diğer yardımcı devreleri bilir ne de farklı şirketlerin farklı işleri patent korumasını atlamak için farklı yöntemlerle yani farklı sayıda transistör adediyle yaptığını bilir daha neler neler



    Bilginiz çok yüzeyselse mimari farklılık yerine böyle transistör sayıları üzerinden olayı değerlendirmeye kalkar efsane laflar edersiniz böyle



    Daha önce de yazmıştı şurada transistör sayısı 20% artıyor demek ki IPC en az 25% artacak diye. Ciddi ciddi buna inanıyor ve transistör sayıyor







    AMD'nin gecikmelerin görünürlüğünü azaltmak için zara sürekli L3 gömmesi, o sayıların nereden geldiği falan önemsiz tabii


    19 katrilyor transistörlü işlemci > 10 katrilyor transistörlü işlemciden iyidir. transistör adedi = işlemci gücü Bak ne kadar kolay her şey



    Hepsi logic olsa bile (ki değil) sayının değil mimarinin önemli olduğunu bilmezseniz 10 milyar transistörlü 9900K'nın kendinden 2 kat fazla sayıda transistöre sahip 3700X ile nasıl benzer sentetik güce sahip olduğunu, saat bazında IPC değerinin nasıl çok yakın olduğunu, oyunlarda nasıl 3700X'i perişan ettiğini anlayamaz böyle ama onda 68541684845451 milyor trilyor katrilyor transistör var kardeşim!!!! diye efsane laflar edersiniz


    Zen2 zar görüntüsü



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Sarı ile gösterdiğim bölge kabaca önbelleklerin olduğu alan. Gördüğünüz gibi Zen2 zarın çoğu SRAM hücrelerinden oluşuyor. Ana çekirdek bölümü küçücük kalmış durumda. Neden? Çünkü 9900K'daki 16mb ön bellek yerine devasa 32MB önbelleğe sahip Zen 2 zarı. Başka türlü oyunlarda gecikmeyi azaltamıyorlar. Ondan böyle önbellek gömüp duruyorlar. Zen+'dan Zen2 olurken 2'ye katlandı önbellek


    Mimari yerine transistör saymaya kalkarsanız şu yerleşime ve oranlara sahip üstilik büyükçe bir iGPU ünitesi de barındıran 10 milyar transistörlü bir 9900K nasıl 19 milyar transistörlü 3700X ile kapışıyor anlamazsanız tabii



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Sonra kalkıp bir sonrakinde transistör sayısı 20% artıyormuş demekki IPC en az 25% artacak kardeşim falan gibi laflar edersiniz orada burada




    Başka bir ifadeyle:


    Şimdi Zen+ 2700X de kaç adet transistor var?


    Wikichip'e göre: 4.8 milyar


    3700X de kaç adet: 19.2 milyar


    19.2/4.8 = 4


    Peki transistör sayan, bu sayı üzerinden IPC/işlemci gücü hesaplayacak kadar bu işi bilenlerin dediği gibiyse bu iş 2700X 3700X'in 4 katı güçte bir işlemci mi?



    Ya bu forum ciddi ciddi eğlenceli bir yer



    Sonra da bana neden burayı fazla ciddiye almıyorsun diyenler var







    "14nm 9900k 9 milyar transistör 7nm ryzen2 19.2 milyar transistörse 10 neme intel 7nm TSMC'den nasıl daha iyi olabilir?"


    Bir kere cümlede en ufak bir anlam bütünlüğü yok. Cümleye 14nm 9900k ile 7nm Zen2 karşılaştırarak başlıyor hemde bunu efsane bir şekilde transistör sayısı ile yapıyor sonra cümleyi intel 10nm TSMC 7nmden nasıl iyi olabilir diye anlamsız ve ilk cümleyle tümüyle alakasız bir ifadeyle bitiriyor


    "İstanbul Samsun arası 740km ise İstanbul İzmir arası nasıl 480km olur kardeşim!!" demek gibi bir şey bu



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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 hf.
    konudaki intel tayfası bloklu olunca ne hakkında tartışıyorsunuz tam anlamadım ama daha ortada bile olmayan intelin 10 nemesi TSMC'nin 7nm'sinden iyi geyiği dönüyorsa benim kafam tabloya falan basmaz şunu bilirim: 14nm 9900k 9 milyar transistör 7nm ryzen2 19.2 milyar transistörse 10 neme intel 7nm TSMC'den nasıl daha iyi olabilir?amd boş durur mu yapıştırmış cevabı 7nm ama EUV geliyor 4000 serisi yani %20 daha fazla transistör demek bu da 3,84 milyar daha demek o yüzden kimse intelin nemesi diye tırı vırı yapmasın.önce çıkarsınlar adam gibi çalıştırabilsinler de sonra transistör yarıştırsınlar.
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    jr_samet 2 hf. yeni yorumcu
    horoza sormuşlar; yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan?
    cevap vermiş polemiğe girmem, görevimi yaparım...

    işte bu hikayede horozun cevabıdır

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    görüldüğü üzere horoz AMD dir. görevini yapar polemiğe girmez.
    Yanıtla
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    BoşnakAğa 2 hf.
    @Nothwood hocam. Konudaki şişko arkadaş CEO değil



    CEO'muz belli, gülüşüyle kalpleri ısıtan: Bob Swan



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    BoşnakAğa 2 hf. en beğenilen
    Intel 7nm EUV: milimetre karede 200 milyon transistör


    TSMC 5nm EUV: 170m/mm2



    Sorarsan birisi 5nm diğeri 7nm



    Intel 7nm kendi 10nm'lerinden tam 2 kat daha yoğun



    Ben şimdiden yazayım da intel'in öz hakiki gerçek 7nm'si TSMC'nin çakma 5 hatta 3nm'sini perişan ettiğinde kimse şaşırmasın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Aslında intel'in aptallığı bu isimlendirme olayı


    Kardeşim baksana adamlar kafalarına göre 7 diyor 5 diyor 3 diyor sende desene biz 4 nm yapıyoruz 2021'de var mı itirazı olan diye



    Alemin kerizi sen misin?



    Sonra millet bu 7-5-3 rakamlarını duyunca sanıyor ki transistör işinde yolun sonuna geldik bundan sonrası kuantum tünelleme




    Yok öyle bir şey...



    Birde bu nm tek başına her şey demek değil. Daha bu noda uygun kütüphanelerin hazırlanması var. Orada ne yaptığın da en az transistör büyüklüğü kadar önemli. Dizayn kurallarını öyle bir ayarlarsın ki aynı gerçek nm'de rakibinden 15% fazla performans çıkartırsın



    Bir ara TV'lerde vardı böyle birşey. Benimki 500hz yok benim ki 8000hz diye. Tutabilene aşk-olsun



    Intel açık ara önde olduğu yıllarda uyumasının ve 10nm nodu moore kanununa uydurabilmek için saçmasapan 2.6 çarpanı hedefleyip ağır beklentiye girmesinin ve bunu gerçekleştirebilmek için almak zorunda kaldığı bakır yerine kobalt kullanımı gibi rezil kararların bedelini ödüyor


    Daha da öder


    Oradaki açığını kapatmak için şimdi i3'lere bile tıpış tıpış HT getirmek zorunda kaldılar. Nerede HT'siz i7 (9700K) nerede 4/8 i3



    Ancak EUV farklı bir olay. Tüm makina parkuru değişiyor. Burada en kritik olay "Pellicle". Elinde bu yoksa makinanın da önemi yok. TSMC bunu üretebildiklerini söylüyor ama bir bakmak lazım. Bunu önce ve hakkıyla üretebilen kazanır ama çok zor bir olay


    Sadece 70-50nm kalınlığında maskeyi tozdan koruyan şeffaf bir zar. DUV yönteminde ışığın dalga boyu 193nm. EUV de lazer ile eritilmiş bakır damlanın yaydığı ışın 13.5 nm dolayısı ile enerji yoğunluğu çok daha yüksek. Dalga boyu düştükçe taşınan enerji çok artıyor. Yoğun enerji taşıyan EUV ışını vurduğunda 600 derecelere çıkıyor bu zarın sıcaklığı. Bu sıcaklığı 50nm kalınlığındaki bir zarda tutabilecek materyali bulmak ve üretmek zor.Zar patlayınca oluşan kontaminasyonu temizlemek haftalar alıyor. O değerli makina haftalarca yatıp zarar yazıyor falan. Bu şeffaf ekstra ince zar olmayınca da maske üzerindeki en ufak bir toz ışığı bloke edip çipi bozuyor vs


    EUV makinalar hazır sadece bu zar ve 1-2 şey daha olmadığından yığın üretim yapılamıyor. Verim çok düşük. TSMC vakum yaratarak 50% verimden bahsediyor ama 7nm DUV'un 90%'ı bulan verimi karşısında hala düşük bir oran. Bu verimle büyük çip üretmek zor ve pahallı




    Yinede hem intel hem TSMC bunu er geç yapacaklardır. Intel'in saçma sapan monopol'ü ve 4/8 gibi dayatması bitti çok iyi oldu. Tıpış tıpış yola geliyorlar: Full HT, lehim, daha fazla çekirdek vs...


    Rekabet var bundan sonra kazanan tüketici olacak her türlü






    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Musty3535123 2 hf.
    miladı doldurmuşlar için zaman kaybetmeyelim :D
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