Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak

Mavi takım yaşını iyiden iyiye hissettiren 14 nm nodundaki ısrarcılığı nedeniyle yıllardır teknoloji dünyası tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor. Bir konferansta söz alan mali yöneticinin açıklaması tablonun uzunca bir süre daha değişmeyeceğini gösteriyor.
Morgan Stanley konferansında çeşitli soruları yanıtlayan ve ileriye dönük planlardan kendisinin deyimiyle takımın izin verdiği ölçüde bilgiler paylaşan George Davis’in açıklamalarına göre firma bu yıl içerisinde 10 nm+ sürecine adım atacak.İlginizi Çekebilir 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı
7 nm gelecek sene sonuna
2021 yılının sonuna doğru 7 nm tekniğini kullanmaya başlanacağını açıklayan CFO'nun ifadeleri piyasaya bakacak olursak, Intel’in ancak 2021 yılının sonundan itibaren nm yarışına dahil olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Tabi 10 nm’nin yıllardır ha geldi ha gelecek derken ertelenerek bugünlere sarkması düşünüldüğünde akıllarda soru işaretleri beliriyor.
Diğer taraftan Intel’in 7 nm sürecinin rakiplerin 5 nm’siyle eşleşeceği iddia ediliyor. Rakipler de bu süre zarfında boş durmayacak elbette, TSMC yol haritasına göre 3 nm 2022 yılına konumlandırılmış. Özetlemek gerekirse TSMC’nin 3 nm’ye geçiş yaptığı 2022’de Intel henüz yeni 7 nm’ye geçiş yapmış olacak.
Intel ve 5 nm
Mavi ekibin 5 nm’si içinse en erken tarih olarak 2024’e işaret ediliyor. Bu da diğer oyuncuların geleneksel olarak tabir edebileceğimiz FinFET tasarımını terk edip GAAFET’e geçiş yapacağı, 3 nm ve sonrasıyla gündeme geleceği yıllara denk gelecek. Ayrıca 5 nm için resmi açıklama dahi yapılmadığını hatırlatalım.
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Nm çekişmesini bir tarafa bırakacak olursak, Intel üretim tesislerinin lokasyonu sayesinde Koronavirüs salgınından etkilenmemiş. Ek olarak 10 nm’nin mali açıdan yatırımcılar için 22 nm kadar karlı bir süreç olmayacağı bilgisi de bir diğer önemli bilgi. 14 nm süreci ise bu kıyaslamada çok daha iyi bir senaryo kalıyor.
https://wccftech.com/intel-10nm-is-going-to-be-less-productive-than-22nm/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TSMC 5nm EUV: 170m/mm2
Sorarsan birisi 5nm diğeri 7nm
Intel 7nm kendi 10nm'lerinden tam 2 kat daha yoğun
Ben şimdiden yazayım da intel'in öz hakiki gerçek 7nm'si TSMC'nin çakma 5 hatta 3nm'sini perişan ettiğinde kimse şaşırmasın
Aslında intel'in aptallığı bu isimlendirme olayı
Kardeşim baksana adamlar kafalarına göre 7 diyor 5 diyor 3 diyor sende desene biz 4 nm yapıyoruz 2021'de var mı itirazı olan diye
Alemin kerizi sen misin?
Sonra millet bu 7-5-3 rakamlarını duyunca sanıyor ki transistör işinde yolun sonuna geldik bundan sonrası kuantum tünelleme
Yok öyle bir şey...
Birde bu nm tek başına her şey demek değil. Daha bu noda uygun kütüphanelerin hazırlanması var. Orada ne yaptığın da en az transistör büyüklüğü kadar önemli. Dizayn kurallarını öyle bir ayarlarsın ki aynı gerçek nm'de rakibinden 15% fazla performans çıkartırsın
Bir ara TV'lerde vardı böyle birşey. Benimki 500hz yok benim ki 8000hz diye. Tutabilene aşk-olsun
Intel açık ara önde olduğu yıllarda uyumasının ve 10nm nodu moore kanununa uydurabilmek için saçmasapan 2.6 çarpanı hedefleyip ağır beklentiye girmesinin ve bunu gerçekleştirebilmek için almak zorunda kaldığı bakır yerine kobalt kullanımı gibi rezil kararların bedelini ödüyor
Daha da öder
Oradaki açığını kapatmak için şimdi i3'lere bile tıpış tıpış HT getirmek zorunda kaldılar. Nerede HT'siz i7 (9700K) nerede 4/8 i3
Ancak EUV farklı bir olay. Tüm makina parkuru değişiyor. Burada en kritik olay "Pellicle". Elinde bu yoksa makinanın da önemi yok. TSMC bunu üretebildiklerini söylüyor ama bir bakmak lazım. Bunu önce ve hakkıyla üretebilen kazanır ama çok zor bir olay
Sadece 70-50nm kalınlığında maskeyi tozdan koruyan şeffaf bir zar. DUV yönteminde ışığın dalga boyu 193nm. EUV de lazer ile eritilmiş bakır damlanın yaydığı ışın 13.5 nm dolayısı ile enerji yoğunluğu çok daha yüksek. Dalga boyu düştükçe taşınan enerji çok artıyor. Yoğun enerji taşıyan EUV ışını vurduğunda 600 derecelere çıkıyor bu zarın sıcaklığı. Bu sıcaklığı 50nm kalınlığındaki bir zarda tutabilecek materyali bulmak ve üretmek zor.Zar patlayınca oluşan kontaminasyonu temizlemek haftalar alıyor. O değerli makina haftalarca yatıp zarar yazıyor falan. Bu şeffaf ekstra ince zar olmayınca da maske üzerindeki en ufak bir toz ışığı bloke edip çipi bozuyor vs
EUV makinalar hazır sadece bu zar ve 1-2 şey daha olmadığından yığın üretim yapılamıyor. Verim çok düşük. TSMC vakum yaratarak 50% verimden bahsediyor ama 7nm DUV'un 90%'ı bulan verimi karşısında hala düşük bir oran. Bu verimle büyük çip üretmek zor ve pahallı
Yinede hem intel hem TSMC bunu er geç yapacaklardır. Intel'in saçma sapan monopol'ü ve 4/8 gibi dayatması bitti çok iyi oldu. Tıpış tıpış yola geliyorlar: Full HT, lehim, daha fazla çekirdek vs...
Rekabet var bundan sonra kazanan tüketici olacak her türlü
techcenturion.com/...
Bari her seyi kopyalasaydin! "Transistor density comparison" tablosu dogru mu diye merak edenler icin makalenin devami soyle:
"*Intel’s 10nm’s density is based on their estimation for Cannon Lake in 2018. The actual density for the current Ice Lake chips could be much lower. If Intel ever brings 10nm to their HPC products, the density could be very close to TSMC’s 7nm HPC Process which powers Zen 2 and Navi 10."
Lutfen 2 dakika arastirmadan bilgi kirliligi yapmayin!
AMD nin bulldozer I öncesi ve sonrası durumu oluşabilir bu 7nm konusunda.
mm²'deki transistor yoğunluğu olarak 14nm Zen ve 12nm Zen 2'den öndeydi, niye uzun süre 14nm'de kalındı sorusunun cevabı basit aslında.
AMD fancıklarına sorsan Intel hep gerideydi, Intel sadece üretim teknolojisi olarak değil, pinsiz işlemci ve anakart soket yapısı ile bile kalite.
Aslında 8. Nesilden sonra 4/8 olayı bitmişti zaten, ama her modelde HT desteğini vermemesi büyük eksiklikti, Intel'in ben satayım da gerisi önemli değil zamanları bitti, AMD sayesinde güzel gelişmeler göreceğiz, euv'ye bakalım kim önce geçecek, bunlar kolay süreçler değil tesis ve ar-ge gerekiyor, AMD işlemcilerini kendi üretmediği için böyle bir sorunu yok.
techcenturion.com/...
Bari her seyi kopyalasaydin! "Transistor density comparison" tablosu dogru mu diye merak edenler icin makalenin devami soyle:
"*Intel’s 10nm’s density is based on their estimation for Cannon Lake in 2018. The actual density for the current Ice Lake chips could be much lower. If Intel ever brings 10nm to their HPC products, the density could be very close to TSMC’s 7nm HPC Process which powers Zen 2 and Navi 10."
Lutfen 2 dakika arastirmadan bilgi kirliligi yapmayin!