Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak

Mavi takım yaşını iyiden iyiye hissettiren 14 nm nodundaki ısrarcılığı nedeniyle yıllardır teknoloji dünyası tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor. Bir konferansta söz alan mali yöneticinin açıklaması tablonun uzunca bir süre daha değişmeyeceğini gösteriyor.

Morgan Stanley konferansında çeşitli soruları yanıtlayan ve ileriye dönük planlardan kendisinin deyimiyle takımın izin verdiği ölçüde bilgiler paylaşan George Davis’in açıklamalarına göre firma bu yıl içerisinde 10 nm+ sürecine adım atacak.

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7 nm gelecek sene sonuna

2021 yılının sonuna doğru 7 nm tekniğini kullanmaya başlanacağını açıklayan CFO'nun ifadeleri piyasaya bakacak olursak, Intel’in ancak 2021 yılının sonundan itibaren nm yarışına dahil olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Tabi 10 nm’nin yıllardır ha geldi ha gelecek derken ertelenerek bugünlere sarkması düşünüldüğünde akıllarda soru işaretleri beliriyor.

Diğer taraftan Intel’in 7 nm sürecinin rakiplerin 5 nm’siyle eşleşeceği iddia ediliyor. Rakipler de bu süre zarfında boş durmayacak elbette, TSMC yol haritasına göre 3 nm 2022 yılına konumlandırılmış. Özetlemek gerekirse TSMC’nin 3 nm’ye geçiş yaptığı 2022’de Intel henüz yeni 7 nm’ye geçiş yapmış olacak.

Intel ve 5 nm

Mavi ekibin 5 nm’si içinse en erken tarih olarak 2024’e işaret ediliyor. Bu da diğer oyuncuların geleneksel olarak tabir edebileceğimiz FinFET tasarımını terk edip GAAFET’e geçiş yapacağı, 3 nm ve sonrasıyla gündeme geleceği yıllara denk gelecek. Ayrıca 5 nm için resmi açıklama dahi yapılmadığını hatırlatalım.

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Nm çekişmesini bir tarafa bırakacak olursak, Intel üretim tesislerinin lokasyonu sayesinde Koronavirüs salgınından etkilenmemiş. Ek olarak 10 nm’nin mali açıdan yatırımcılar için 22 nm kadar karlı bir süreç olmayacağı bilgisi de bir diğer önemli bilgi. 14 nm süreci ise bu kıyaslamada çok daha iyi bir senaryo kalıyor.

https://wccftech.com/intel-10nm-is-going-to-be-less-productive-than-22nm/

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