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Dell'den farklı olmayı sevenlere özel yeni dizüstü bilgisayar tasarımları

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den farklı olmayı sevenlere özel yeni dizüstü bilgisayar tasarımları
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio 15 ve Studio 17 serisi dizüstü bilgisayarlar için yeni tasarım seçenekleri ekledi. Farklı olmayı ve fark edilmeyi arzu eden kullanıcılar için Design Studio çatısı altında onlarca ekran arkası kaplama seçeneği sunan firmanın portföyüne 120 tasarım seçeneği daha eklediği açıklandı. Son güncellemeyle birlikte 200'ün üzerindeki tasarım, güncellenen Design Studio arabirimi üzerinden artık daha kolay seçilebilecek. Özel tasarımlar için 85$'lık ek ödeme talep edildiğini de belirtelim.

Dell'den farklı olmayı sevenlere özel yeni dizüstü bilgisayar tasarımları
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sertacaygun 10 yıl
HP'nin ürünlerine benzemiş...
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@nano@ 10 yıl
bencede stıcker +1
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visceroid 10 yıl
Hp'nin Artist Edition serisine rakip sanırım...
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xxl567 10 yıl
bu tasarımlara 85 dolar eksta vermektense gidip 40-50 liraya sticker almak daha iyi değil mi?
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