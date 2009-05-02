Dell'den farklı olmayı sevenlere özel yeni dizüstü bilgisayar tasarımları

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio 15 ve Studio 17 serisi dizüstü bilgisayarlar için yeni tasarım seçenekleri ekledi. Farklı olmayı ve fark edilmeyi arzu eden kullanıcılar için Design Studio çatısı altında onlarca ekran arkası kaplama seçeneği sunan firmanın portföyüne 120 tasarım seçeneği daha eklediği açıklandı. Son güncellemeyle birlikte 200'ün üzerindeki tasarım, güncellenen Design Studio arabirimi üzerinden artık daha kolay seçilebilecek. Özel tasarımlar için 85$'lık ek ödeme talep edildiğini de belirtelim.

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