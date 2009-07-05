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Dell'den yeni masaüstü bilgisayar; Inspiron 546

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den yeni masaüstü bilgisayar; Inspiron 546
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron serisi masaüstü PC ailesine yeni bir model daha ekledi. Firmanın ev ve ofis kullanımı için hazırladığı Inspiron 546 modeli, AMD platformunu temel alıyor ve tercihe göre Sempron, Athlon X2, Phenom X3 veya X4 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek ve 2TB'a kadar depolama kapasitesi sunan Inspiron 546 modelinde, ekran kartı olarak Radeon HD 3200 entegre grafik çözümü ve Radeon HD 3650 (256MB) seçenekleri sunuluyor.

300 Watt'lık güç kaynağı ile desteklenen sistem, 8 farklı renk seçeneği ile geliyor. HDMI çıkışına da sahip olan Inspiron 546'ya işletim sistemi olaraksa yine tercihe bağlı olarak Windows Vista Home Basic/Premium, Business veya Ultimate eşlik ediyor. Dell'in yeni masaüstü bilgisayarı, yurt dışında 246$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.


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