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    Deniz kabuğundan ilham alınarak koruyucu malzeme geliştirildi

    Araştırmacılar, deniz kabuklarından ilham alarak uzay araçları ve füzyon rektörleri için hafif, güçlü ve ucuz bir koruyucu malzeme geliştirdiler.                
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    Deniz kabuğundan ilham alınarak koruyucu malzeme geliştirildi
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    Bilim insanları, deniz kabuklarından esinlenerek çevre dostu bir kaplama geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen yeni malzeme, ucuz, güçlü, hafif ve ısıya dayanıklı olması sayesinde uzay araçları veya füzyon tesisleri için koruyucu katman olarak kullanılabilecek.

    Ucuz ve dayanıklı

    Değişen organik ve inorganik malzeme katmanlarından oluşan deniz kabukları, yeni bir malzemeye esin kaynağı oldu. Sandia Ulusal Laboratuarları araştırmacıları, deniz kabuklarının oluşum süreçleriyle benzerlik gösteren bir yöntemle yeni koruyucu malzeme geliştirdiler.

    Geliştirilen malzemede organik katmanlar, yanmış şekerden üretilen karbon siyahını içerirken inorganik katmanlar, silikadan oluşuyor. Katmanlı yapıya sahip malzeme, ara ürünleri sayesinde malzemenin yüzeyine yapılan bir baskıdan alt katmanları koruyabiliyor.

    Malzeme, 11 GPa'dan fazla sertlik ve 120 GPa'lık elastik modül sunuyor ve testlerde 1150 °C'den fazla sıcaklıklara kadar dayanabildi. Araştırmacılar, malzemenin 1650°C'ye kadar termal olarak kararlı yapısını koruyabileceğini tahmin ediyor.

    Çevre dostu yeni koruyucu malzeme, benzer malzemelere oranla çok daha ucuza üretilebiliyor. Ekip, malzemenin 5cm karesinin 25 sente üretilebileceğini söylüyor.

    Malzeme, uyduları uzay enkazına karşı korumada etkili bir yöntem sunarken uzay araçlarının fırlatma sıcaklıklarına dayanabilmesi de önemli bir avantaj sağlıyor. Ekip ayrıca malzemenin kendi deneysel Z Makinesi isimli elektromanyetik dalga üretecinde ve diğer füzyon reaktörleri için korumanın iyileştirilmesinde kullanılabileceğini belirtiyor.

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