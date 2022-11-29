Depolamalı elektrik üretim tesisleri için 110 milyar dolarlık başvuru

Yeni düzenlemeyle birlikte, şirketler ürettikleri elektrik enerjisini şebekeye satmak yerine bataryalarda depolayabilecek. Dilediği tarih ve saatte şebekeye satabilecek. Tesislerde ise depolanan elektriği ihtiyaç duyduğu saatte kullanabilecek. Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 24 saat boyunca üretim yapabilecek teknolojiye henüz ulaşamadı. Depolama tesisleri sayesinde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerinde düzenli enerji sağlanabilecek.
Şu ana kadar 110 milyar dolara ulaşan yatırım talebi olduğunu vurgulayan EPDK Başkanı Yılmaz, “Düzenleme yayımlanalı henüz 2 hafta olmadan kurumumuza depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şu anda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. Mevcut kapasite dikkate alındığında, bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz.” dedi.
67 bin megavat gücünde başvuru
Şu ana kadar 909 adet depolama tesisi lisansı başvurusu yapıldı. Güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisi için toplam 19 bin 881 megavat gücünde 334 başvuru yapıldı. Rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisi için toplam 47 bin 468 megavat gücünde 575 başvuru gerçekleşti. Rüzgar ve güneş enerjisi için yapılan başvuruların toplamı ise 67 bin 349 megavata karşılık geliyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre depolama tesislerinin kapasitesi rüzgar için en az 20 megavat (MW), güneş için en az 10 MW olacak. En fazla ise 250 MW olabilecek. Kurulu güce oranı ise en fazla yüzde 1 olacak. Depolamayla artan enerji kapasiteleri (YEKDEM) teşviki kapsamında sayılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam