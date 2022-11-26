Güneş panellerini temizlemek için tamamen otonom özellikli robot tanıtıldı

Geliştirilen yeni Lotus A4000, panellerin temizlenmesi için herhangi bir su veya su bazlı bir bileşene ihtiyaç duymuyor. Robot kirli panelleri güçlü hava akışı ve ultra yumuşak mikrofiber benzeri temizleme yüzgeçlerini kullanarak temizliyor. Temizlik esnasında ise panellerin üstünde bulunan yansıma önleyici kaplamalara da herhangi bir zarar verilmiyor. Şirket kendi çözümlerinin ıslak temizlemeye gören yüzde 10 daha verimli olduğu aktarıyor.
Tamamıyla otonom şekilde çalışıyor
Robotlar, otomotiv sınıfı bileşenler ve 4G tabanlı bir iletişim sistemi ile donatılmış vaziyette. Greenleap Robotics tarafından sunulan özel bir web uygulaması aracılığıyla araçlar maksimum performansı sağlamak için ayrıca kontrol edilebiliyor.
Greenleap Robotics, Lotus A4000’ün tek bir şarj süresinde yaklaşık olarak üç saatlik bir temizleme süresi yakalayabileceğini belirtiyor. Robot standart olarak 12 Ah/25,6 V pil ile geliyor ancak temizleme süresini 4,5 saate kadar artıran 18 Ah/25,6 V'luk pil seçeneğine de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam