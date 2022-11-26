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    Güneş panellerini temizlemek için tamamen otonom özellikli robot tanıtıldı

    Greenleap Robotics, kurak bölgelerde sıklıkla kirlenen güneş panellerini temizlemesi için Lotus A4000 temizlik robotunu tanıttı. Lotus A4000’in yapımında ise otomotiv sınıfı bileşenler kullanıldı.
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    Güneş panellerini temizlemek için tamamen otonom robot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hintli Greenleap Robotics, tamamen otonom ve susuz panel temizleme robotu Lotus A4000'i tanıttı. Yeni robot hem çatı üstü hem de yere monte edilen güneş enerji panelleri ve çiftlik kurulumlarıyla uyumlu bir yapıya sahip. Öte yandan güneş panellerinin temizliği enerji verimliliği açısından son derece önemli. Kirli paneller güneş ışınlarını yeteri miktarda alamıyor ve verimliliklerinde kayda değer düşüşler yaşanıyor.

    Geliştirilen yeni Lotus A4000, panellerin temizlenmesi için herhangi bir su veya su bazlı bir bileşene ihtiyaç duymuyor. Robot kirli panelleri güçlü hava akışı ve ultra yumuşak mikrofiber benzeri temizleme yüzgeçlerini kullanarak temizliyor. Temizlik esnasında ise panellerin üstünde bulunan yansıma önleyici kaplamalara da herhangi bir zarar verilmiyor. Şirket kendi çözümlerinin ıslak temizlemeye gören yüzde 10 daha verimli olduğu aktarıyor.

    Tamamıyla otonom şekilde çalışıyor

    Güneş panellerini temizlemek için tamamen otonom robot tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şirkete göre robot, yerleşik bir lityum pille çalışıyor ve 1 MWp'lik bir güneş santralinin tek bir temizleme döngüsünü 2,5 saatten daha kısa sürede tamamlayabiliyor. Robotun pilinin tam şarj olması ise iki saatten az bir sürede gerçekleşiyor. Robotun şarj istasyonu da güneş enerjisiyle çalışıyor ve robot kendi kendini şarj cihazında şarj edebiliyor.

    Robotlar, otomotiv sınıfı bileşenler ve 4G tabanlı bir iletişim sistemi ile donatılmış vaziyette. Greenleap Robotics tarafından sunulan özel bir web uygulaması aracılığıyla araçlar maksimum performansı sağlamak için ayrıca kontrol edilebiliyor.

    Greenleap Robotics, Lotus A4000’ün tek bir şarj süresinde yaklaşık olarak üç saatlik bir temizleme süresi yakalayabileceğini belirtiyor. Robot standart olarak 12 Ah/25,6 V pil ile geliyor ancak temizleme süresini 4,5 saate kadar artıran 18 Ah/25,6 V'luk pil seçeneğine de sahip.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 21 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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