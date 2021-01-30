Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi

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1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nden sonra geçici olarak haya geçirilen, deprem vergisi olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 2003 yılında kalıcı hale getirilmişti.

Yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ise yüzde 10'a yükseltildi. Kararda "13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar %10 olarak uygulanır" ifadeleri yer aldı. Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

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Bahsi geçen 39. Madde'nin içeriği şöyle:

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,

c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,

d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı karari ile söz konusu maddelerdeki oranlar artık yüzde 10 olarak uygulanacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-25.pdf

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