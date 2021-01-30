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    Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi

    Yüzde 7,5 olarak uygulanan deprem vergisi ya da diğer adıyla Özel İletişim Vergisi (ÖİV), bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 10'a yükseltildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
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    Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi
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    1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nden sonra geçici olarak haya geçirilen, deprem vergisi olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 2003 yılında kalıcı hale getirilmişti.

    Yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ise yüzde 10'a yükseltildi. Kararda "13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar %10 olarak uygulanır" ifadeleri yer aldı. Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

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    Bahsi geçen 39. Madde'nin içeriği şöyle:

    406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

    • a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,
    • b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,
    • c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,
    • d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5

    Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı karari ile söz konusu maddelerdeki oranlar artık yüzde 10 olarak uygulanacak.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-25.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allah belanizi versin
    Yanıtla +79
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    Laazzz 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Deprem vergileriyle ne yapıldı diye sorsak kendimizi Silivri’de buluruz..
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    B BayRote 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    -Ekonomi kötüye gider. Peki bunu nasıl çözebiliriz ?
    -buldum !!!!
    -Halka daha çok vergi dayama.
    Yanıtla +34
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    @KlavYE@ (Kramer Noah) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cimhur a bağlı kurumlar iki ay tek bir ay çift maaş alıyorlar, adinada prim diyorlar , sorunca sadece maaşını soylerlerler. Isterseniz sizde sorun tanidiginiz varsa. Sistem kendi arkadasina yandasina çalışıyor.



    Halkı fakirlestirip sessiz züğürt hale getirmek istiyorlar.
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    erdo205 (E. A.) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bir baht varda böyle bir iktidara denk geldim, sorucam anneme babama kime ne kötülük ettiler amk
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    tabu68 (ramazan cosar) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Keşke bu toplanan vergiler doğru şekilde doğru amaçla kullanılsa . Gölcük depreminden sonra geçici süreliğine getirilen vergi , kalıcı olmasına karşın bir de amacı için hiç bir şekilde kullanılmadı . Şimdi belki bu artışla amasına biraz para ayırabilirler
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    Ü üç f (Yashin Lev) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hahaha dünün gündem maddesi market fiyatlarıydi. Reyis bunlara sopa gösterme sopa vur, bir hafta bimleri kapat diyenlerle doluydu internet. Sanki hicbir seye zam gelmemis gibi market fiyatlarına sinirlenen insanlara devletten şok haber :)) kopruden otvye, asgari ucretten pasaporta her sey zamlandi ama findik beyinliler marketlerin zam yapmasina komplo teorisi yaziyorlar :)
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    Fr.BJK (Copa Beşiktaş JK) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Allah bin belanızı versin inş. Yeter lan yeter ya?!
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    J.R.R Numenor (salim tugay okutan) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ekonomi vergilerle yürüyor. Durmak yok yola devam.
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    ferdifix (ferdi taspinar) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Allah bin belanızı versin inşallah
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    Medullitus 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelişmiş ülkelerde daha çok vergi veriyorlar. Oralarda deprem vergisi en az yüzde otuz kırk. Nankörlük yapmayın
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    muradisdan (murat *****) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    memura zam emekliye zam. vergilere zam demek bunu söylemiştim. hiç sızlamayın.
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    K kingsix (Murat Arman) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devletimiz halkini cok dusunur .!!!
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    1664 kez okundu.
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    vergi, özel iletişim vergisi ve
    5 etiket daha deprem vergisi zam yüzde 10 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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