Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor

Son dönemde çeşitli temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat artışı yaşandı. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bakliyat artışı yaşanan ürünler arasında. Gıda ürünlerinde fiyat artışını engelemek için devlet tarafından tanzim çadırları kuruluyordu. Koronavirüs nedeniyle bu çadırlar online’a taşınıyor.
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Önümüzdeki günlerde PttAVM.com’da tanzim satış başlayacak. En son Şubat 2019’da enflasyonla mücadele kapsamında tanzim satış çadırları kurulmuştu.
Temel gıda ürünlerindeki fiyatların aşağıya düşürülmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri, Fiskobirlik ve Çaykur’un temel gıda ürünleri yüksek indirimlerle satılacak. Şu anda PttAVM'de süpermarket ürünlerinde indirimler mevcut ancak önümüzdeki günlerde daha fazla indirimler uygulanacak. Yaygın bir şekilde duyurusu yapılacak.
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberleri-yuksek-fiyata-pttli-cozum-devreye-aliniyor-indirimli-olacak-6418009 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Pilotsuz helikopter havalandı
napim
Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?
Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)
Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?
Ya da kargo şubelerine siparişle getirip orada satarlar kuyruk olur.