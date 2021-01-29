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    Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor

    Devletin gıda ürünlerinde fiyatı düşürmek için kurduğu tanzim satış çadırları, bu defa PttAVM.com'da kurulacak.
    10 dk.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor
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    Son dönemde çeşitli temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat artışı yaşandı. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bakliyat artışı yaşanan ürünler arasında. Gıda ürünlerinde fiyat artışını engelemek için devlet tarafından tanzim çadırları kuruluyordu. Koronavirüs nedeniyle bu çadırlar online’a taşınıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı"

    Önümüzdeki günlerde PttAVM.com’da tanzim satış başlayacak. En son Şubat 2019’da enflasyonla mücadele kapsamında tanzim satış çadırları kurulmuştu.

    Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor
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    Temel gıda ürünlerindeki fiyatların aşağıya düşürülmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri, Fiskobirlik ve Çaykur’un temel gıda ürünleri yüksek indirimlerle satılacak. Şu anda PttAVM'de süpermarket ürünlerinde indirimler mevcut ancak önümüzdeki günlerde daha fazla indirimler uygulanacak. Yaygın bir şekilde duyurusu yapılacak.



    https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberleri-yuksek-fiyata-pttli-cozum-devreye-aliniyor-indirimli-olacak-6418009 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    A amadeus99 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    PTT kargo ile gelecekse o sistem çöker o yağ ise gelmez.



    Ya da kargo şubelerine siparişle getirip orada satarlar kuyruk olur.
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    Artizt (Mert ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ehonomi şahlanıyor ama tanzim satış geri dönüyor.
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    E eyoruk 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkesin elinde telefon diye zırlayanların yüzünü görmek isterim şimdi.Ona buna sorarlar yaw kardaş nasıl alacağız bunları diye artık .Milletin telefonundan girip almaya çalışır,beceremezler
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