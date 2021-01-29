Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor

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Son dönemde çeşitli temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat artışı yaşandı. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bakliyat artışı yaşanan ürünler arasında. Gıda ürünlerinde fiyat artışını engelemek için devlet tarafından tanzim çadırları kuruluyordu. Koronavirüs nedeniyle bu çadırlar online’a taşınıyor.

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Önümüzdeki günlerde PttAVM.com’da tanzim satış başlayacak. En son Şubat 2019’da enflasyonla mücadele kapsamında tanzim satış çadırları kurulmuştu.

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Temel gıda ürünlerindeki fiyatların aşağıya düşürülmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri, Fiskobirlik ve Çaykur’un temel gıda ürünleri yüksek indirimlerle satılacak. Şu anda PttAVM'de süpermarket ürünlerinde indirimler mevcut ancak önümüzdeki günlerde daha fazla indirimler uygulanacak. Yaygın bir şekilde duyurusu yapılacak.

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberleri-yuksek-fiyata-pttli-cozum-devreye-aliniyor-indirimli-olacak-6418009

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