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    KDV zammı otomobil fiyatlarını ne kadar artıracak?

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV'ye zam geldi. Böylece otomotivde uygulanan KDV oranı %18'den %20'ye çıktı. Otomobil fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek?
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    KDV zammı otomobil fiyatlarını ne kadar artıracak? Tam Boyutta Gör
    Daha dün 2023 yılında ödenecek ek MTV'yi konuşurken şimdi de KDV'ye zam geldi. İğneden ipliğe her şeyin fiyatını artıracak olan bu zam ile birlikte %8 olan KDV %10'a, otomobillerin de dahil olduğu ürünlere uygulanan %18 KDV ise %20'ye yükseltildi.

    KDV'ye yapılan zamla birlikte elbette otomobillerdeki vergi yükü daha da arttı. Volkswagen Polo'nun giriş versiyonundan örnek verecek olursak; bu modelin satış fiyatı %80 ÖTV ve üzerinde %18 KDV ile 799.100 TL'ye geliyor. KDV zammının ardından bu fiyat 812.583 TL civarına yükselecek. Bu fiyatın yüzde 1,7 oranında artması anlamına geliyor.

    Örneğimizi bir de Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan ile genişletelim. KDV'nin %18 olduğu haliyle Egea Sedan'ın Easy paket 1.3 M.jet motorlu versiyonu 790.900 TL satış fiyatına sahip. Zammın ardından bu modeli fiyatı da yüzde 1,7 artışla 805.000 TL civarına yükselecek. Elbette bu durumdan sadece araç satış fiyatları değil yedek parça fiyatları da nasibini alacak.

    Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar, üç gün içerisinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla önümüzdeki haftanın başında %20 KDV'nin uygulandığı güncel fiyat listeleri karşımıza çıkacaktır. MTV ve KDV'deki artışın ardından şimdi akıllarda tek soru var: Yakında ÖTV artışı da gelebilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    Türkiye Haberleri, kdv ve
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