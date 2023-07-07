Tam Boyutta Gör Daha dün 2023 yılında ödenecek ek MTV'yi konuşurken şimdi de KDV'ye zam geldi. İğneden ipliğe her şeyin fiyatını artıracak olan bu zam ile birlikte %8 olan KDV %10'a, otomobillerin de dahil olduğu ürünlere uygulanan %18 KDV ise %20'ye yükseltildi.

KDV'ye yapılan zamla birlikte elbette otomobillerdeki vergi yükü daha da arttı. Volkswagen Polo'nun giriş versiyonundan örnek verecek olursak; bu modelin satış fiyatı %80 ÖTV ve üzerinde %18 KDV ile 799.100 TL'ye geliyor. KDV zammının ardından bu fiyat 812.583 TL civarına yükselecek. Bu fiyatın yüzde 1,7 oranında artması anlamına geliyor.

Örneğimizi bir de Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan ile genişletelim. KDV'nin %18 olduğu haliyle Egea Sedan'ın Easy paket 1.3 M.jet motorlu versiyonu 790.900 TL satış fiyatına sahip. Zammın ardından bu modeli fiyatı da yüzde 1,7 artışla 805.000 TL civarına yükselecek. Elbette bu durumdan sadece araç satış fiyatları değil yedek parça fiyatları da nasibini alacak.

Her ürün ve hizmete zam: KDV oranları artırıldı! 3 sa. önce eklendi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar, üç gün içerisinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla önümüzdeki haftanın başında %20 KDV'nin uygulandığı güncel fiyat listeleri karşımıza çıkacaktır. MTV ve KDV'deki artışın ardından şimdi akıllarda tek soru var: Yakında ÖTV artışı da gelebilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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KDV zammı otomobil fiyatlarını ne kadar artıracak?