Depremin üçüncü gününde mobil operatörlerin iletişim problemi devam ediyor

Tam Boyutta Gör 6 Şubat’ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin üçüncü gününe uyandık. Bölgedeki arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken mobil operatörlerin iletişim problemleri devam ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki vatandaşların telefonlarının zaman zaman çekmediği, çağrıların sağlıklı şekilde yapılmadığı ve internet erişiminin problemli olduğu ifade ediliyor. Telefon hatlarındaki problemlerden dolayı görevli ekiplerin iletişiminde ve depremzedelerin yardıma ulaşmasında zorluk yaşanıyor.

Deprem felaketinin uydu görüntüleri yayınlandı 2 sa. önce eklendi

"İşin verimi düşüyor"

Konuyla ilgili bugün paylaşım yapan Haluk Levent, mobil hatlardaki problemden dolayı Hatay’da yapılan için veriminin yüzde 60 oranında düştüğünü ifade etti. Bölgeden yapılan diğer paylaşımlarda ve bölgedeki insanlarla konuştuğumuzda benzer açıklamalar duyuyoruz. Bölgedeki hatları rahatlatmak için acil iletişim haricinde hatların kullanılmaması ve internet çeken bölgelerde WhatsApp benzeri internet üzerinden mesajlaşma yazılımlarının kullanılması gerekiyor.

Turkcell'den açıklama

Turkcell bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Turkcell’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Deprem bölgesindeki iletişim ihtiyacını kesintisiz şekilde sürdürebilmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre illerden ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmalarla; bölgede deprem anında iletişimi kesilen 900 sahamıza tekrar servis sağladık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek farklı lokasyonlarda bulunan çok sayıda mobil baz istasyonu ve jeneratörü deprem bölgesindeki illerimize sevk ettik. Ayrıca bölgede görev yapan ve kayıplar yaşayan personelimize destek olabilmek için Türkiye’nin birçok ilinden ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Bu kapsamda 430 saha müdahale personeli ve bölge çalışanının yanı sıra afet yaşanan illere 2000 akü, 1400 jeneratör, 100’ün üzerinde mobil baz istasyonu sevk ederek iletişimin devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turkcell olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz.”

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