Depremin uydu görüntüleri yıkımın şiddetini gösteriyor

Tam Boyutta Gör Türkiye, son yüz yılın en büyük deprem felaketinin etkilerini gidermeye çalışıyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sadece kentte değil 10 ilde daha yıkıma neden oldu. Bu yıkımı gösteren uydu görüntüleri ise Maxar Technologies tarafından yayınlandı.

Deprem'in uydu görüntüleri

Google Earth’deki görüntüleri sunan Digital Globe’un sahibi olan, yüksek çözünürlüklü hassas uydu görüntüleme şirketi olan Maxar Technologies, Türkiye’nin yaşamış olduğu iki büyük depremin uydu görüntülerini paylaştı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ilk olarak 7.7 ve bundan sadece dokuz saat sonra Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ın yanında Hatay, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis bu depremlerden etkilendi. Maxar Technologies’in hem sitesinde hem de Twitter hesabında yayınladığı uydu görüntüleri yıkımı sergiliyor adeta.

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Maxar Technologies, yapmış olduğu paylaşımda Gaziantep’in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihli uydu görüntülerini gösterdi. Şirket, buradaki bağlantıdan görebileceğiniz diğer uydu görüntülerini de paylaştı. Ancak belirtmek gerekiyor ki uydu görüntüleri bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle istenilen seviyede değil. Havanın açılmasıyla birlikte diğer şehirlerin uydu görüntüleri de yayınlanacaktır.

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Deprem felaketinin uydu görüntüleri yayınlandı