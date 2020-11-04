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    Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı

    Serebrovasküler olay sonrası görülen depresyon adı verilen durum SVO geçiren 3 hastadan 1’inde görülüyor ve bahsi geçen durum SVO sonrasında görülen mortaliteyi 10 kata kadar artırıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı
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    Bilim insanları birkaç yıldır depresif semptom gösteren bireylerin artmış serebrovasküler olay yani inme riski taşıdığına ilişkin çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Yeni yürütülen ve ırk faktörlerinin depresyon ile serebrovasküler olayın üzerindeki etkilerini inceleyen uzun soluklu araştırmadan elde edilen veriler bahsi geçen duruma ilişkin güçlü kanıtlar sunuyor.

    ‘’Post-stroke depression’’ veya serebrovasküler olay sonrası görülen depresyon adı verilen durum serebrovasküler olay geçiren 3 hastadan 1’inde görülüyor ve bahsi geçen durum serebrovasküler olay sonrasında görülen mortaliteyi ( ölüm ) 10 kata kadar artırabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Akıllı telefon uygulaması ile serebrovasküler olay tanısı konulabilir

    Serebrovasküler olay

    Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı

    Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) adı verilen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden siyahi insanlarda depresyon ile serebrovasküler olay korelasyonunu irdeleyen uzun soluklu araştırmadan elde edilen verilerle yürütülen yeni araştırmada; 25.000 hastadan elde edilen ve CES-D-4 adı verilen, puanlaması depresyon ağırlığına göre 0 ila 12 arasında değişen depresyon skorlamasından yararlanılmakla birlikte puanı 4 ve üzerinde olan kişilerin depresif semptomlar gösterdiği belirtiliyor.

    Yapılan incelemeler neticesinde 9 yıllık bir zaman dilimi sürecinde puanı 1 ila 3 arasında değişen kişilerin kontrol grubuna oranla %39, puanı 4 ve üzerinde olan kişilerin ise yine kontrol grubuna oranla %54 oranında serebrovasküler olay riskinin arttığı tespit edildi. ( Kontol grubu herhangi bir depresyon semptomu göstermeyen kişilerden oluşuyor ).

    Ayrıca Bkz. "Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi"

    Ayrıca yapılan incelemeler farklı etnik grupların depresyon ile serebrovasküler olay riski açısından farklılık göstermediğini yani etnisiteler, ırklar arasında belirgin bir fark gözlenmediğini gösteriyor.

    Yeni araştırma Neurology : Clinical Practice adlı dergide yayımlandı.



    https://cp.neurology.org/content/early/2020/10/06/CPJ.0000000000000983 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    38 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    55 dakika önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Teşekkürler böyle nitelikli haberler görmek de güzel
    Yorumu gör »     Jon doe
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Özetle: Depresyona açık kişilerde "İnme" ihtimali daha yüksek. Çok fazla tıbbi terim var haberi anlamak bir hayli güç.
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten yüksek kaliteli, nitelikli haber.
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    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    depresyon gerçekten ciddi bir sorun.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazarımız yine "beyin damarları ile ilgili" demek istemiş serebrovasküler ile.
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    Jon doe 1 hf. ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Teşekkürler böyle nitelikli haberler görmek de güzel
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