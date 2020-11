Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı

Bilim insanları birkaç yıldır depresif semptom gösteren bireylerin artmış serebrovasküler olay yani inme riski taşıdığına ilişkin çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Yeni yürütülen ve ırk faktörlerinin depresyon ile serebrovasküler olayın üzerindeki etkilerini inceleyen uzun soluklu araştırmadan elde edilen veriler bahsi geçen duruma ilişkin güçlü kanıtlar sunuyor.

‘’Post-stroke depression’’ veya serebrovasküler olay sonrası görülen depresyon adı verilen durum serebrovasküler olay geçiren 3 hastadan 1’inde görülüyor ve bahsi geçen durum serebrovasküler olay sonrasında görülen mortaliteyi ( ölüm ) 10 kata kadar artırabiliyor.

Serebrovasküler olay

Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) adı verilen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden siyahi insanlarda depresyon ile serebrovasküler olay korelasyonunu irdeleyen uzun soluklu araştırmadan elde edilen verilerle yürütülen yeni araştırmada; 25.000 hastadan elde edilen ve CES-D-4 adı verilen, puanlaması depresyon ağırlığına göre 0 ila 12 arasında değişen depresyon skorlamasından yararlanılmakla birlikte puanı 4 ve üzerinde olan kişilerin depresif semptomlar gösterdiği belirtiliyor.

Yapılan incelemeler neticesinde 9 yıllık bir zaman dilimi sürecinde puanı 1 ila 3 arasında değişen kişilerin kontrol grubuna oranla %39, puanı 4 ve üzerinde olan kişilerin ise yine kontrol grubuna oranla %54 oranında serebrovasküler olay riskinin arttığı tespit edildi. ( Kontol grubu herhangi bir depresyon semptomu göstermeyen kişilerden oluşuyor ).

Ayrıca yapılan incelemeler farklı etnik grupların depresyon ile serebrovasküler olay riski açısından farklılık göstermediğini yani etnisiteler, ırklar arasında belirgin bir fark gözlenmediğini gösteriyor.

Yeni araştırma Neurology : Clinical Practice adlı dergide yayımlandı.

