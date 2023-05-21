Depresyona yeni tedavi yöntemi: Elektrikli kulaklık

İsveç şirketi Flow Neuroscience tarafından geliştirilen kulaklık, şu anda NHS hastaları üzerinde test edilmekte. Cihaz, beyin aktivitesini artırmak için elektrik akımları kullanıyor ve tıbbi denemeler, ekipmanın iyi çalışabileceğini göstermekte. Şirket kulaklığın çalışma prensibi hakkında yaptığı açıklamada "Kulaklık, depresif kişilerin beyninde sağlıklı insanlara kıyasla daha az aktif olan veya aktif olmayan belirli bölgeleri, nazik ve invaziv olmayan elektrik akımlarıyla uyararak çalışmakta." ifadelerine yer verdi.
Araştırmaya liderlik eden doktor, bazı hastaların antidepresanları bıraktığını, artık sadece semptomlarını yönetmek için kulaklığı kullandıklarını ve artık cihazların sağlık hizmetlerinde yaygınlaştığını görmek istediklerini söyledi. Kişiye özel olarak satışa sunulması da planlanan elektrikli kulaklık, 399 sterline mâl olabilir.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.