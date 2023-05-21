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    Depresyona yeni tedavi yöntemi: Elektrikli kulaklık

    Bilim insanları tarafından geliştirilen elektrikli kulaklık sayesinde depresyona yeni bir çözüm bulunmuş olunabilir. İddialara göre kulaklık düzenli kullanımda antidepresandan daha fazla işe yarıyor.
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    Depresyona yeni tedavi yöntemi: Elektrikli kulaklık Tam Boyutta Gör
    Günümüz koşullarında depresyona giren insanların sayısı her geçen gün artmakta. Ancak bilim insanları bu duruma bir çözüm bulmuş olabilir. Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi (NHS), depresyon semptomlarını azaltmayı amaçlayan bir elektrikli kulaklık deniyor.

    Elektrikli kulaklık, 3 haftada depresyon semptomlarını azaltıyor

    İsveç şirketi Flow Neuroscience tarafından geliştirilen kulaklık, şu anda NHS hastaları üzerinde test edilmekte. Cihaz, beyin aktivitesini artırmak için elektrik akımları kullanıyor ve tıbbi denemeler, ekipmanın iyi çalışabileceğini göstermekte. Şirket kulaklığın çalışma prensibi hakkında yaptığı açıklamada "Kulaklık, depresif kişilerin beyninde sağlıklı insanlara kıyasla daha az aktif olan veya aktif olmayan belirli bölgeleri, nazik ve invaziv olmayan elektrik akımlarıyla uyararak çalışmakta." ifadelerine yer verdi.

    Depresyona yeni tedavi yöntemi: Elektrikli kulaklık Tam Boyutta Gör
    24 yaşındaki Annie Lovatt, uzun zamandır yaşadığı depresyon için çeşitli antidepresanlar kullanmış, ancak memnun kalmamıştı. Haftada beş kez 30 dakikalık aralıklarla takarak başladığı kulaklığı üç yıldır kullanan Lovatt, kulaklığın işe yarayıp yaramadığı sorusuna "Gerçekten hastaydım, gerçekten mutsuzdum. Bu son çare gibi geldi ve işe yaramazsa ne olurdu bilmiyordum. İşe yaradığı için gerçekten şanslıydım." dedi. Kulaklığın yarattığı hissiyat ile ilgili ise "Bir düğmeye basılmış gibiydi. Mesela bir sabah uyandığımda kendimi daha iyi hissettiğimi fark ettiğimi hatırlıyorum. Yataktan kalkıp hayata devam edebileceğimi hissettim." dedi. Ancak Annie, cihazını sürekli olarak kullanmadığında tekrarlamalar yaşadığını fark etti.

    Araştırmaya liderlik eden doktor, bazı hastaların antidepresanları bıraktığını, artık sadece semptomlarını yönetmek için kulaklığı kullandıklarını ve artık cihazların sağlık hizmetlerinde yaygınlaştığını görmek istediklerini söyledi. Kişiye özel olarak satışa sunulması da planlanan elektrikli kulaklık, 399 sterline mâl olabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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