Tam Boyutta Gör Popüler müzik dinleme platformlarından YouTube Music, rakiplerine yetişmek ve de geçmek için her geçen gün kendini geliştiriyor. Yakın bir zamanda uyku zamanlayıcı özelliğini test eden şirket, ortaya çıkan bir rapora göre şimdilerde cover şarkılar üzerinde çalışıyor.

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Cover şarkılarda yeni bir etiket bulunacak

Tam Boyutta Gör Bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşım ile ortaya çıkan YouTube Music'in yeni özelliği ile artık cover şarkılar, bir etiket sayesinde belirtilecek. Yukarıdaki görselden de görüldüğü üzere şarkının orijinal halinde herhangi bir etiket bulunmamakta. Ancak başka biri tarafından seslendirilen versiyonların alt kısmında, cover etiketi bulunmakta.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmesede yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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YouTube Music, yakında şarkının cover olduğunu belirtecek