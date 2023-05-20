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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, yakında şarkının cover olduğunu belirtecek

    Yakın bir zamanda uyku zamanlama özelliğini test eden YouTube Music, şimdilerde cover şarkılar üzerinde çalışıyor. İşte test aşamasında keşfedilen özelliğin detayları:
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    YouTube Music, yakında şarkının cover olduğunu belirtecek Tam Boyutta Gör
    Popüler müzik dinleme platformlarından YouTube Music, rakiplerine yetişmek ve de geçmek için her geçen gün kendini geliştiriyor. Yakın bir zamanda uyku zamanlayıcı özelliğini test eden şirket, ortaya çıkan bir rapora göre şimdilerde cover şarkılar üzerinde çalışıyor.

    Cover şarkılarda yeni bir etiket bulunacak

    YouTube Music, yakında şarkının cover olduğunu belirtecek Tam Boyutta Gör
    Bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşım ile ortaya çıkan YouTube Music'in yeni özelliği ile artık cover şarkılar, bir etiket sayesinde belirtilecek. Yukarıdaki görselden de görüldüğü üzere şarkının orijinal halinde herhangi bir etiket bulunmamakta. Ancak başka biri tarafından seslendirilen versiyonların alt kısmında, cover etiketi bulunmakta.

    Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmesede yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.androidpolice.com/youtube-music-song-cover-label/ https://www.reddit.com/r/YoutubeMusic/comments/13lwbd4/looks_like_ytm_will_now_tell_you_if_a_song_is_a/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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