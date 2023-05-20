YouTube Music, yakında şarkının cover olduğunu belirtecek

Cover şarkılarda yeni bir etiket bulunacak
Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmesede yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.Kaynakça https://www.androidpolice.com/youtube-music-song-cover-label/ https://www.reddit.com/r/YoutubeMusic/comments/13lwbd4/looks_like_ytm_will_now_tell_you_if_a_song_is_a/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.