Kripto para dünyasında kartlar yeniden karılıyor: EDX Markets

Tam Boyutta Gör Birbiri ardına ETF başvuru süreci başlatan dev fonların yanında doğrudan kripto para piyasasına hamle yapan fonlar da mevcut. Dünyanın en büyük piyasa yapıcıları merkeziyetsiz bir ticaret platformu için bir araya geldi.

EDX Markets nedir?

Normalde kripto para piyasasında en büyük hacim merkezi borsalarda dönüyor. Binance bu hacmin büyük kısmına sahipken son dönemde yaşanan düzenleyici kurul baskıları nedeniyle Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalarda günlük hacim de 1 milyar doları geçmiş durumda.

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Bugüne kadar önemli yatırımların merkezi borsalara yapıldığını görüyorduk ancak ilk kez devasa bir oluşum merkezi olmayan bir platforma yatırım yapıyor. EDX Markets adındaki kripto para borsası dikkatleri üzerine çekti.

Borsanın yatırımcıları arasında Fidelity, Citadel, Charles Schwab gibi dünyanın en büyük piyasa yapıcıları ve fonları yer alıyor. Bu durum kripto para piyasasının merkeziyetsiz yöne doğru ağırlık kazanacağı beklentilerinin artmasını sağladı.

EDX Markets cüzdanların kontrolünü kullanıcıya bırakıyor ancak güven ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Hali hazırda belirli işlem çiftleri olan borsada, ticaret tekliflerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için EDX Clearing adı verilen bir sistem de yakın zamanda devreye alınacak.

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