Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor

Geçtiğimiz günlerde The Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) kurumu sayısı 2.000'e ulaşan EVALI yani elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası bildirmişti. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük elektronik sigara şirketi Juul; genç bireyler arasında oldukça popüler olan nane aromalı elektronik sigara ürünlerini piyasadan kaldıracağını açıkladı.
CDC'nin son açıklamalarına göre EVALI vakalarının sayısı 2.051 olarak kayda geçmiş durumda. Raporlara göre EVALI ile ilişkili 39 ölüm ve ölen kişilerin ortanca yaşının 53 olduğu bildiriliyor.
EVALI'nın major sebebini ise THC içeren ürünlerin oluşturduğu düşünülmekle birlikte THC tek suçlanan molekül değil.
Şirket aromaları ürünlerinin satışını sınırlandıracak
Daha önceden mango, krema, meyve ve salatalık aromalı ürünlerin satışını durduracağını açıklayan dev şirket listeye nane aroması içeren ürünleri de ekledi.
Ayrıca hangi aromanın daha çok sevildiği ile ilgili de yeni bir araştırma yapıldı ve 40.000 kişi üzerinde yapılan ankete göre 10. ve 12. sınıf öğrencileri arasında en çok tercih edilen ürünün nane aromalı ürünler olduğu tespit edildi. Nane aromalı ürünler 8. sınıf öğrencilerinde ise 2. sırayı aldı.
Ayrıca Bkz. "Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı"
Juul önümüzdeki süreçte aromalı ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor.
https://newatlas.com/health-wellbeing/vaping-crisis-cdc-2000-cases-juul-pulls-mint-pods-from-us-market/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaklaşık 1 yıl elektronik kullanıp 4000 lira civarı para cepte kaldı. Ama ateşliye geri dönmek zorunda kaldım , likitlere olan güvenim iyice azaldığından dolayı. İnşallah bir gün komple bırakırım.
İnsanlık için %100 faydası olacak bir teknolojinin, lobisi güçlü olanlar tarafından nasılda hiç edildiğini birinci belgeselde ve mağdur olanın yıllar sonraki intikamını ikinci belgeselde görebilirsin.
Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü? - Who Killed the Electric Car? (2006)
Elektrikli Arabanın İntikamı - Revenge of the electric car (2011)
Dumanlı sigara VS Buharlı sigara savaşı da bunun bir benzeri. Yenilik insanlık için faydalıysa veya daha az zararlıysa bunun önünde kimse duramaz. Elektronik sigara yani buharlı sigara şimdilik kaybetmiş gibi duruyor ama intikamı çok pis olacak.