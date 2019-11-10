Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor

    Juul; aromalı ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor. Mango, krema, meyve ve salatalık aromalı ürünlerin satışını durduracağını açıklayan dev şirket listeye nane aromalı ürünlerini de ekledi.
    1 hf.
    2,1b
    1
    10
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde The Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) kurumu sayısı 2.000'e ulaşan EVALI yani elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası bildirmişti. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük elektronik sigara şirketi Juul; genç bireyler arasında oldukça popüler olan nane aromalı elektronik sigara ürünlerini piyasadan kaldıracağını açıkladı.

    CDC'nin son açıklamalarına göre EVALI vakalarının sayısı 2.051 olarak kayda geçmiş durumda. Raporlara göre EVALI ile ilişkili 39 ölüm ve ölen kişilerin ortanca yaşının 53 olduğu bildiriliyor.

    EVALI'nın major sebebini ise THC içeren ürünlerin oluşturduğu düşünülmekle birlikte THC tek suçlanan molekül değil.

    Şirket aromaları ürünlerinin satışını sınırlandıracak

    Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor
    Tam Boyutta Gör

    Daha önceden mango, krema, meyve ve salatalık aromalı ürünlerin satışını durduracağını açıklayan dev şirket listeye nane aroması içeren ürünleri de ekledi.

    Ayrıca hangi aromanın daha çok sevildiği ile ilgili de yeni bir araştırma yapıldı ve 40.000 kişi üzerinde yapılan ankete göre 10. ve 12. sınıf öğrencileri arasında en çok tercih edilen ürünün nane aromalı ürünler olduğu tespit edildi. Nane aromalı ürünler 8. sınıf öğrencilerinde ise 2. sırayı aldı.

    Ayrıca Bkz. "Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı"

    Juul önümüzdeki süreçte aromalı ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/vaping-crisis-cdc-2000-cases-juul-pulls-mint-pods-from-us-market/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Liquist 1 hf.
    9 Yıldır sigara kullanıyordum. 4 Ay elektronik kullanımı ile sigarayı bıraktım. Ne tütün ne elektronik içiyorum artık. Elektroniği tütün kullanımı azaltmak ya da bırakmak için aldıysanız eğer neden yola çıktığınızı unutmayın. Buna golf kulübü muamelesi yapanlara da gülüyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    APOLL0 1 hf.
    Dün radyoda sigarayı bırakın reklamında dinledim, Türkiye'de sigaradan ölenlerin sayısı günlük ortalama 500 müş. Elektronikte bugüne kadar ölen sayısı 2000 se çok iyi bir değer.
    Yaklaşık 1 yıl elektronik kullanıp 4000 lira civarı para cepte kaldı. Ama ateşliye geri dönmek zorunda kaldım , likitlere olan güvenim iyice azaldığından dolayı. İnşallah bir gün komple bırakırım.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yyyaaannnbu 1 hf. APOLL0
    Öyle bir hesap mı var? Normal sigarayı kaç kişi kullanıyor, elektronik sigarayı kaç kişi kullanıyor? Bu veriler olmadan konuşmak mantıklı değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kadalt 1 hf. wolferto
    Kesinlikle doğru, bakıyorum da ne zaman tütün satışı düşüşe geçse, esigara yi hemen kötüleme karalama başlıyor. Hiç inanmıyorum bu haberlere inanmicamda
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sentilyon 1 hf.
    Bir insan eşek se demek ki her zaman eşek, ha sigarada ki duman ha pilli üfürmatikte ki duman ha soba dumanı yada lastik yanığı vs dumanı ne kadar ucuz ciğerleriniz var her fırsatta dumana boğmak istediğiniz akıllı olun bu boku aromalı aromasız bırakın
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Virtual Reality 1 hf. Sentilyon
    Biri duman, diğeri buhar. Aralarındaki fark dağlar kadar. Likitlerden çıkan buharda bugüne kadar 4 (dört) adet sağlığa zararlı maddeye rastlanmışken, sigara tütününden çıkan dumanda 1000 (bin)'e yakın sağlığa zararlı maddeye rastlanmış.

    İnsanlık için %100 faydası olacak bir teknolojinin, lobisi güçlü olanlar tarafından nasılda hiç edildiğini birinci belgeselde ve mağdur olanın yıllar sonraki intikamını ikinci belgeselde görebilirsin.

    Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü? - Who Killed the Electric Car? (2006)
    Elektrikli Arabanın İntikamı - Revenge of the electric car (2011)

    Dumanlı sigara VS Buharlı sigara savaşı da bunun bir benzeri. Yenilik insanlık için faydalıysa veya daha az zararlıysa bunun önünde kimse duramaz. Elektronik sigara yani buharlı sigara şimdilik kaybetmiş gibi duruyor ama intikamı çok pis olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolferto 1 hf.
    Bu hastalığın sebebi ne e sigaradır ne nane aromasıdır ne likittir nede thc dir. Bu hastalık ve ölümlerin sebebi thc nin merdiven altında ucuz yöntemlerle likitin içine koyma yöntemidir vitamin e asetad maddesi bu ucuz yöntemde kullanılan madde ölüme çok rahat götürür yani cidden yeter en başından yazdık e sigara thc ve aromayla alakası yok diye doktorlar bile gitti araştırdı bilmem kaç kişiden ne içiyorsun nerden aldın neyle karıştırıyorsun birsürü anketler sırf ne için insaniarı sigara illetinden kurtarabilecek tek şeyin e sigara (gerçek adı vaporizer çünkü tütün ürünü değil) olduğunu biliyorlar.siz hala tütün baronlarının haberleriniyapın
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    KaleyDeskop 1 hf.
    yahu sigara niye serbest :) demek ki sigara daha zararsız..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 1 hf.
    Bu aroma işi komple yasaklanmalı zaten normal sigara dahil
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    spenx01 1 hf. Ussuz
    Kesinlikle. Bi de sigaranin baslarda yarattigi pis tadi ve etkiyi yumusatip, bagimliligin erken birakilma olasiligini arttiriyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2070 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektronik sigara, elektronik sigaranın zararları ve
    30 etiket daha bilim haberleri bilim bilimsel gelişme bilim teknoloji bilim-kurgu gökbilimi google bilim fuarı 2016 bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı bilim kurgu bilimsel hesap makinesi casio bilimsel hesap makinesi bilimsel hesap makinesi tavsiyesi fonksiyonu yüksek bilimsel hesap makinesi google bilim fuarı bilimsel araştırmalar bilim insanı isviçreli bilim adamları bilimsel nörobilim bilim insanları türk bilim insanları yer bilimleri bilim yarışması türk bilim adamı bilim sanayi ve teknoloji bakanı haftanın en güzel bilim ve teknoloji fotoğrafları ingiliz bilim adamları Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Tuğrul Güven Erturun
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi 1 hf. Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor Sonraki iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" 1 hf. Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler 1 hf. Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı 1 hf. Twitter'da artık konular takip edilebilecek 1 hf. Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü 1 hf. Firefox tarayıcısı 15 yaşında 1 hf. Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı 1 hf. Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı 1 hf. AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor 1 hf. GlobalFoundries ve SiFive ortaklığı HBM2e üretimine hazır 1 hf. Xiaomi'de 11 Kasım indirimleri | Telefon hediyeli video 1 hf. ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu 1 hf. Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim