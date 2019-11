Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde The Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) kurumu sayısı 2.000'e ulaşan EVALI yani elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası bildirmişti. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük elektronik sigara şirketi Juul; genç bireyler arasında oldukça popüler olan nane aromalı elektronik sigara ürünlerini piyasadan kaldıracağını açıkladı.

CDC'nin son açıklamalarına göre EVALI vakalarının sayısı 2.051 olarak kayda geçmiş durumda. Raporlara göre EVALI ile ilişkili 39 ölüm ve ölen kişilerin ortanca yaşının 53 olduğu bildiriliyor.

EVALI'nın major sebebini ise THC içeren ürünlerin oluşturduğu düşünülmekle birlikte THC tek suçlanan molekül değil.

Şirket aromaları ürünlerinin satışını sınırlandıracak

Daha önceden mango, krema, meyve ve salatalık aromalı ürünlerin satışını durduracağını açıklayan dev şirket listeye nane aroması içeren ürünleri de ekledi.

Ayrıca hangi aromanın daha çok sevildiği ile ilgili de yeni bir araştırma yapıldı ve 40.000 kişi üzerinde yapılan ankete göre 10. ve 12. sınıf öğrencileri arasında en çok tercih edilen ürünün nane aromalı ürünler olduğu tespit edildi. Nane aromalı ürünler 8. sınıf öğrencilerinde ise 2. sırayı aldı.

Juul önümüzdeki süreçte aromalı ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor.

