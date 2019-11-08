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    Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı

    Sağlık yetkilileri elektronik sigara ilişkili akciğer hasarına ve bu rahatsızlıkların geneline yeni bir isim verdi. Elektronik sigara ilişkili akciğer hasarının yeni ismi ''EVALI'' olarak belirlendi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı
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    The Center for Disease Control ( CDC ) kurumunun yaptığı açıklamalarına göre elektronik sigara tüketimi ile ilişkili akciğer rahatsızlıklarındaki vaka sayısı 2,051'e yükseldi.

    Sağlık yetkilileri elektronik sigara ilişkili akciğer hasarına ve bu rahatsızlıkların geneline yeni bir isim verdi. Elektronik sigara ilişkili akciğer hasarının yeni ismi ''EVALI'' ( e-cigarette or vaping product use associated lung injury ) olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 49 eyalette EVALI vakaları belirtilmekle birlikte toplamda kayda geçmiş EVALI ilişkili 39 ölüm bildiriliyor.

    EVALI'nn nedeni araştırılıyor

    Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı

    Eylül ayında CDC; elektronik sigara kullanıcılarını EVALI tehdidine karşı uyarmıştı. FDA kurumu da EVALI'nın nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme başlatmıştı.

    EVALI'ye sebep olan durumlar hala net olmamakla birlikte yetkililer aromalı ve THC içeren elektronik sigara ürünlerinin hastalık patogenezinde rol aldığını düşünüyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı eyaletler elektronik sigara karşıtı çalışmalara imza attı. Massachusetts elektronik sigara ürünlerini geçici olarak yasakladı. New York ve Michigan da elektronik sigara ürünlerini yasaklayan bölgeler arasında yer alıyor. San Francisco ise geçtiğimiz yaz bu ürünleri yasaklamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek"

    Ayrıca yetkililer elektronik sigara kullanıcılarının öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulantı ve ateş gibi semptomlara dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

     



    https://www.engadget.com/2019/11/07/cdc-confirms-vaping-lung-injury/ Yorum Yaz
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    vjdrsjejv 2 hf. en beğenilen
    Normal sigara yasalken sözde zararlı olduğundan dolayı elektronik sigarayı yasaklamak nedir arkadaşım, Edward Bernays mezarında ters döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Relax Relax 2 hf.
    Geçin bunları o zaman ilk normal sigarayı kaldırım. Elektronik olana sıra gelene kadar oho....
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    Zeen 2 hf.
    Ölmek istiyorum 3 senedir iciyorum devam edicem.

    Bu salak fake haberleri anca cahiller inanir

    Hergun birinden icme su topluyomus cumlesi duymaktan biktim

    Ölmek istiyorum 3 senedir iciyorum devam edicem. Bu salak fake haberleri anca cahiller inanir Hergun birinden icme su topluyomus cumlesi duymak...
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    Yanıtla +10
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    1 Avatar
    Askaparta 1 hf.
    Elektroniği mekaniği, zararlı işte içmeyin ama iyi geliyor değil mi?
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    DH Misafiri 1 hf.
    THC denilenen şey esrar değil mi
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    Ryso 1 hf.
    yalnız haberde evalinin nedeninin aromalı thc olduğunu belirtiyor. Elektronik sigara muhakkak zararlıdır lakin türkiye'de yasal ortamı bile yokken thc'li likit bulup kullanma olasılığınız gerçekten düşük.

    thc en basit tabirle kenevirin içinde bulunan maddedir. Amerika'da bulunmadım fakat muhtemelen gençler kendini iyi hissetmek için emzik gibi sabah akşam çektiklerinden ötürü akciğer kanserine yakalanıyor olabilir. Kaldı ki aynı ölçekte kenevir değil normal sigara dahi içseniz akciğer kanseri olmanız olası.

    bu yüzden her şeyin azı karar çoğu zarar diye atasözümüz mevcuttur. saygılar
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    V4LKyR 1 hf.
    Tokoferil asetat.
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    tesbihcekenhoroz 1 hf.
    Bu sigara içiyorum ölmedimcilerin beyin hücreleri çoktan ölmüş haberleri yok. Bu mantık trafik kazası yaptım ama ölmedim ozaman hıza ve gaza devam mantığıyla aynı bence. Bugün hastalanmazsin birgün bir hastalık bütün hastaliklarida pesinde getirir perişan eder adamı. Sağlık önemli birşey dikkat etmek gerekir.
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    CoreXXX 1 hf.
    normal sigaranın zararı kanıtlanmış ama sigara şiketleri satışlarımız azalöasın diye sürekli böyle propaganda yapıyorlar. bu e sigara haberinin yanına birde normal sigaradan ölenlerin haberini koysalar ozaman objektif olur
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    deniz_sea 1 hf.
    Ciğerlere normal hava dışında giren her şey zararlı, bence tüm dumanlı ürünlerin katı bir şekilde yasaklanması gerekir, hatta bunu tüm zararlı yiyecek içecek sınıflarına da yapmak lazım ama, daha ülke deki devletçik kendini yönetemiyor, böyle bir durumu nasıl yönetsin...
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    nnoovvaa 1 hf.
    3 yildir prof buharciyim, olmedim hastalanmadim. her gun buhardan 100 kisi olse ne yazar? sigaradan 10000 kisi oluyor. bos isler booos. inanan mal varsa alkiş...
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    sawgiray 1 hf.
    Ben bir kişi görmedim ki sigaradan sonra e-sigara geçtikten sonra ''nefesim tıkanıyor'' ''erken yoruluyorum'' gibi şikayetler tırnak sararması ciğerden öksürük vb. e-sigara ile hiç bir negatif şeyler olmuyorken ve görülmuyorken (kişişel alerjil durumlar hariç pg alerjisinden burun akıntısı ve astım gibi şeyler) nasıl oluyor'da e-sigara daha zararlıymış gibi algı yapılıyor ? Bakın daha zararlı dahada bir şey demeye gerek yok hepsi ısmarla haberler geçin bunları kanıtlarlarla gelin yok tahmin ediliyor yok belki yok küçük ihtimal yok mehmette öyle oldu Allah aşkına bunlar nasıl terimler ya koskoca şirketlerin kullandığı terimlere,açıklayamadığı için girdiği durumlara bakın gülüp geçmek lazım.
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    Burkiling 1 hf.
    Baktılar normal sigara satışları düştü, philip morris elektronik sigaraya savaş açtı. sigaranın zararsızı olmaz da, normalini bırakıp elektronik ile uğraşmaları sarı taksi, uber kavgasını andırıyor.
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    elektronik sigara, elektronik sigaranın zararları ve
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