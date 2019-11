Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı

Tam Boyutta Gör

The Center for Disease Control ( CDC ) kurumunun yaptığı açıklamalarına göre elektronik sigara tüketimi ile ilişkili akciğer rahatsızlıklarındaki vaka sayısı 2,051'e yükseldi.

Sağlık yetkilileri elektronik sigara ilişkili akciğer hasarına ve bu rahatsızlıkların geneline yeni bir isim verdi. Elektronik sigara ilişkili akciğer hasarının yeni ismi ''EVALI'' ( e-cigarette or vaping product use associated lung injury ) olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 49 eyalette EVALI vakaları belirtilmekle birlikte toplamda kayda geçmiş EVALI ilişkili 39 ölüm bildiriliyor.

EVALI'nn nedeni araştırılıyor

Eylül ayında CDC; elektronik sigara kullanıcılarını EVALI tehdidine karşı uyarmıştı. FDA kurumu da EVALI'nın nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme başlatmıştı.

EVALI'ye sebep olan durumlar hala net olmamakla birlikte yetkililer aromalı ve THC içeren elektronik sigara ürünlerinin hastalık patogenezinde rol aldığını düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı eyaletler elektronik sigara karşıtı çalışmalara imza attı. Massachusetts elektronik sigara ürünlerini geçici olarak yasakladı. New York ve Michigan da elektronik sigara ürünlerini yasaklayan bölgeler arasında yer alıyor. San Francisco ise geçtiğimiz yaz bu ürünleri yasaklamıştı.

Ayrıca yetkililer elektronik sigara kullanıcılarının öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulantı ve ateş gibi semptomlara dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

