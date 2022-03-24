Microsoft, Nvidia ve Samsung'u hackleyen grubun lideri 16 yaşında bir genç olabilir

Son aylarda Lapsus$ hacker grubu, Microsoft, Nvidia, Samsung ve Ubisoft gibi devler de dahil olmak üzere birçok büyük şirketi hackledi. Bu şirketler tarafından işe alınan araştırmacılar, soruşturmalarını tamamladı ve saldırganlarla ilişkili yedi hesap belirledi.
Araştırma sonuçları 16 yaşında bir gence çıkıyor
Hesaplardan biri Brezilyalı bir gence, diğeri ise Oxford yakınlarında annesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki İngiliz bir çocuğa ait. Araştırmacılara göre, tüm organizasyonun lideri İngiliz genç. Bloomberg muhabirleri, sözde hacker liderinin yaşadığı evin izini sürdü. Kadın, oğlunun faaliyetleri hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtti.
White ve breachbase takma adlarını kullanan bu gençle birlikte Lapsus$ hack grubunun başka üylerinin de olduğu belirlendi. Eldeki verilere göre araştırmacılar, Lapsus$ bilgisayar korsanlarıyla ilişkili yedi hesap daha tespit edebildi. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmelerin su yüzüne çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"