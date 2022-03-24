Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Nvidia ve Samsung'u hackleyen grubun lideri 16 yaşında bir genç olabilir

    Bilgi güvenliği uzmanları, Lapsus$ hacker grubunun son saldırılarını İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında yaşayan 16 yaşındaki bir gençle ilişkilendiriyorlar.
    4

    Dev şirketleri hackleyen grubun lideri 16 yaşında olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Son aylarda Lapsus$ hacker grubu, Microsoft, Nvidia, Samsung ve Ubisoft gibi devler de dahil olmak üzere birçok büyük şirketi hackledi. Bu şirketler tarafından işe alınan araştırmacılar, soruşturmalarını tamamladı ve saldırganlarla ilişkili yedi hesap belirledi.

    Araştırma sonuçları 16 yaşında bir gence çıkıyor

    Hesaplardan biri Brezilyalı bir gence, diğeri ise Oxford yakınlarında annesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki İngiliz bir çocuğa ait. Araştırmacılara göre, tüm organizasyonun lideri İngiliz genç. Bloomberg muhabirleri, sözde hacker liderinin yaşadığı evin izini sürdü. Kadın, oğlunun faaliyetleri hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtti.

    Dev şirketleri hackleyen grubun lideri 16 yaşında olabilir
    Tam Boyutta Gör

    White ve breachbase takma adlarını kullanan bu gençle birlikte Lapsus$ hack grubunun başka üylerinin de olduğu belirlendi. Eldeki verilere göre araştırmacılar, Lapsus$ bilgisayar korsanlarıyla ilişkili yedi hesap daha tespit edebildi. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmelerin su yüzüne çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız