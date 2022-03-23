Android telefonların, arama ve SMS bilgilerini gizlice Google'a gönderdiği ortaya çıktı

İrlanda Trinity Kolejindeki uzmanlar, Android işletim sistemine yerleşik iki uygulamanın önemli kullanıcı verilerini topladığını ve Google'a gönderdiğini tespit etti.
Bulgulara göre, Google'ın resmi arama uygulaması (Google Dialer) ve Google Mesajlar, alınan tüm bilgileri dikkatlice günlüğe kaydeden Google Play Services Clearcut ve Google Firebase Analytics'e cihaz sahibinin iletişimleri hakkında bilgi gönderiyor.
Çalışmayı yürüten uzman Douglas Leith yaptığı açıklamada: "Google Mesajlar, SMS'in hem göndereni hem de alıcısını tanımlamanıza olanak tanıyan karma bir metin gönderiyor. Resmi arama yazılımı, aramaların zaman damgalarını ve süresini gönderiyor. Ayrıca telefon numaraları da Google'a gönderiliyor." ifadelerini kullandı.
1 milyardan fazla Android telefonda yüklü
Aynı zamanda Leith, internet devinin bu işlevleri devre dışı bırakmak için herhangi bir seçenek sunmadığını vurguladı. Ayrıca uzman, Android kullanıcıları arasında gönderilen metin mesajlarının içeriğinin teorik olarak Google'ın eline geçebileceğinden de şüpheleniyor.
Google Mesajlar uygulamasının, başta Huawei, Samsung ve Xiaomi akıllı telefon modelleri olmak üzere 1 milyardan fazla Android cihazda yüklü olduğunu söylemekte fayda var. Google'ın ne kadar kullanıcı verisi topladığı ise bilinmiyor.Kaynakça https://www.scss.tcd.ie/doug.leith/privacyofdialerandsmsapps.pdf https://www.theregister.com/2022/03/21/google_messages_gdpr/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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