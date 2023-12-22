GTA 6'yı sızdıran hacker akıl hastanesine yatırılacak

Tam Boyutta Gör BBC'nin haberine göre İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki otistik hacker Arion Kurtaj, Rockstar Games'i hackleyip GTA 6'nın ilk versiyonuna ait görüntüleri yayınlamasının ardından bir psikiyatri hastanesinde süresiz zorunlu tedaviye mahkum edildi.

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Kurtaj, Lapsus$ adlı hacker grubunun lideriydi. Onun liderliğinde siber suçlular bir dizi bilişim şirketine saldırdı. Oyun geliştiricisi Rockstar Games'in yanı sıra Nvidia ve Uber de bu saldırılardan etkilendi. Bilgisayar korsanları şirketlere toplamda yaklaşık 10 milyon dolar tutarında zarar verdi ve Kurtaj suçların işlendiği sırada 18 yaşından küçüktü.

Kamu için tehlike arz ediyor

Yargıç, Kurtaj'ın yeteneklerinin ve siber suç işleme konusundaki istekliliğinin kamu için bir tehlike olmaya devam ettiği anlamına geldiğini söyledi. Genç hacker, doktorlar onu sağlıklı görmediği sürece hastanede kalacak.

Tam Boyutta Gör Soruşturma Kurtaj'ın Rockstar Games'i, Nvidia'ya saldırdığı için kovuşturma altındayken hacklediğini de ortaya çıkardı. Dizüstü bilgisayarına el konulmasına rağmen Kurtaj, Amazon Firestick, oteldeki televizyonu ve cep telefonunu kullanarak oyun geliştiricisini hacklemeyi başardı.

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