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    GTA 6'yı sızdıran hacker akıl hastanesine yatırılacak

    Merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyununun videolarını sızdıran 18 yaşındaki hacker, süresiz hastane cezasına çarptırıldı.                             
    GTA 6'yı sızdıran hacker akıl hastanesine yatırılacak Tam Boyutta Gör
    BBC'nin haberine göre İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki otistik hacker Arion Kurtaj, Rockstar Games'i hackleyip GTA 6'nın ilk versiyonuna ait görüntüleri yayınlamasının ardından bir psikiyatri hastanesinde süresiz zorunlu tedaviye mahkum edildi.

    Kurtaj, Lapsus$ adlı hacker grubunun lideriydi. Onun liderliğinde siber suçlular bir dizi bilişim şirketine saldırdı. Oyun geliştiricisi Rockstar Games'in yanı sıra Nvidia ve Uber de bu saldırılardan etkilendi. Bilgisayar korsanları şirketlere toplamda yaklaşık 10 milyon dolar tutarında zarar verdi ve Kurtaj suçların işlendiği sırada 18 yaşından küçüktü.

    Kamu için tehlike arz ediyor

    Yargıç, Kurtaj'ın yeteneklerinin ve siber suç işleme konusundaki istekliliğinin kamu için bir tehlike olmaya devam ettiği anlamına geldiğini söyledi. Genç hacker, doktorlar onu sağlıklı görmediği sürece hastanede kalacak.

    GTA 6'yı sızdıran hacker akıl hastanesine yatırılacak Tam Boyutta Gör
    Soruşturma Kurtaj'ın Rockstar Games'i, Nvidia'ya saldırdığı için kovuşturma altındayken hacklediğini de ortaya çıkardı. Dizüstü bilgisayarına el konulmasına rağmen Kurtaj, Amazon Firestick, oteldeki televizyonu ve cep telefonunu kullanarak oyun geliştiricisini hacklemeyi başardı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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