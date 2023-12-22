GTA 6'yı sızdıran hacker akıl hastanesine yatırılacak

Kurtaj, Lapsus$ adlı hacker grubunun lideriydi. Onun liderliğinde siber suçlular bir dizi bilişim şirketine saldırdı. Oyun geliştiricisi Rockstar Games'in yanı sıra Nvidia ve Uber de bu saldırılardan etkilendi. Bilgisayar korsanları şirketlere toplamda yaklaşık 10 milyon dolar tutarında zarar verdi ve Kurtaj suçların işlendiği sırada 18 yaşından küçüktü.
Kamu için tehlike arz ediyor
Yargıç, Kurtaj'ın yeteneklerinin ve siber suç işleme konusundaki istekliliğinin kamu için bir tehlike olmaya devam ettiği anlamına geldiğini söyledi. Genç hacker, doktorlar onu sağlıklı görmediği sürece hastanede kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.