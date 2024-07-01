Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü telefonlara geliyor

Kaçıranlar için AirJet modülü, bir çipin veya donanımın üzerine yerleştirildiği takdirde, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, sahip olduğu boyutlar ve çoklu kullanım olanağı ile fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor.
AirJet Mini Sport'un ne zaman hazır olacağı veya hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak cihaz içi yapay zeka ve performans artışları göz önünde çok daha fazla kullanım alanı bulabilir.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.