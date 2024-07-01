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    Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü telefonlara geliyor

    Normal soğutuculara kıyasla fansız tasarımı ve kompakt yapısı ile dikkat çeken AirJet Mini'nin yeni sürümü tanıtıldı. AirJet Mini Sport, artık akıllı telefonlara geliyor.
    Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel’e bağlı start-up şirketi Frore Systems, AirJet olarak adlandırdığı soğutma teknolojisinin yeni modeli AirJet Mini Sport'u tanıttı. Akıllı telefon ve kameraları hedefleyen yeni modül, artık suya ve toza dayanıklı yapıda geliyor. Öyle ki kompakt cihazlariçin devrim niteliğinde olabilir. İşte AirJet Mini Sport'un öne çıkan özellikleri.

    Airjet Mini Sport akıllı telefonlara geliyor

    Kaçıranlar için AirJet modülü, bir çipin veya donanımın üzerine yerleştirildiği takdirde, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, sahip olduğu boyutlar ve çoklu kullanım olanağı ile fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor.

    Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla AirJet Mini Sport, yalnızca 7 gram ağırlığında ve 27.5mm x 41.5mm boyutlara sahip. Bu sayede 1W güç tüketimiyle her bir çip başına 5.25W ısı dağıtabiliyor ve 1750 Pascal'lık bir arka basınç oluşturabiliyor. Yeni modülün en büyük özelliği ise, tamamen su geçirmez ve toza dayanıklı olması. Ayrıca kendi kendini temizleme mekanizmasına sahip ve 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca su altında çalışabiliyor.
    Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta AirJet Mini Sport, yongada bulunan çevre çipler için "Thermoception" isimli sıcaklık algılama özelliği ile geliyor. Bu da hem soğutma hem de cihaz içi ısı dağılımından sorumlu olacak. Frore Systems ise, yeni soğutma sistemi ile akıllı telefonlar ve aksiyon kameralarının performansında %80 oranında iyileşme görebileceğini belirtti.

    AirJet Mini Sport'un ne zaman hazır olacağı veya hangi cihazlarda kullanılacağı açıklanmadı. Ancak cihaz içi yapay zeka ve performans artışları göz önünde çok daha fazla kullanım alanı bulabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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