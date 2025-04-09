Samsung, One UI 7 ile gelecek tüm yenilikleri açıkladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 7 Nisan itibarıyla kararlı One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı. Android 15 tabanlı yeni One UI 7 sürümü, yepyeni kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş Galaxy AI araçları, sistem genelinde iyileştirmeler getiriyor.

Samsung açıkladı: Hangi telefon hangi güncellemeyi alacak? 1 gün önce eklendi

One UI 7 ile Samsung telefonlara gelecek yenilikler

One UI 7 güncellemesi, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine sunuldu ve Samsung’un Android 15 ile cihazlarına getirdiği tüm yenilikler resmi olarak belli oldu. İşte One UI 7 yenilikleri:

Galaxy AI özellikleri

Profesyonel Yazma Deneyimi : Yazım ve dilbilgisini düzeltir, cümle stillerini ayarlar, hızlı anlaşılması için içeriği özetler ve istediğiniz biçimde düzenler.

: Yazım ve dilbilgisini düzeltir, cümle stillerini ayarlar, hızlı anlaşılması için içeriği özetler ve istediğiniz biçimde düzenler. Arama Kayıtlarını Metne Dönüştürün ve Özetleyin : Samsung Telefon uygulamasıyla aramaları kaydedin ve son aramalar ekranından konuşmayı ve özeti kolayca metin olarak görüntüleyin.

: Samsung Telefon uygulamasıyla aramaları kaydedin ve son aramalar ekranından konuşmayı ve özeti kolayca metin olarak görüntüleyin. Video Sesini İstediğiniz Gibi Düzenleyin : Ses Silgisi, rüzgar gürültüsü veya yüksek sesler gibi istenmeyen sesleri videolardan zahmetsizce kaldırır.

: Ses Silgisi, rüzgar gürültüsü veya yüksek sesler gibi istenmeyen sesleri videolardan zahmetsizce kaldırır. Kendi Görüntülerinizi Oluşturun : Taslak Dönüştürme özelliği Çizim Yardımcısı olarak yenilendi. Çeşitli, eğlenceli görüntüler oluşturmak için bir fotoğrafı içe aktarın veya fikirlerinizi basit taslaklar veya metinlerle ifade edin.

: Taslak Dönüştürme özelliği Çizim Yardımcısı olarak yenilendi. Çeşitli, eğlenceli görüntüler oluşturmak için bir fotoğrafı içe aktarın veya fikirlerinizi basit taslaklar veya metinlerle ifade edin. Web Sayfası Özetlerini Dinleyin : Samsung İnternet ile özetlenmiş web sitesi veya haber makalesi içeriğini dinleyin. Ayrıca, hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılması için haber sitelerinden önemli makaleleri özetler.

: Samsung İnternet ile özetlenmiş web sitesi veya haber makalesi içeriğini dinleyin. Ayrıca, hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılması için haber sitelerinden önemli makaleleri özetler. AI Select, Faydalı Eylemler Önerir : Seçilen içeriğe göre, takviminize bir program eklemek veya seçili bir resmi düzenlemek gibi ilgili eylemleri önerir

: Seçilen içeriğe göre, takviminize bir program eklemek veya seçili bir resmi düzenlemek gibi ilgili eylemleri önerir Ayarlarda Akıllı Arama : YZ destekli doğal dil araması, tam terimleri bilmeseniz bile ayarları bulmayı kolaylaştırır. Desteklenen diller: Korece, İngilizce (ABD, İngiltere, Hindistan), İspanyolca (İspanya, Meksika), Portekizce (Brezilya), Almanca, İtalyanca, Japonca, Fransızca, Çince.

: YZ destekli doğal dil araması, tam terimleri bilmeseniz bile ayarları bulmayı kolaylaştırır. Desteklenen diller: Korece, İngilizce (ABD, İngiltere, Hindistan), İspanyolca (İspanya, Meksika), Portekizce (Brezilya), Almanca, İtalyanca, Japonca, Fransızca, Çince. AI Özelliklerine Hızlı Erişim: Herhangi bir uygulamadayken hızlıca kaydırarak Galaxy AI özelliklerini kullanın.

Diğer yenilikler, iyileştirmeler

Yan düğmeye uzun basarak Google Gemini’ye erişme : Google Gemini, Takvim, Samsung Notları, Hatırlatıcılar ve Saat gibi Samsung uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre çalışır.

: Google Gemini, Takvim, Samsung Notları, Hatırlatıcılar ve Saat gibi Samsung uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre çalışır. Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü , özelleştirilebilir uygulama ve widget stilleri

, özelleştirilebilir uygulama ve widget stilleri Now Bar ile kilidi açmadan temel bilgileri görüntüleyin ve işlevleri kontrol edin

ile kilidi açmadan temel bilgileri görüntüleyin ve işlevleri kontrol edin Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrıldı

Kamera uygulaması yenilendi: Basitleştirilmiş mod tasarımı, geliştirilmiş yakınlaştırma, geliştirilmiş filtre deneyimi, optimize edilmiş pro video düzeni, pro düzenleme için log video, video kaydı sırasında müzik çalma

Basitleştirilmiş mod tasarımı, geliştirilmiş yakınlaştırma, geliştirilmiş filtre deneyimi, optimize edilmiş pro video düzeni, pro düzenleme için log video, video kaydı sırasında müzik çalma Fotoğraf düzenleme özellikleri: Esnek kolaj düzeni, En iyi yüz çekimi, Hareketli fotoğraf efektleri

Esnek kolaj düzeni, En iyi yüz çekimi, Hareketli fotoğraf efektleri Güçlü video düzenleme araçları : Düzenlemeleri geri alma, dikkat çekici bölümleri otomatik kesme, zengin video efektleri

: Düzenlemeleri geri alma, dikkat çekici bölümleri otomatik kesme, zengin video efektleri Kapsamlı sağlık bakımı: Yeni farkındalık özellikleri, ilaç hatırlatıcı, sağlık hedefleri için rozetler

Yeni farkındalık özellikleri, ilaç hatırlatıcı, sağlık hedefleri için rozetler Hızlı ve kolay bağlantı: Hızlı Ayarlar’dan Samsung cihazlara bağlanma, Hızlı dosya paylaşımı, hücresel bağlantıyla dosya aktarımı

Hızlı Ayarlar’dan Samsung cihazlara bağlanma, Hızlı dosya paylaşımı, hücresel bağlantıyla dosya aktarımı Pil ve şarj yönetimi : Geliştirilmiş güç tasarruf modu, Daha iyi pil koruması (%80 - %95 şarj sınırı ayarlama), Yeni şarj animasyonu

: Geliştirilmiş güç tasarruf modu, Daha iyi pil koruması (%80 - %95 şarj sınırı ayarlama), Yeni şarj animasyonu Erişilebilirlik : Tek parmakla yakınlaştırma, Yeni yardımcı menü seçenekleri, Özel etkileşim ayarları

: Tek parmakla yakınlaştırma, Yeni yardımcı menü seçenekleri, Özel etkileşim ayarları Aktivite bazlı hava durumu tahmini (koşu, bisiklet, kamp gibi)

Her oyun için performansı ve pili optimize etme ayarı

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Samsung, One UI 7 ile gelecek tüm yenilikleri açıkladı