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    Samsung, One UI 7 ile gelecek tüm yenilikleri açıkladı

    Samsung, One UI 7 güncellemesini küresel çapta sunmaya başladı. Android 15 güncellemesini alacak ilk cihazlar Galaxy S24 serisi. Peki, yenilikler neler?         
    Samsung One UI 7 Android 15 güncellemesi yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, 7 Nisan itibarıyla kararlı One UI 7 güncellemesini dağıtmaya başladı. Android 15 tabanlı yeni One UI 7 sürümü, yepyeni kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş Galaxy AI araçları, sistem genelinde iyileştirmeler getiriyor.

    One UI 7 ile Samsung telefonlara gelecek yenilikler

    One UI 7 güncellemesi, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine sunuldu ve Samsung’un Android 15 ile cihazlarına getirdiği tüm yenilikler resmi olarak belli oldu. İşte One UI 7 yenilikleri:

    Galaxy AI özellikleri

    • Profesyonel Yazma Deneyimi: Yazım ve dilbilgisini düzeltir, cümle stillerini ayarlar, hızlı anlaşılması için içeriği özetler ve istediğiniz biçimde düzenler.
    • Arama Kayıtlarını Metne Dönüştürün ve Özetleyin: Samsung Telefon uygulamasıyla aramaları kaydedin ve son aramalar ekranından konuşmayı ve özeti kolayca metin olarak görüntüleyin.
    • Video Sesini İstediğiniz Gibi Düzenleyin: Ses Silgisi, rüzgar gürültüsü veya yüksek sesler gibi istenmeyen sesleri videolardan zahmetsizce kaldırır.
    • Kendi Görüntülerinizi Oluşturun: Taslak Dönüştürme özelliği Çizim Yardımcısı olarak yenilendi. Çeşitli, eğlenceli görüntüler oluşturmak için bir fotoğrafı içe aktarın veya fikirlerinizi basit taslaklar veya metinlerle ifade edin.
    • Web Sayfası Özetlerini Dinleyin: Samsung İnternet ile özetlenmiş web sitesi veya haber makalesi içeriğini dinleyin. Ayrıca, hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılması için haber sitelerinden önemli makaleleri özetler.
    • AI Select, Faydalı Eylemler Önerir: Seçilen içeriğe göre, takviminize bir program eklemek veya seçili bir resmi düzenlemek gibi ilgili eylemleri önerir
    • Ayarlarda Akıllı Arama: YZ destekli doğal dil araması, tam terimleri bilmeseniz bile ayarları bulmayı kolaylaştırır. Desteklenen diller: Korece, İngilizce (ABD, İngiltere, Hindistan), İspanyolca (İspanya, Meksika), Portekizce (Brezilya), Almanca, İtalyanca, Japonca, Fransızca, Çince.
    • AI Özelliklerine Hızlı Erişim: Herhangi bir uygulamadayken hızlıca kaydırarak Galaxy AI özelliklerini kullanın.

    Diğer yenilikler, iyileştirmeler

    • Yan düğmeye uzun basarak Google Gemini’ye erişme: Google Gemini, Takvim, Samsung Notları, Hatırlatıcılar ve Saat gibi Samsung uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre çalışır.
    • Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir uygulama ve widget stilleri
    • Now Bar ile kilidi açmadan temel bilgileri görüntüleyin ve işlevleri kontrol edin
    • Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrıldı
    • Kamera uygulaması yenilendi: Basitleştirilmiş mod tasarımı, geliştirilmiş yakınlaştırma, geliştirilmiş filtre deneyimi, optimize edilmiş pro video düzeni, pro düzenleme için log video, video kaydı sırasında müzik çalma
    • Fotoğraf düzenleme özellikleri: Esnek kolaj düzeni, En iyi yüz çekimi, Hareketli fotoğraf efektleri
    • Güçlü video düzenleme araçları: Düzenlemeleri geri alma, dikkat çekici bölümleri otomatik kesme, zengin video efektleri
    • Kapsamlı sağlık bakımı: Yeni farkındalık özellikleri, ilaç hatırlatıcı, sağlık hedefleri için rozetler
    • Hızlı ve kolay bağlantı: Hızlı Ayarlar’dan Samsung cihazlara bağlanma, Hızlı dosya paylaşımı, hücresel bağlantıyla dosya aktarımı
    • Pil ve şarj yönetimi: Geliştirilmiş güç tasarruf modu, Daha iyi pil koruması (%80 - %95 şarj sınırı ayarlama), Yeni şarj animasyonu
    • Erişilebilirlik: Tek parmakla yakınlaştırma, Yeni yardımcı menü seçenekleri, Özel etkileşim ayarları
    • Aktivite bazlı hava durumu tahmini (koşu, bisiklet, kamp gibi)
    • Her oyun için performansı ve pili optimize etme ayarı
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