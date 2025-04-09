Samsung, One UI 7 ile gelecek tüm yenilikleri açıkladı

- One UI 7 ile Samsung telefonlara gelecek yenilikler
- Galaxy AI özellikleri
- Diğer yenilikler, iyileştirmeler
- Yorumlar
One UI 7 ile Samsung telefonlara gelecek yenilikler
One UI 7 güncellemesi, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine sunuldu ve Samsung’un Android 15 ile cihazlarına getirdiği tüm yenilikler resmi olarak belli oldu. İşte One UI 7 yenilikleri:
Galaxy AI özellikleri
- Profesyonel Yazma Deneyimi: Yazım ve dilbilgisini düzeltir, cümle stillerini ayarlar, hızlı anlaşılması için içeriği özetler ve istediğiniz biçimde düzenler.
- Arama Kayıtlarını Metne Dönüştürün ve Özetleyin: Samsung Telefon uygulamasıyla aramaları kaydedin ve son aramalar ekranından konuşmayı ve özeti kolayca metin olarak görüntüleyin.
- Video Sesini İstediğiniz Gibi Düzenleyin: Ses Silgisi, rüzgar gürültüsü veya yüksek sesler gibi istenmeyen sesleri videolardan zahmetsizce kaldırır.
- Kendi Görüntülerinizi Oluşturun: Taslak Dönüştürme özelliği Çizim Yardımcısı olarak yenilendi. Çeşitli, eğlenceli görüntüler oluşturmak için bir fotoğrafı içe aktarın veya fikirlerinizi basit taslaklar veya metinlerle ifade edin.
- Web Sayfası Özetlerini Dinleyin: Samsung İnternet ile özetlenmiş web sitesi veya haber makalesi içeriğini dinleyin. Ayrıca, hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılması için haber sitelerinden önemli makaleleri özetler.
- AI Select, Faydalı Eylemler Önerir: Seçilen içeriğe göre, takviminize bir program eklemek veya seçili bir resmi düzenlemek gibi ilgili eylemleri önerir
- Ayarlarda Akıllı Arama: YZ destekli doğal dil araması, tam terimleri bilmeseniz bile ayarları bulmayı kolaylaştırır. Desteklenen diller: Korece, İngilizce (ABD, İngiltere, Hindistan), İspanyolca (İspanya, Meksika), Portekizce (Brezilya), Almanca, İtalyanca, Japonca, Fransızca, Çince.
- AI Özelliklerine Hızlı Erişim: Herhangi bir uygulamadayken hızlıca kaydırarak Galaxy AI özelliklerini kullanın.
Diğer yenilikler, iyileştirmeler
- Yan düğmeye uzun basarak Google Gemini’ye erişme: Google Gemini, Takvim, Samsung Notları, Hatırlatıcılar ve Saat gibi Samsung uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre çalışır.
- Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir uygulama ve widget stilleri
- Now Bar ile kilidi açmadan temel bilgileri görüntüleyin ve işlevleri kontrol edin
- Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrıldı
- Kamera uygulaması yenilendi: Basitleştirilmiş mod tasarımı, geliştirilmiş yakınlaştırma, geliştirilmiş filtre deneyimi, optimize edilmiş pro video düzeni, pro düzenleme için log video, video kaydı sırasında müzik çalma
- Fotoğraf düzenleme özellikleri: Esnek kolaj düzeni, En iyi yüz çekimi, Hareketli fotoğraf efektleri
- Güçlü video düzenleme araçları: Düzenlemeleri geri alma, dikkat çekici bölümleri otomatik kesme, zengin video efektleri
- Kapsamlı sağlık bakımı: Yeni farkındalık özellikleri, ilaç hatırlatıcı, sağlık hedefleri için rozetler
- Hızlı ve kolay bağlantı: Hızlı Ayarlar’dan Samsung cihazlara bağlanma, Hızlı dosya paylaşımı, hücresel bağlantıyla dosya aktarımı
- Pil ve şarj yönetimi: Geliştirilmiş güç tasarruf modu, Daha iyi pil koruması (%80 - %95 şarj sınırı ayarlama), Yeni şarj animasyonu
- Erişilebilirlik: Tek parmakla yakınlaştırma, Yeni yardımcı menü seçenekleri, Özel etkileşim ayarları
- Aktivite bazlı hava durumu tahmini (koşu, bisiklet, kamp gibi)
- Her oyun için performansı ve pili optimize etme ayarı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: