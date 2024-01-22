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    Anlık Bildirim

    DFSK, BRC ile garanti bozmayan LPG dönüşümü iş birliğini başlattı

    2023'te Türkiye pazarına SHS Otomotiv ile yeniden giriş yapan Çin’in en büyük dört otomobil üreticisinden biri olan DFSK, binek ve hafif ticari araçlarına yönelik LPG dönüşümü iş birliğine imza attı.

    DFSK, farklı kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak şekilde “araç üretici garantisini bozmayan LPG dönüşümü” sunmaya başladı. Bu dönüşümle birlikte DFSK binek modellerinde sunulan 7 yıl/150 bin kilometre ve ticari modellerinde sunulan 4 yıl/100 bin kilometre garantisi aynı şekilde devam edecek.

    Benzinli ticari ve binek modellerinde gerçekleştirilebilecek LPG dönüşümü, tamamen DFSK modellerine göre hazırlandı. LPG dönüşümünde ise BRC’nin en üst versiyon LPG kiti olan BRC Platinum kitleri kullanılıyor.

    DFSK, BRC ile garanti bozmayan LPG dönüşümü iş birliğini başlattı
    BRC markalı LPG montajı “0” Km veya 1 yıl / 20.000 kilometre altındaki araçlar için geçerli olmakla birlikte DFSK, üretici garantisi devam etmekte olan araçlar için de kompresyon testi yapılıp, anlaşmalı firmadan onay alınmasıyla bu araçları da iş birliği kapsamına dahil ediyor.

    DFSK müşterileri, LPG dönüşümü için SUV modeller Fengon 5 ve Fengon 500’ü tercih edebilecekler. Aynı zamanda markanın ticari araçları C31 ve C32’de de LPG dönüşümü yapılabilecek.

    DFSK LPG dönüşümleri, BRC’nin yetkili servislerinde gerçekleştirilecek ve DFSK müşterilerine yüzde 12,5’e varan fiyat avantajıyla sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    dockers kaliteli mi polis ifade için aradı asus mu lenovo mu yemek yerken baş neden döner axen televizyon alınır mı

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