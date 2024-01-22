DFSK, BRC ile garanti bozmayan LPG dönüşümü iş birliğini başlattı

DFSK, farklı kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak şekilde “araç üretici garantisini bozmayan LPG dönüşümü” sunmaya başladı. Bu dönüşümle birlikte DFSK binek modellerinde sunulan 7 yıl/150 bin kilometre ve ticari modellerinde sunulan 4 yıl/100 bin kilometre garantisi aynı şekilde devam edecek.
Benzinli ticari ve binek modellerinde gerçekleştirilebilecek LPG dönüşümü, tamamen DFSK modellerine göre hazırlandı. LPG dönüşümünde ise BRC’nin en üst versiyon LPG kiti olan BRC Platinum kitleri kullanılıyor.
DFSK müşterileri, LPG dönüşümü için SUV modeller Fengon 5 ve Fengon 500’ü tercih edebilecekler. Aynı zamanda markanın ticari araçları C31 ve C32’de de LPG dönüşümü yapılabilecek.
DFSK LPG dönüşümleri, BRC’nin yetkili servislerinde gerçekleştirilecek ve DFSK müşterilerine yüzde 12,5’e varan fiyat avantajıyla sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.