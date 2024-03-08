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    Çinli markaların Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor

    Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye otomobil pazarındaki paylarını şubat ayı döneminde artırdıkları tespit edildi. Çinli firmaların bu dönemde satışlarını da artırmaları dikkatleri çekiyor.
    Çinli markaların Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu hafta yayınlanan rapora göre şubat ayı içerisinde toplam otomotiv satışları (otomobil ve hafif ticari) yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında ise satışlar yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adedi buldu. İlgili dönemde otomobil satışları yüzde 52,11 artışla 146 bin 318, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu. Otomotiv sektörü Türkiye’de şubat ayı satış rekorunu kırarken aynı zamanda bu dönemde Çinli markaların da pazar paylarını artırdığı gözlemlendi.

    Çin menşeli 10 marka Türkiye’de satış yapıyor

    ODMD raporuna göre Çinli markaların da eklenmesiyle Türkiye pazarındaki toplam marka sayısı 53 oldu. Fransız ve Alman markalarının ağırlıkta olduğu görülürken yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markalarının da pazarda güçlü oldukları belirtiliyor.

    Çin özelinde ise markaların Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor.  Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 adet Çin menşeli marka bulunuyor. Bu markalardan DFSK ve Chery içten yanmalı araçlarını pazara sunarken MG, hem elektrikli hem içten yanmalı modellerini satışa sunuyor. Diğer markaların tamamı ise elektrikli araçlarla Türkiye pazarında yer alıyor.

    En çok Chery, MG ve BYD satıyor

    Çinli markaların Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv firmaları Ocak-Şubat döneminde toplamda (otomobil ve hafif ticari) 12 bin 781 adet satış gerçekleştirdi. Bu satış miktarıyla Çinli markaların pazardaki payı yüzde 6,88’e ulaştı. Toplam otomobil satışı 12.709 adet olurken ticari satışları ise 72 adet oldu. Sadece otomobil pazar payı göz önüne alındığında ise Çinli markaların payı yüzde 8,68 oldu.

    Türkiye’de en çok satan Çinli markalar ise sırasıyla Chery, MG ve BYD oldu. Bu markalar yine sırasıyla 9 bin 456 adet, 2 bin 716 adet ve 375 adet satış gerçekleştirdi.

    Geçtiğimiz yılın şubat döneminde ise satışlar 1.000 adedin altına kalmıştı. O dönemde Chery ve bazı Çin markaları henüz satışa başlamamıştı. 2023’ün tamamında ise Çin markaları Türkiye otomobil pazarında, 59 bin 97 satışla yüzde 6,10'luk paya ulaşmıştı.

    Kaynakça https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/4615/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%204%20Mart%202024%20s.pdf https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cin-markalarinin-turkiye-otomobil-pazarindaki-payi-artiyor/3158841
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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