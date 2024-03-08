Çinli markaların Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu hafta yayınlanan rapora göre şubat ayı içerisinde toplam otomotiv satışları (otomobil ve hafif ticari) yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında ise satışlar yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adedi buldu. İlgili dönemde otomobil satışları yüzde 52,11 artışla 146 bin 318, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu. Otomotiv sektörü Türkiye’de şubat ayı satış rekorunu kırarken aynı zamanda bu dönemde Çinli markaların da pazar paylarını artırdığı gözlemlendi.

Çin menşeli 10 marka Türkiye’de satış yapıyor

ODMD raporuna göre Çinli markaların da eklenmesiyle Türkiye pazarındaki toplam marka sayısı 53 oldu. Fransız ve Alman markalarının ağırlıkta olduğu görülürken yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markalarının da pazarda güçlü oldukları belirtiliyor.

Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı 4 gün önce eklendi

Çin özelinde ise markaların Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor. Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 adet Çin menşeli marka bulunuyor. Bu markalardan DFSK ve Chery içten yanmalı araçlarını pazara sunarken MG, hem elektrikli hem içten yanmalı modellerini satışa sunuyor. Diğer markaların tamamı ise elektrikli araçlarla Türkiye pazarında yer alıyor.

En çok Chery, MG ve BYD satıyor

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv firmaları Ocak-Şubat döneminde toplamda (otomobil ve hafif ticari) 12 bin 781 adet satış gerçekleştirdi. Bu satış miktarıyla Çinli markaların pazardaki payı yüzde 6,88’e ulaştı. Toplam otomobil satışı 12.709 adet olurken ticari satışları ise 72 adet oldu. Sadece otomobil pazar payı göz önüne alındığında ise Çinli markaların payı yüzde 8,68 oldu.

Türkiye’de en çok satan Çinli markalar ise sırasıyla Chery, MG ve BYD oldu. Bu markalar yine sırasıyla 9 bin 456 adet, 2 bin 716 adet ve 375 adet satış gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yılın şubat döneminde ise satışlar 1.000 adedin altına kalmıştı. O dönemde Chery ve bazı Çin markaları henüz satışa başlamamıştı. 2023’ün tamamında ise Çin markaları Türkiye otomobil pazarında, 59 bin 97 satışla yüzde 6,10'luk paya ulaşmıştı.

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Çinli markaların Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor