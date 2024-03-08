Çinli markaların Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor

Çin menşeli 10 marka Türkiye’de satış yapıyor
ODMD raporuna göre Çinli markaların da eklenmesiyle Türkiye pazarındaki toplam marka sayısı 53 oldu. Fransız ve Alman markalarının ağırlıkta olduğu görülürken yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markalarının da pazarda güçlü oldukları belirtiliyor.
Çin özelinde ise markaların Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor. Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 adet Çin menşeli marka bulunuyor. Bu markalardan DFSK ve Chery içten yanmalı araçlarını pazara sunarken MG, hem elektrikli hem içten yanmalı modellerini satışa sunuyor. Diğer markaların tamamı ise elektrikli araçlarla Türkiye pazarında yer alıyor.
En çok Chery, MG ve BYD satıyor
Türkiye’de en çok satan Çinli markalar ise sırasıyla Chery, MG ve BYD oldu. Bu markalar yine sırasıyla 9 bin 456 adet, 2 bin 716 adet ve 375 adet satış gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yılın şubat döneminde ise satışlar 1.000 adedin altına kalmıştı. O dönemde Chery ve bazı Çin markaları henüz satışa başlamamıştı. 2023’ün tamamında ise Çin markaları Türkiye otomobil pazarında, 59 bin 97 satışla yüzde 6,10'luk paya ulaşmıştı.Kaynakça https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/4615/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%204%20Mart%202024%20s.pdf https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cin-markalarinin-turkiye-otomobil-pazarindaki-payi-artiyor/3158841 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.